A reciclagem de REEE como fonte de metais preciosos para a economia circular

O Global E-waste Monitor 2024 estima em mais de 91 mil milhões de dólares o valor anual dos metais recuperáveis presentes nos resíduos electrónicos

Os equipamentos eletrónicos em fim de vida são uma autêntica mina urbana. O nosso objetivo é maximizar esta recuperação e garantir que Portugal e a Europa continuam a avançar para uma economia sólida.” — Luis García-Torremocha, CEO da Movilex

LISBOA, PORTUGAL, December 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos deixaram há muito de ser vistos apenas como um desafio ambiental para se tornarem numa das principais fontes de matérias-primas secundárias a nível global. Segundo o Global E-waste Monitor 2024, os resíduos eletrónicos representam já dezenas de milhões de toneladas anuais em todo o mundo, contendo metais recuperáveis avaliados em mais de 91 mil milhões de dólares. O ouro lidera este conjunto, seguido de perto pela prata, pelo paládio e pelo cobre, elementos fundamentais para a indústria tecnológica e para a transição energética.Num contexto em que a procura por minerais críticos cresce a um ritmo sem precedentes, impulsionada pela digitalização e pela mobilidade elétrica, a reciclagem formal de REEE assume um papel estratégico. Ao recuperar estes metais de equipamentos em fim de vida, reduz-se a pressão sobre a mineração, diminui-se a dependência de recursos externos e evita-se a emissão de milhões de toneladas de CO₂ associadas à extração primária. Esta realidade coloca o setor da reciclagem no centro das políticas de sustentabilidade e da autonomia estratégica europeia.Para a Movilex, o compromisso é claro: transformar cada resíduo num recurso valioso. As suas unidades especializadas conseguem extrair com elevada eficiência metais preciosos e estratégicos que voltam ao ciclo produtivo, assegurando qualidade e rastreabilidade. Este processo demonstra que, quando tratado de forma adequada, um equipamento obsoleto pode converter-se numa oportunidade para reforçar a economia circular e criar valor para a sociedade.O enquadramento regulatório também confirma esta prioridade. O Waste Prevention Factsheet 2025 da Agência Europeia do Ambiente identifica os resíduos eletrónicos como um fluxo prioritário em Portugal, evidenciando a importância de consolidar infraestruturas e de promover a inovação neste setor. Esta visão está em sintonia com o trabalho desenvolvido pela Movilex, que investe em soluções de gestão avançada para garantir elevadas taxas de recuperação e contribuir para o cumprimento das metas ambientais do país e da União Europeia.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.