La Generación Z impulsa nuevos estilos de mezclilla para hombre en México con PDMX Jeans

PDMX Jeans amplía su línea masculina con jeans tipo mom y cortes relajados, respondiendo a nuevas preferencias impulsadas por la Generación Z.

Diseñamos mezclilla cómoda para moverte como México usa sus jeans.” — Cecilia Aragon

CDMX, CUIDAD DE MEXICO, MEXICO, December 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Mientras México continúa consolidándose como el país con mayor consumo de jeans a nivel mundial, la marca mexicana de mezclilla PDMX Jeans anunció la expansión de su línea para hombre, incorporando jeans tipo mom y cortes relajados que responden a una transformación clara en las preferencias de los consumidores, impulsada principalmente por la Generación Z.

México lidera el consumo mundial de jeans

México se mantiene como un referente global en el mercado del denim. De acuerdo con un estudio publicado en febrero de 2024 y citado por CottonWorks, el 79 % de los consumidores en el país compra jeans de manera regular, superando a regiones como Europa (75 %) y China (70 %). El estudio también señala que las mujeres alrededor de los 20 años son las compradoras más frecuentes, confirmando el papel central de las generaciones jóvenes en la evolución del consumo de mezclilla.

La Generación Z está cambiando el denim masculino

En este contexto, PDMX Jeans observa un cambio significativo en la forma en que los hombres se relacionan con el denim. Durante años, la oferta masculina estuvo dominada por cortes skinny, slim y de tiro bajo. Sin embargo, los consumidores más jóvenes han comenzado a priorizar comodidad, movilidad y versatilidad, dejando atrás siluetas restrictivas y estilos que ya no representan su identidad.

“México lidera el consumo mundial de mezclilla, pero la forma de usarla está cambiando”, señaló un vocero de PDMX Jeans. “Hoy vemos una preferencia clara por jeans que se sientan reales, cómodos y alineados con estilos de vida más flexibles, sin reglas rígidas sobre ajuste o género”.

Redefiniendo el jean tipo mom para hombre

Los jeans tipo mom, tradicionalmente asociados con la moda femenina, se caracterizan por un tiro alto, una pierna más relajada en el muslo y una estructura definida. Aunque en el mercado algunos productos han sido etiquetados como “mom fit”, PDMX Jeans destaca que un verdadero corte de este tipo requiere un diseño de patronaje específico, algo que históricamente no se ha aplicado a los jeans para hombre en México.

Moda, cultura y nuevas formas de vestir

Con esta expansión, la marca busca atender una brecha evidente entre la demanda del consumidor y la oferta disponible, adaptando sus diseños a nuevas formas de vestir que priorizan la funcionalidad sin perder estructura. La iniciativa refleja un cambio cultural más amplio, en el que las normas de género en la moda se vuelven menos rígidas y más abiertas a la expresión personal.

A medida que la Generación Z continúa influyendo en las decisiones de compra, PDMX Jeans se posiciona como una marca que evoluciona junto al mercado, diseñando mezclilla que refleja cómo México realmente usa sus jeans hoy.

