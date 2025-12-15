Apagão em São Paulo reacende debate sobre soluções de backup de energia doméstica

SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRAZIL, December 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Nos últimos dias, um forte ciclone subtropical atingiu o sul do Brasil, provocando ventos intensos e chuvas volumosas em São Paulo e regiões próximas. Desde 10 de dezembro, mais de 1,4 milhão de moradores enfrentaram interrupções no fornecimento de energia, afetando rotinas domésticas, trabalho remoto e serviços essenciais.Diante de apagões inesperados, especialistas apontam que a falta de preparo energético em residências brasileiras ainda é um desafio. A interrupção prolongada de energia compromete desde a comunicação básica até a conservação de alimentos e o funcionamento de equipamentos médicos.Nesse contexto, soluções de backup de energia vêm ganhando espaço como alternativa para garantir autonomia mínima durante emergências.Empresas do setor de energia portátil, como a BLUETTI, relatam aumento no interesse por estações de energia voltadas ao uso residencial emergencial. Modelos compactos costumam atender necessidades básicas, enquanto equipamentos de maior capacidade podem sustentar geladeiras, ventiladores e outros aparelhos essenciais — capazes de manter a vida doméstica e atividades externas funcionando mesmo em longos períodos sem energia.-----------------------------------------------------------------------------------------------BLUETTI EB3A ｜Portátil e potente: “Pequena no tamanho, grande na energia”A BLUETTI EB3A é uma estação de energia compacta e fácil de transportar, com aproximadamente 268Wh de capacidade e 600W de potência máxima, oferecendo recarga via tomada, energia solar e carro — o que permite continuar carregando mesmo durante apagões, especialmente aproveitando a boa incidência solar de São Paulo.O modelo também conta com lanterna LED embutida, ideal para situações de emergência e uso ao ar livre.Autonomia:Smartphone: até 20 recargasNotebook 100W: 2–3 horasLâmpada LED 50W: 4–5 horasCom apenas 4,6 kg, a EB3A é prática para emergências domésticas, viagens e uso automotivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------BLUETTI AC50B ｜Médio porte versátil: para o dia a dia e emergênciasA BLUETTI AC50B oferece 448Wh de capacidade, atendendo não apenas a eletrônicos leves, mas também a equipamentos domésticos de potência moderada — garantindo o mínimo de conforto durante quedas de energia.Autonomia:Roteador Wi-Fi (10W): 17 horasVentilador (30W): 5–7 horasPara dispositivos de baixo consumo (20–50W), pode fornecer energia contínua por mais de 8 horas.-----------------------------------------------------------------------------------------------BLUETTI AC70｜Ideal para apagões de média duraçãoO BLUETTI AC70, com capacidade de 768 Wh e potência de saída de 1000 W, preenche a lacuna entre cargas leves e médias, sendo especialmente indicado para enfrentar apagões de 1 a 2 dias em São Paulo.Autonomia:Chaleira elétrica: 1,2 horasCAPA 40 W: 12 horasO equipamento também conta com tela LCD, permitindo visualizar em tempo real a carga restante, a potência de saída e outras informações essenciais durante o apagão.-----------------------------------------------------------------------------------------------BLUETTI AC180 ｜Alta potência para apagões prolongadosDiferente dos modelos compactos, a BLUETTI AC180 oferece 1.152Wh de capacidade e 1.800W de potência (2.700W no modo Power Lift), capaz de alimentar eletrodomésticos maiores como panelas elétricas, máquinas de gelo e projetores — ideal para apagões severos ou prolongados.Autonomia:Lâmpada 10W: 90+ horasMini geladeira (120W): 7–14 horasCPAP: noite inteira（dependendo especificamente da potência do equipamento）Segurança e praticidade·Suporte a UPS, garantindo troca instantânea em caso de queda de energia, sem danos aos aparelhos·Controle inteligente via aplicativo, com monitoramento remoto e modo ECO para prolongar a autonomia-----------------------------------------------------------------------------------------------BLUETTI AC200PL｜Garantia de energia duradoura para toda a famíliaO BLUETTI AC200PL é o equipamento robusto com capacidade de 2304 Wh e potência de saída de 2400 W. No modo “Power Lifting”, sua potência máxima chega a 3600 W, sendo capaz de alimentar com facilidade geladeiras, máquinas de lavar e outros eletrodomésticos de alta potência, garantindo energia estável para toda a família.Sua recarga é flexível e eficiente:· Recarrega em 1,5 horas via tomada 2400 W;· Com painel solar de 1200 W Max, completa a carga em 2,5 horas;· Suporta também recarga via gerador de 2000 W Max, adaptando-se a diferentes cenários.Além disso, é possível conectar baterias adicionais, alcançando capacidade total de até 8448 Wh, suficiente para 3 a 5 dias de uso doméstico contínuo, eliminando completamente a preocupação com apagões prolongados.-----------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com a BLUETTI, consumidores podem utilizar o código BLUETTI2025 no site oficial, com 5% de desconto.Segundo a empresa, os produtos contam com estoque local no Brasil, o que permite entregas mais rápidas para São Paulo e regiões próximas.

