Analiză Mixtazure: Cum folosesc românii Chat-urile AI și care sunt cele mai populare în 2025

O analiză realizată de agenția Mixtazure ne arată care tool-uri AI sunt cele mai căutate și populare în România, cât și în ce scopuri sunt ele folosite.

Analiza noastră despre chat-uri AI a fost făcută pentru a înțelege situația actuală a utilizării. Credem că este foarte important să știm cum (și cât) se utilizează aceste programe.” — Patrik Rojan - Co-fondator Mixtazure

Analiza se folosește de date extrase din tool-uri precum: Google Trends, Ahrefs, DataForSEO, Statcounter, care au fost combinate cu informațiile extrase dintr-un sondaj online anonim realizat de către echipa Mixtazure.

Analiza o puteți vizualiza pe această pagină de pe site-ul Mixtazure: https://mixtazure.com/statistici-si-analize/cum-folosesc-romanii-ai-tools/



Principalele concluzii ale analizei

- Chat GPT este lider în România: Cu o cotă de piață constantă de peste 85% pe tot parcursul anului 2025, și aproximativ 4 milioane de căutări lunare în Noiembrie 2025, Chat GPT rămâne fără nicio îndoială tool-ul AI preferat al românilor.

- Google Gemini câștigă tot mai mult teren: După rebrandingul din Bard și actualizările constante din ultimul an, Google Gemini a reușit să ajungă în top 3 ca și volume de căutare la finalul anului 2025. Creșteri semnificative s-au înregistrat în lunile August și Septembrie din acest an, acest trend de creșteri având mari șanse să se mențină în 2026.

- Microsoft Copilot stagnează: Căutările și cota de piață pentru Microsoft Copilot sunt per total constante lună de lună (pentru ultimii 1-2 ani). Adopția și folosirea acestui tool AI este majoritar prezentă în cadrul companiilor corporate care folosesc suita de servicii Microsoft 365.

- Căutările pentru Google sunt în declin: Volumele de căutări pentru termenul "Google" au scăzut în trimestrul 3 din 2025 comparativ cu începutul anului 2023. Acest trend se leagă strict doar de cum caută utilizatorii, și nu include contextele în care Google este deja setat ca și motor de căutare pe dispozitivele/browserele lor.

- Scopul utilizării tool-urilor AI: Românii folosesc AI-ul preponderent pentru căutări informaționale, urmate de cele productive (task-uri de muncă) și educative. Utilizarea în scop comercial (pentru achiziții) rămâne încă foarte scăzută.



Cine folosește AI în România?

1. Conform datelor extrase din analiza Mixtazure, utilizatorii din Generația Z și Millennials (20-39 de ani) sunt cei care folosesc cel mai mult aceste chat-uri AI.

2. 59,4% dintre respondenți au declarat că folosesc mai des chat-urile AI decât motoarele de căutare tradiționale.

3. Majoritatea utilizatorilor folosesc aceste tehnologii AI de 1-2 ani, și le integrează funcționalitățile în viața personală (48.1% declară că folosesc AI mai des pentru scop personal), cât și în viața profesională (51.9% declară că folosesc AI mai des pentru muncă).



Competiția pentru locul 2

Lupta pentru locul 2 se dă între 3 tool-uri AI: Google Gemini, Claude, Perplexity. Claude și Perplexity au o creștere constantă în ultimii ani, dar de anul acesta o evoluție puternică o are și Google Gemini.

Google începe să-și arate puterea în ceea ce privește infrastructura și distribuția de care dispun, șansele fiind mari ca în 2026 să ajungă mult mai aproape de volumele generate de către Chat GPT.



Informații despre Mixtazure

Mixtazure este o agenție de SEO (search engine optimization) din România. Mixtazure se specializează pe optimizarea site-urilor web pentru motoarele de căutare cât și pentru tool-urile AI.

Agenția a fost fondată la începutul anului 2023 de către Patrik Rojan și Alexandru Drimba, pornind de la pasiunea lor pentru SEO și dorința de a oferi servicii profesionale de înaltă calitate.

Mixtazure colaborează atât cu clienți din România, cât și cu clienți din alte țări europene sau internaționale.

Mai multe detalii despre Mixtazure le puteți afla pe website-ul oficial: https://mixtazure.com/

