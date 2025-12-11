‘El Salsa’: el nuevo sencillo de Ale Riv que celebra la tradición salsera y conecta países icónicos y grandes
“Esta canción nació en un momento donde la salsa necesitaba nuevas voces,” explica Ale Riv. “Yo crecí respirando este género y quería traerlo a la realidad de hoy: contenido, cercanía, redes sociales y conexión auténtica.” Tras triunfar en el mundo de los negocios, la tecnología y la publicidad, Ale reconoce que la música siempre fue su casa espiritual, y con “El Salsa” marca oficialmente su retorno a ese lugar al que siempre sintió que pertenecía.
Citas de “El Salsa”: la conversación del artista con el género que lo formó
La letra de “El Salsa” está construida como un diálogo íntimo entre Ale y la propia Salsa. La canción abre con un llamado nostálgico: “Salsa, Salsa, ¿Dónde tú estabas? / ¿Dónde te metiste?” Y la Salsa le responde: “Tranquilo mijo, que yo siempre he estao’ aquí.”
El Salsa recorre escenarios emblemáticos:
- La SanSe en Puerto Rico
- La Calle 8 en Miami
- Cali y Barranquilla en Colombia
- Espacios de Caracas
Homenaje a los gigantes del género:
- Puerto Rico | Héctor Lavoe — “Yo soy el cantante, y lo mío es cantar.”
- Cuba/Miami | Celia Cruz — “Azúcar… Eh mamá, Eh mamá.”
- Colombia | Joe Arroyo — “Oyeme, no le pegue a la negra.”
- Venezuela | Oscar D’León — “Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera.”
Video oficial de “El Salsa” disponible en YouTube:
https://youtu.be/OeMVIY4SWUA?si=Y5bEkRPFlNtmiV5H
Disponibilidad:
“El Salsa” ya está disponible en todas las plataformas digitales.
Sobre Ale Riv:
Ale Riv es un cantautor puertorriqueño que combina tradición salsera con una perspectiva moderna y digital. Como artista y creador de contenido, busca honrar el legado del género mientras lo acerca a nuevas generaciones mediante narrativa, innovación visual y cultura salsera auténtica.
