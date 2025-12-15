ABL Diagnostics présente trois nouvelles communications scientifiques à la RICAI 2025

WOIPPY, FRANCE, December 15, 2025 / EINPresswire.com / -- ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – “ABLD”), société innovante spécialisée dans la microbiologie et le séquençage de pathogènes annonce la présentation de trois posters scientifiques à la 45ᵉ Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infectieuse (RICAI 2025), qui se tiendra à Paris les 15 et 16 décembre 2025.- Poster P-075 : « Détection multiplexe rapide de 19 gènes de résistance de Mycobacterium tuberculosis par NGS en routine clinique ». Ce poster décrit le nouveau panel DeepChekTB Resistance 19-plex (ABL Diagnostics), une approche de séquençage ciblé (NGS) permettant la détection simultanée de mutations de résistance à 19 gènes de Mycobacterium tuberculosis sur des souches cliniques — y compris multirésistantes (MDR/XDR). Les résultats montrent une couverture et une profondeur suffisantes du séquençage permettant une détection fiable des mutations connues pour les résistances aux médicaments anti-tuberculose (isoniazide, rifampicine, fluoroquinolones et aminosides). Ce test 19-Plex constitue une « solution rapide et complète » pour la recherche et la surveillance moléculaire des résistances TB ( https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2025/12/RICAI2025_P-075_TB_ABL-1-1.pdf ).- Poster P-187 : « HPV RNA-Seq : un test NGS ciblé pour le triage moléculaire des lésions cervicales de haut grade chez les femmes positives à HPV ». Ce poster présente le test HPV RNA-Seq qui est un test de séquençage ciblé (NGS) développé par l’Institut Pasteur et industrialisé par ABL Diagnostics, permettant en une seule analyse la détection, la quantification, le génotypage de jusqu’à 16 HPV à haut risque, ainsi que l’exploration de profils d’expression (signatures transcriptomiques) associés aux lésions précancéreuses. Dans le cadre exclusivement recherche, ces travaux suggèrent un potentiel d’amélioration de la valeur prédictive positive pour l’identification des lésions de haut grade chez les femmes HPV-positives. Ce potentiel devra être confirmé par des études cliniques dédiées avant toute application en dépistage et ne préjuge pas d’un usage diagnostique, avec à termes des limitations d’actes (colposcopies, biopsies, ...). Sa compatibilité avec la plateforme MiSeq i100 et son analyse automatisée en font une solution flexible pour des environnements de recherche centralisés ou décentralisés, strictement destinée à la recherche (RUO). Aucun usage diagnostique, pronostique ou décisionnel clinique n’est revendiqué. https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2025/12/RICAI_ABL-Pasteur_2025-1.pdf ) .- Poster P-212 : « Évaluation comparative des performances des plateformes iSeq100 et MiSeq i100 pour le séquençage par multiplexage du VIH, VHC, Mycobacterium tuberculosis et ARNr 16S ». Ce poster présente une étude comparative des plateformes de séquençage Illumina iSeq100 et MiSeq i100 pour des analyses multiplex appliquées au VIH, au VHC, à Mycobacterium tuberculosis et à l’ARNr 16S, dans un cadre strictement de recherche. Les résultats montrent que les deux systèmes offrent des données de qualité, la MiSeq i100 se distinguant par une sensibilité et une profondeur de séquençage supérieures, tandis que l’iSeq100 constitue une alternative plus économique pour des projets de recherche de routine ( https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2025/12/RICAI_ABLAIX_poster_2025-1-1.pdf ).« Ces travaux que nous allons présenter à la RICAI 2025 illustrent l’engagement d’ABL Diagnostics à soutenir le progrès scientifique et la communauté scientifique en continuant le développement de nouveaux outils moléculaires robustes destinés à la recherche en maladies infectieuses et aux solutions diagnostiques de demain. » — Dr Sofiane Mohamed, Responsable R&D, ABL Diagnostics.Le marché du séquençage NGS en forte croissance :Le marché du séquençage de nouvelle génération (NGS) connaît une expansion rapide, tirée par l’essor de la recherche en génomique, la médecine de précision, et l’intérêt croissant pour les applications en oncologie, génétique et maladies infectieuses. Selon un rapport du secteur, le marché global NGS a été estimé à plusieurs milliards de dollars en 2024, avec des prévisions très optimistes : croissance annuelle composée (CAGR) d'environ 14,9 % entre 2025 et 2032.En Europe — et notamment en France — l’essor du NGS s’accélère, porté par le soutien des institutions publiques, l’adoption croissante en recherche et en clinique, ainsi que par le besoin croissant de données génomiques dans les domaines de l’oncologie, des maladies héréditaires ou des infections ( https://www.congruencemarketinsights.com/report/next-generation-sequencing-ngs-market ).Note : Les outils, kits, méthodes et workflows décrits dans ces posters sont strictement destinés à la recherche (RUO – Research Use Only). Ils ne sont pas validés pour un usage diagnostique, pronostic ou décisionnel clinique, sauf indication contraire dans un cadre réglementaire IVD dûment approuvé. ABL Diagnostics appelle les utilisateurs à respecter cette limitation et à ne pas interpréter ces résultats comme des tests de diagnostic validés.À propos d'ABL Diagnostics (ABLD):ABL Diagnostics (ABLD) est une société internationale qui est spécialisée dans les tests de biologie moléculaire innovants et de solutions globales à destination de ses clients :- La détection moléculaire par réaction en chaîne par polymérase (PCR) – UltraGene, et- Le génotypage par séquençage de l'ADN – DeepChekABL Diagnostics commercialise l'ensemble de sa gamme de produits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa propre équipe de vente et d'un réseau de distributeurs exclusifs actifs sur tous les continents. Les clients d'ABL Diagnostics sont des laboratoires universitaires de pathologie clinique, des laboratoires de référence privés et des chercheurs désireux de mettre en œuvre un contenu microbiologique innovant et robuste en constante expansion.ABL Diagnostics commercialise les produits et les services de sa société-sœur CDL Pharma depuis le second semestre 2025 à travers un accord de stratégie intra-groupe.Un portefeuille de produits en microbiologie en expansion :- VIH – Tests de résistance aux médicaments, y compris un kit de génome entier.- SRAS-CoV-2, Tuberculose, Hépatites B et C – Solutions de détection avancées.- Microbiome et taxonomie – Analyses basées sur l’ARN 16s/18s.- Autres cibles virales et bactériennes – Tests moléculaires complets.ABL Diagnostics, dont le siège est à Woippy, est une société anonyme cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext à Paris (Euronext : ABLD – ISIN : FR001400AHX6). Ces produits de biologie moléculaire génèrent des revenus récurrents et couvrent l'un des plus grands portefeuilles d'applications en microbiologie.ContactsABL Diagnostics SASociété anonyme au capital de 1 611 465,60 eurosSiège social : 72C route de Thionville - 57140 WOIPPY552 064 933 R.C.S. METZ Tel : +33 (0)7 83 64 68 50Email : info@abldiagnostics.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.