Die Neue World App: Verschlüsselte Chats Und Weltweite Zahlungen Für Alle

MüNCHEN, GERMANY, December 12, 2025 / EINPresswire.com / -- Die Super-App für Menschen im KI-Zeitalter wird zur weltweit meistgenutzten digitalen GeldbörseTools for Humanity, das Technologieunternehmen, das Lösungen für Menschen im Zeitalter der KI entwickelt, hat heute die neue World App vorgestellt, eine Super-App, die verschlüsselte Kommunikation, globalen Finanzzugang und den anonymen Nachweis, dass man ein einzigartiger Mensch ist, miteinander verbindet. Das Update umfasst die Einführung von World Chat , neue Funktionen für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr sowie Verbesserungen an World ID Die Mitbegründer Sam Altman und Alex Blania präsentierten die neue App ( https://world.org/blog/announcements/the-new-world-app-secure-chat-global-payments-and-mini-apps-for-everyone ) bei einer Live-Veranstaltung namens „Unwrapped“ am Firmensitz des Unternehmens in San Francisco.Das Internet und die Art, wie wir online interagieren, wandeln sich rasant durch die Fortschritte von KI. Das World Network soll als grundlegende Vertrauens- und Verifizierungsebene für digitale Plattformen und Services dienen, wobei die World App als Zugangspunkt fungiert. Schon heute nutzen fast 40 Millionen Menschen die App, und knapp 20 Millionen haben eine World ID verifiziert. Im September wurde die World App zur weltweit meistgenutzten digitalen Geldbörse nach monatlich aktiven Nutzern (Quelle: SensorTower Self-Custodial Wallets, Monthly Active Users, September 2025). Die Nachfrage steigt weiter: Alle 1,7 Sekunden meldet sich eine neue Person an, und alle 3,6 Sekunden verifiziert sich jemand an einem Orb ( https://world.org/find-orb ).„World zeigt, wie ein Internet aussehen kann, das auf menschlicher Verifizierung basiert und wie anders es sich anfühlt, wenn man weiß, wer ein echter Mensch ist“, sagt Tiago Sada, Chief Product Officer bei Tools for Humanity. „Die World App ist ein Ort, an dem Menschen kommunizieren, digitale Vermögenswerte versenden, sparen, investieren und Apps nutzen können, alles in einem nahtlosen Erlebnis. Diese Funktionen sind keine Experimente, sondern heute bereits nutzbar. Und sie markieren erst den Anfang dessen, was ein menschorientiertes digitales Ökosystem ermöglichen kann.“World Chat: Messaging für MenschenWorld Chat ist ein sicherer, verschlüsselter Messaging-Dienst, der auf Authentizität, Datenschutz und echte menschliche Verbindungen baut. Die Funktion ist direkt in die World App integriert und bildet einen wichtigen Schritt hin zu einer Kommunikationsplattform, die Menschen, nicht Bots, in den Mittelpunkt stellt.Funktionen von World Chat:• Verifizierte menschliche Kontakte: Blaue und graue Sprechblasen zeigen an, ob eine Person über World ID als Mensch verifiziert wurde.• End-to-End-Verschlüsselung: Nachrichten in World Chat laufen über das XMTP-Protokoll, das eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet, die dem von Signal gesetzten Standard entspricht oder diesen übertrifft, ohne Telefonnummer und ohne Erfassung von Metadaten.• Integrierte globale Zahlungen: Nutzerinnen und Nutzer können direkt im Chat digitale Vermögenswerte über Ländergrenzen hinweg sofort senden oder anfordern, ganz ohne In-App-Gebühren.• Mini-Apps in Chats: Drittanbieter-Apps, darunter die Prognosemärkte Kalshi und Polymarket, Spiele und Finanztools, funktionieren künftig direkt innerhalb von Chat-Threads und ermöglichen interaktive Erlebnisse, ohne den Chat zu verlassen.• Deepfake-resistente Profilfotos: Bald können Nutzer optional bestätigen lassen, dass ihr Profilfoto ihrem realen Gesicht entspricht. Ein Plus für Vertrauen beim Dating, im Handel oder in Communities.Ein globales Konto: Neue FinanzfunktionenDie aktualisierte World App erweitert den Zugang zu Finanzdienstleistungen und ermöglicht es Menschen weltweit, digitale Vermögenswerte grenzüberschreitend und einfach innerhalb der App zu nutzen.Zu den wichtigsten Updates gehören, soweit verfügbar:• Virtuelle Konten: Über Bridge sind virtuelle USD-Konten in 18 Ländern verfügbar, darunter die USA, Japan, Singapur, Südkorea, Taiwan und ganz Lateinamerika. Nutzer können direkt in der World App Gehaltszahlungen empfangen oder über unterstützte Partner Bankguthaben einzahlen, um USDC ohne In-App-Gebühren auszugeben.• Unterstützung mehrerer Währungen: Nutzer können künftig eine Vielzahl von Stablecoins halten – darunter USDC, EURC, wMXN, wARS, wCLP, wBRL, WPEN und wCOP – und diese ohne In-App-Gebühren nutzen.• Verdienen: Bis zu 16 % APY, ermöglicht durch Morpho und abgesichert durch die „One Human, One Account“-Sicherheitsarchitektur von World ID.• Erweiterte Vermögenswerte: Unterstützung für mehr als 100 digitale Assets.• Ausgaben im Alltag: In Argentinien können Nutzer an über einer Million Verkaufsstellen per QR-Code bezahlen. Die World Card, die im ersten Quartal eingeführt wird, bringt zudem Apple Pay und Tap-to-Pay in die USA und weitere Regionen.World ID erhöht Vertrauen im InternetTools for Humanity hat außerdem neue Funktionen für World ID vorgestellt, die digitale Interaktionen sicherer und vertrauenswürdiger gestalten – insbesondere in sensiblen Bereichen wie Online-Dating. Diese Updates folgen der im April bekanntgegebenen Partnerschaft mit der Match Group, beginnend mit Tinder Japan.Neu eingeführt wurden:• Verifiziertes Human-Badge: Ein neues Abzeichen, das Vertrauen schafft und Identitätsbetrug auf Dating-Plattformen reduzieren soll.• Datenschutzkonforme Altersverifizierung: Nutzer können künftig nachweisen, dass sie ein bestimmtes Alter überschritten haben, ohne dabei persönliche Daten offenzulegen.• Tinder-Integration: Tinder nutzt nun das Human-Badge sowie die datenschutzschonende Altersüberprüfung, zunächst in Japan.Auf dem Weg zu einem menschlicheren InternetDie neuen Funktionen markieren einen wichtigen Schritt hin zu einer sichereren, nützlicheren und vertrauenswürdigen digitalen Welt. Durch die Verbindung des Nachweises, dass man ein einzigartiger Mensch ist, Kommunikation und finanziellem Zugang innerhalb einer globalen Plattform schafft Tools for Humanity eine grundlegende Infrastruktur für ein Internet, das Menschen in den Mittelpunkt stellt.Die neue World App ist ab heute weltweit für iOS und Android verfügbar.Pressematerial finde Sie hier: Press Kit: Unwrapped | December 11, 2025Über Tools for HumanityTools for Humanity (TFH) ist ein globales Technologieunternehmen, das gegründet wurde, um im Zeitalter der KI Technologien für Menschen zu entwickeln. Das Unternehmen wurde von Sam Altman und Alex Blania gegründet, leitete die anfängliche Entwicklung des World Network und betreibt die World App. Die Tools for Humanity Corporation hat ihren Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und München, Deutschland. Weitere Informationen: toolsforhumanity.comÜber WorldWorld soll das weltweit größte und inklusivste Netzwerk echter Menschen werden. Das Projekt wurde ursprünglich von Sam Altman, Max Novendstern und Alex Blania ins Leben gerufen und hat zum Ziel, jedem Menschen im Zeitalter der KI einen Nachweis seiner Identität, seiner finanziellen Situation und seiner Verbindungen zu liefern. Weitere Informationen zu World finden Sie unter world.org und auf X.HaftungsausschlussDie World App ist eine Technologieplattform und kein Finanzinstitut. Die Funktion für virtuelle Konten wird von Bridge bereitgestellt. Wichtige Informationen für Nutzer, einschließlich geltender Lizenz- und Berechtigungsangaben, finden Sie unter www.bridge.xyz . Diese Informationen sowie die Einhaltung der jeweils anwendbaren Gesetze und Vorschriften müssen von Ihnen und Ihren eigenen Beratern geprüft werden. Die regulatorische Behandlung von Stablecoins und Transaktionen mit virtuellen Währungen variiert je nach Rechtsordnung und kann sich jederzeit ändern.Die angegebenen Vergütungssätze (APY) sind variabel, können sich ändern und werden von der World App nicht garantiert. Die tatsächlichen Vergütungen können je nach Zinssätzen des zugrunde liegenden Drittanbieter-Protokolls, nach Kontostand oder etwaigen Aktionskonditionen abweichen und unter den ausgewiesenen Sätzen liegen. Die World App ist eine Technologieplattform, über die Sie auf Protokolle von Drittanbietern zugreifen; sie selbst bietet keine Bank-, Verwahrungs- oder Investmentdienstleistungen an. Die Nutzung von On-Chain-Kreditprotokollen ist mit Risiken verbunden, einschließlich möglicher Wertverluste. Alle Angaben sind allgemeiner Natur und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Rechtsberatung dar; berücksichtigen Sie Ihre persönlichen Umstände und holen Sie bei Bedarf unabhängigen Rat ein.Die Berechtigung zum Erhalt von Worldcoin-(WLD)-Token unterliegt Beschränkungen hinsichtlich geografischer Lage, Alter und weiterer Faktoren. WLD kann über die World App nicht an Personen, Unternehmen oder Organisationen verteilt werden, die ihren Wohnsitz im Bundesstaat New York oder in anderen eingeschränkten Gebieten haben oder dort ansässig bzw. eingetragen sind. World Assets, Ltd. und die World Foundation übernehmen keine Verantwortung für die Verfügbarkeit von WLD auf Drittplattformen wie zentralisierten oder dezentralisierten Börsen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://world.org/legal/user-terms-and-conditions . Kryptoprodukte können mit erheblichen Risiken verbunden sein. 