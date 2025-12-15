Proteção premia a Atlas Renewable Energy por su excelencia en Seguridad y Salud y cultura preventiva

Atlas Renewable Energy Atlas recibió el premio de plata de la revista Proteção por "Blind Spots", formación parte de su programa Safety School.

Safety School fomenta una cultura preventiva, refuerza la conciencia sobre los riesgos y desarrolla liderazgo en todos los niveles operativos.

SAO PAULO, SAO PAULO, BRAZIL, December 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy, líder internacional en soluciones de energía renovable, recibió el Premio de Plata en la categoría de Formación y Comunicación en Salud y Seguridad Ocupacional por su caso “Blind Spots: una experiencia desde la perspectiva de otra persona”. Este reconocimiento, uno de los más respetados en Brasil, destaca el compromiso de la empresa con prácticas de seguridad innovadoras y centradas en las personas.La distinción refleja el impacto de la iniciativa Blind Spots de Atlas, un programa diseñado para aumentar la conciencia sobre los riesgos críticos que implican la maquinaria pesada y los trabajadores en el campo.La iniciativa forma parte del programa Safety School de Atlas, lanzado en 2022 para reforzar la cultura preventiva en todos sus proyectos. Sin embargo, el premio reconoce específicamente la efectividad y los resultados de la capacitación de Blind Spots, reafirmando el enfoque centrado en las personas y orientado a los resultados de la empresa en materia de gestión de salud y seguridad.Este enfoque se alinea con la visión de Atlas de excelencia en la ejecución, respaldada por programas de capacitación avanzados, una sólida cultura preventiva y una gobernanza interdisciplinaria. En todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, la empresa aplica procesos uniformes, estándares globales y una supervisión constante para garantizar la calidad, la coherencia y la seguridad en todos los mercados en los que opera.El compromiso de Atlas con la seguridad es evidente no solo en la magnitud de sus operaciones de salud y seguridad, sino también en el rigor de sus procesos. La empresa cuenta con un equipo global de 120 profesionales de salud y seguridad, 88 de los cuales se dedican exclusivamente a Brasil. Entre 2023 y 2024, Atlas ofreció más de 94,000 horas de formación en áreas críticas como la respuesta a emergencias, el liderazgo en materia de seguridad y el cumplimiento de las normas corporativas.Los resultados obtenidos durante este periodo ilustran un progreso significativo en el rendimiento de la organización en materia de seguridad y madurez operativa. Atlas registró una reducción del 57% en su índice de incidentes registrables (incluidos tratamientos médicos, trabajos restringidos, incidentes con pérdida de tiempo y accidentes mortales). La empresa también logró una reducción del 78% en su índice de incidentes con pérdida de tiempo y una reducción del 89% en su índice de gravedad.En proyectos solares, que suelen ejecutarse en plazos cortos y dependen en gran medida de la mano de obra local, es esencial establecer rápidamente una cultura de seguridad preventiva, ya que la ausencia de una base sólida desde el principio puede aumentar la probabilidad de que se produzcan incidentes. Por este motivo, Safety School, junto con iniciativas como Blind Spots, ha reforzado la cultura preventiva desde el principio, aplicando metodologías modernas y un enfoque centrado en las personas para acelerar la implementación de prácticas seguras sobre el terreno, tanto dentro como fuera de las operaciones de Atlas, ya que varias empresas contratadas también han adoptado la formación como parte obligatoria de sus actividades.Aunque este reconocimiento se deriva de iniciativas desarrolladas en Brasil, Atlas ha establecido una normativa global de salud y seguridad que se aplica en todos sus proyectos. Esta coherencia, en línea con su sistema de gestión de salud y seguridad basado en la norma ISO 45001, garantiza que las prácticas y herramientas probadas en una región mejoren la cultura preventiva, consoliden los comportamientos seguros y eleven la madurez operativa de los equipos y contratistas en todos los lugares donde opera la empresa.Sobre Atlas Renewable EnergyAtlas Renewable Energy es una compañía internacional de generación de energía renovable con una base de activos superior a 8.4 GW. Desde 2017, la empresa se especializa en desarrollar, financiar, construir y operar proyectos de energía renovable de gran escala.Con presencia en América Latina, Atlas cuenta con un equipo experimentado con profundo conocimiento del mercado energético global y una sólida trayectoria en ESG y desarrollo sostenible. Su estrategia está enfocada en acompañar a grandes empresas en su transición hacia la energía limpia, garantizando soluciones confiables, innovadoras y con impacto positivo en las comunidades donde opera.Más información en: www.atlasrenewableenergy.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.