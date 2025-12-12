Tiny Planet Preschool Llega a Lomas Verdes para Ofrecer una Educación Transformadora
CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, MEXICO, December 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Tiny Planet Preschool, una de las instituciones educativas más destacadas en el ámbito de la educación infantil, ha abierto las puertas de su nueva sede en la Avenida Lomas Verdes número 85. Esta nueva ubicación se suma a su ya sólida presencia en el área metropolitana de la Ciudad de México y a su expansión internacional con sedes en los Estados Unidos.
Con una filosofía educativa basada en el modelo Reggio Emilia, Tiny Planet Preschool apuesta por un enfoque de aprendizaje centrado en el niño, donde la creatividad, la exploración y el juego son fundamentales. Este enfoque busca que los pequeños no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen habilidades socioemocionales esenciales para su crecimiento integral. Cada uno de sus espacios está cuidadosamente diseñado para crear un ambiente que se asemeje a un segundo hogar: cálido, seguro y lleno de oportunidades para el aprendizaje.
La nueva sede de Lomas Verdes se distingue por sus instalaciones modernas y un ambiente que favorece el desarrollo de los niños a través de la interacción con su entorno. Los espacios están pensados para promover la curiosidad natural de los más pequeños, permitiéndoles aprender de manera activa y participativa. Además, la escuela se caracteriza por contar con grupos reducidos, lo que permite una atención más personalizada para cada niño, asegurando que su desarrollo sea monitoreado de cerca por un equipo de profesionales altamente capacitados.
El equipo de Tiny Planet Preschool está compuesto por educadores bilingües, expertos en neurodesarrollo infantil, que están comprometidos con ofrecer una enseñanza integral que tenga en cuenta las necesidades emocionales y cognitivas de los niños. Con su experiencia, los docentes aseguran que cada niño reciba la orientación necesaria para alcanzar su máximo potencial en un ambiente de confianza y amor.
La institución destaca por su enfoque en el desarrollo de habilidades clave como la lectoescritura, que desde temprana edad se enseña de manera lúdica y efectiva. Asimismo, sus programas de habilidades socioemocionales han demostrado ser fundamentales en la formación de pequeños líderes, preparados para enfrentar los desafíos del futuro. Gracias a estos programas, cientos de padres han optado por Tiny Planet Preschool como la mejor opción educativa para sus hijos, reconociendo su impacto en el desarrollo de los niños tanto a nivel académico como emocional.
La apertura de esta nueva sede en Lomas Verdes representa un paso importante para Tiny Planet Preschool, que sigue expandiendo su red de planteles y reafirmando su compromiso con la educación de calidad. Con este crecimiento, la institución busca continuar siendo un referente en el ámbito de la educación infantil, tanto en México como en Estados Unidos.
El plantel ya se encuentra en funcionamiento y la comunidad está invitada a conocer las instalaciones, que se destacan por su infraestructura moderna, sus aulas llenas de recursos y su enfoque centrado en el bienestar de los niños. Además, durante la inauguración, los asistentes podrán conocer de cerca la propuesta educativa de Tiny Planet y descubrir por qué esta escuela es una de las más valoradas por las familias que buscan una educación transformadora.
Promociones Especiales por Apertura
Para celebrar su apertura en Lomas Verdes, Tiny Planet Preschool está ofreciendo promociones especiales para todas las familias que deseen inscribir a sus hijos en esta nueva sede. La institución invita a los interesados a contactar a través de su WhatsApp y redes sociales para obtener más información y aprovechar las ofertas exclusivas.
Con esta nueva sede en Lomas Verdes, Tiny Planet Preschool reafirma su compromiso de ofrecer una educación de calidad, basada en valores humanos, creatividad y amor por el aprendizaje, brindando a cada niño las herramientas necesarias para un futuro brillante y lleno de oportunidades.
Para obtener más información sobre la oferta educativa de Tiny Planet Preschool y cómo inscribir a tus hijos en la nueva sede de Lomas Verdes, visita su sitio web oficial en https://www.tinyplanet.education/
Contacto
Tiny Planet Preschool
+52 55 2752 3345
infolm@tinyplanet.education
