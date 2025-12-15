Über 60 % der Schadensmeldungen bei Mietwagen sind nicht auf das Verschulden der Mieter zurückzuführen.

Zerkratzte Stoßstange des Mietwagens Schadensstatistik für Mietwagen CarInsuRent

Der durchschnittliche Preis, den Mietwagenfirmen für die Behebung von Kollisionsschäden berechnen, beträgt 1.169 US-Dollar.

Selbst kleine Kratzer mögen unbedeutend erscheinen, können aber zu teuren Reparaturen führen” — Gil Farkash

LONDON, UNITED KINGDOM, December 15, 2025 / EINPresswire.com / -- CarInsuRent hat seinen Bericht „ Trends bei Mietwagenversicherungsansprüchen 2024 “ veröffentlicht, der einen alarmierenden Trend aufzeigt: Über 60 % der Schadensmeldungen bei Mietwagen sind auf Faktoren zurückzuführen, die außerhalb des Einflussbereichs der Mieter liegen. Der Bericht beleuchtet häufige Probleme wie unzureichende Dokumentation während des Mietvorgangs, die nach der Rückgabe zu betrügerischen Ansprüchen seitens der Autovermietungen führen können.Eine aktuelle Studie von CarInsuRent, einem führenden Anbieter von Mietwagen-Zusatzversicherungen , zeigt, dass Lackschäden und Kratzer 63,1 % der Schadensfälle ausmachen. 25 % dieser Fälle betreffen bereits vorhandene Schäden, die nicht im Mietvertrag vermerkt waren.Der Artikel unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Mieter den Zustand des Fahrzeugs bei Abholung und Rückgabe sorgfältig dokumentieren.Gil Farkash, Gründer und CEO von CarInsuRent, betonte, wie wichtig es sei, den Mietwagen vor Fahrtantritt gründlich zu überprüfen. „Selbst kleine Kratzer mögen unbedeutend erscheinen, können aber zu teuren Reparaturen führen, wenn man fälschlicherweise dafür verantwortlich gemacht wird. Nehmen Sie sich daher kurz Zeit, das Auto sowohl bei der Abholung als auch bei der Rückgabe zu fotografieren. So können Sie sich viele Probleme ersparen“, erklärte er. Er empfiehlt außerdem, vor der Abholung eine Mietwagenversicherung bei einem unabhängigen Anbieter wie CarInsuRent abzuschließen. „Das spart Ihnen viel Geld und gibt Ihnen die Sorge um mögliche Schäden während Ihrer Reise.“Dieser umfassende Bericht unterstreicht, wie wichtig es für Mieter ist, den Zustand ihrer Mietwagen genau zu dokumentieren und eine angemessene Selbstbeteiligungsversicherung abzuschließen, um unberechtigte Gebühren zu vermeiden. Die Ergebnisse von CarInsuRent sollen Mietern das Wissen und die Instrumente an die Hand geben, um sich besser vor unnötigen finanziellen Belastungen zu schützen.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.