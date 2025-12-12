Mudança Global Rumo à Confiança: Prémios Criatividade em Employer Branding 2025 Destacam Novas Tendências de Talento

SHANGHAI, SHANGHAI, CHINA, December 13, 2025 / EINPresswire.com / -- À medida que a competição global por talento se intensifica, as organizações estão cada vez mais a elevar a marca empregadora de uma atividade focada no recrutamento para uma capacidade estratégica central. Narrativas autênticas, design da experiência do colaborador e construção de confiança tornaram-se componentes definidores da competitividade organizacional moderna.Os Prémios Criatividade em Employer Branding 2025 concluíram com sucesso em Xishuangbanna no dia 1 de dezembro, convidando especialmente o pioneiro sul-americano em employer branding, Caio Infante, como palestrante. Organizados pelo Employer Branding Institute e com o apoio da BusinessWeek/Chinese Edition, Xiaoguo e Lockin China, os Prémios receberam 1.831 candidaturas de 534 organizações dos setores de tecnologia, finanças, bens de consumo, manufatura, saúde e serviços. Entre as organizações participantes contaram-se a Mercedes-Benz, a AstraZeneca China, a Bosch China, a L'Oréal China, a Marriott International e a H&M, entre outras.O júri internacional foi composto por principais especialistas em marca empregadora, incluindo Richard Mosley, Ali Ayaz e Barbara Zych, juntamente com líderes multidisciplinares de marketing, bem-estar social e media empresariais. Utilizando a estrutura de avaliação "4+1" do Instituto — Operação de Conteúdo, Design Criativo, Estratégia de Comunicação, Experiência do Utilizador, mais um critério adicional específico — o painel selecionou 160 trabalhos excecionais, representando 74 organizações.A Sra. Ocean Fu, Fundadora do Employer Branding Institute, declarou: "Nos últimos nove anos, temos assistido à evolução da marca empregadora, passando da narrativa para a construção de confiança. Num local de trabalho remodelado pela IA, a eficiência acelera, mas a compreensão entre as pessoas e as organizações requer mais tempo. Os algoritmos podem otimizar processos, mas não podem construir confiança. A verdadeira marca empregadora ajuda os colaboradores a compreender e a navegar pela mudança, em vez de simplesmente a embelezar." E acrescentou: "À medida que a IA reestrutura fluxos de trabalho, o valor da marca empregadora reside em ajudar cada colaborador a encontrar o seu lugar. A verdadeira vitalidade da marca não vem da embalagem, mas da compreensão das pessoas. Esperamos que mais organizações transcendam as práticas orientadas para a eficiência e cultivem ecossistemas de confiança — onde colaboradores de diversas gerações e origens se sintam genuinamente vistos e apoiados."As candidaturas deste ano destacaram várias mudanças notáveis: uma ênfase crescente no design da experiência do colaborador; uma adoção crescente da comunicação potenciada por IA; a cultura organizacional a tornar-se central na narrativa da marca empregadora; e o aumento da colaboração interdepartamental na criação de conteúdo.O recentemente introduzido Prémio Conquista reconheceu a excelência na estratégia de talento organizacional. Os homenageados incluíram equipas da Lianjia, BEIJING FANUC, Bosch China, Greentown China Holdings Limited, Marriott International e Mercedes-Benz.Os organizadores anunciaram planos para expandir a participação internacional e reforçar os mecanismos de intercâmbio global para a edição de 2026. As inscrições para os Prémios 2026 abrirão em maio de 2026.——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Sobre o Employer Branding InstituteO Employer Branding Institute (EBI) é uma instituição de investigação líder dedicada à estratégia, investigação e inovação em marca empregadora. O EBI reúne autoridades globais, incluindo Simon Barrow, criador do conceito de marca empregadora, e Richard Mosley, amplamente considerado o "Pai do Employer Branding". O Instituto serve mais de 2.000 clientes em todo o mundo, incluindo mais de 300 empresas da Fortune Global 500.O EBI é uma marca conjunta da HRflag e da Wild Theory, reforçando a sua liderança no avanço das práticas de employer branding e pertencimento a nível global.CONTACTO PARA OS MEDIA:Sra. Ocean FuTel: +86 138 1641 9074Email: ocean.fu@ebwings.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.