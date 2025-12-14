Rocket Rooney Feuerwerk e.U.: Offizielle und sicherheitsorientierte Tätigkeiten im Bereich Pyrotechnik in Österreich

WIEN, AUSTRIA, December 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Rocket Rooney Feuerwerk e.U. ist ein in Österreich offiziell registriertes Unternehmen, das im Rahmen der nationalen Pyrotechnik-Bestimmungen tätig ist. Der Betrieb ist im Firmenbuch eingetragen (FN 442461 d) und wird als Einzelunternehmen geführt. Die rechtliche Grundlage bildet das österreichische Pyrotechnikgesetz, das klare Vorgaben für den Umgang mit Feuerwerksartikeln definiert – von der Kennzeichnung über die Lagerung bis hin zur Abgabe an Endverbraucher.Rechtlicher Rahmen und Einhaltung von VorschriftenIn Österreich unterliegt Pyrotechnik strengen gesetzlichen Regelungen. Dazu gehören unter anderem:- CE-Kennzeichnungspflicht- Einstufung in definierte Kategorien- Altersbeschränkungen- Vorgaben zur sicheren Verwendung- Bereitstellung von Bedienungs- und SicherheitshinweisenRocket Rooney Feuerwerk e.U. orientiert sich an diesen gesetzlichen Anforderungen und stellt sicher, dass nur Produkte abgegeben werden, die den österreichischen und europäischen Normen entsprechen. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist ein zentraler Bestandteil der betrieblichen Abläufe.Sortiment und TätigkeitsbereicheDas Unternehmen bietet Feuerwerksartikel sowie Zubehör an, die offiziell zugelassen sind und innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen verkauft werden dürfen. Darüber hinaus unterstützt Rocket Rooney bei der Planung und Durchführung von Feuerwerksveranstaltungen, etwa bei privaten Feiern, öffentlichen Festen oder saisonalen Anlässen.Die Beratung umfasst üblicherweise Hinweise zu:- gesetzlichen Einsatzmöglichkeiten- Sicherheitsabständen- regionalen Vorschriften- organisatorischen Bedingungen für FeuerwerksvorführungenDadurch erhalten Nutzer eine sachliche Orientierung darüber, wie pyrotechnische Produkte verantwortungsvoll eingesetzt werden können.Sicherheit und fachliche AusrichtungDer sichere Umgang mit Pyrotechnik ist ein wesentlicher Aspekt der Tätigkeit des Unternehmens. Dazu gehören:- sichere Lagerung der Produkte- Abgabe gemäß den geltenden Alters- und Nutzungsvorgaben- verständliche Informationen zur Handhabung- Hinweise zu geeigneten Einsatzorten und -zeitenDieser strukturierte Ansatz dient dazu, Risiken zu reduzieren und einen korrekten Umgang mit Feuerwerksartikeln zu ermöglichen.Standorte und ErreichbarkeitRocket Rooney Feuerwerk e.U. betreibt mehrere Verkaufsstellen in Wien und Niederösterreich. Diese Standorte sind zu bestimmten Zeiten – insbesondere rund um Jahreswechsel und besondere Anlässe – geöffnet. Kunden erhalten dort Zugang zu offiziell zugelassenen Artikeln sowie grundlegende Informationen zur sicheren Verwendung. Die jeweiligen Öffnungszeiten und Anlaufstellen werden über die Unternehmenswebsite bekanntgegeben.Planung von FeuerwerksvorführungenNeben dem regulären Verkauf bietet das Unternehmen Unterstützung bei der Organisation von Feuerwerksvorführungen. Bei solchen Veranstaltungen gelten zusätzliche Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Anmeldung und technischer Durchführung. Rocket Rooney informiert darüber, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit eine Vorführung im Einklang mit den bestehenden gesetzlichen Vorgaben stattfinden kann.ZusammenfassungRocket Rooney Feuerwerk e.U. ist ein offiziell eingetragenes pyrotechnisches Unternehmen in Österreich, das innerhalb klar definierter gesetzlicher Rahmenbedingungen arbeitet. Die Tätigkeiten umfassen den Verkauf zugelassener Feuerwerksartikel sowie die Unterstützung bei der Planung von Veranstaltungen, wobei Sicherheit und Rechtskonformität zentrale Rollen spielen.Der sachliche Umgang mit den gesetzlichen Vorgaben und die Bereitstellung relevanter Informationen tragen dazu bei, dass pyrotechnische Produkte nur in kontrollierten und sicheren Kontexten eingesetzt werden.

