Gaiea Sanskrit lanceert The Sanskrit Pilgrimage Podcast

Gaiea met haar honden

Een vervolg op de filmserie

LONDON, UNITED KINGDOM, December 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Gaiea Sanskrit, de Britse zangeres en documentairemaker, heeft The Sanskrit Pilgrimage Podcast gelanceerd. Deze audioserie sluit aan op haar zesdelige documentaire The Sanskrit Pilgrimage Film series uit 2024 en bestaat uit 76 afleveringen met gesprekken over de rol van de Sanskriettraditie op de Britse eilanden. De podcast is gratis te beluisteren via Spotify. Daarnaast is een reeks van 17 video-interviews exclusief beschikbaar voor leden van Gaiea’s YouTube-kanaal.

In de podcast reist Gaiea door Engeland, Wales, Ierland en Schotland. Ze spreekt er met mensen die in hun werk of dagelijks leven in aanraking zijn gekomen met Sanskriet. De afleveringen sluiten aan bij de centrale vraag uit de filmserie: hoe blijven de heilige klanken van het Sanskriet levend, ver van hun plaats van herkomst?

Voor de oorspronkelijke documentaire werd ruim 200 uur beeldmateriaal teruggebracht tot vijf uur film. De podcast biedt ruimte voor langere gesprekken en aanvullende verhalen die niet in de film konden worden opgenomen.

Gesprekken en gasten

Onder de geïnterviewden zijn onder anderen:

• Satish Kumar, vredesactivist en voormalig monnik, over ecologie en innerlijke wijsheid;

• Rupert Spira, leraar in de Advaita Vedanta-traditie, over non-dualiteit;

• Sam Lee, folkzanger, over de relatie tussen oude gezangen en natuurmuziek;

• Prof. Felix Padel, antropoloog gespecialiseerd in Indiase tribale gemeenschappen;

• John Gibson-Forty, auteur van The Interconnectedness of All Things, over de invloed van Sanskriet op Westerse literatuur, onderwijs, muziek en mindfulness.

Van zingen in steencirkels in Cornwall tot gesprekken over Sanskrietnamen voor planten in een Ierse kloostertuin; de serie biedt een breed overzicht van de manieren waarop Sanskriet vandaag de dag doorwerkt.

Beschikbaarheid

The Sanskrit Pilgrimage Podcast is volledig beschikbaar via Spotify. Luisteraars kunnen afzonderlijke thema’s en gasten kiezen of de afleveringen in de volgorde van Gaiea’s reis volgen.

The Sanskrit Pilgrimage Archive, met 17 video-interviews, is toegankelijk voor leden van Gaiea’s YouTube-kanaal. Deze videos bevatten langere, onbewerkte gesprekken met onder meer Satish Kumar en Rupert Spira.

Meer informatie en relevante links zijn te vinden op https://www.sanskrit.film

