Suggestions gourmandes pour un Noël traditionnel autour des charcuteries AOP et IGP

BRUXELLES, BELGIUM, December 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Les fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion de retrouver des saveurs simples, authentiques et profondément liées à la convivialité. Parmi elles, les charcuteries d’excellence occupent une place de choix. Reconnues pour leur qualité et leur lien avec leur territoire d’origine, les spécialités AOP et IGP du programme A Slice of Quality – Choose PDO and PGI Deli Meats from Europe sont aujourd’hui bien intégrées dans les habitudes culinaires belges, pays qui figure parmi les premières destinations européennes de ces produits.À l’approche de Noël, nous vous proposons trois idées de recettes faciles, idéales pour mettre en valeur ces charcuteries traditionnelles.Commençons par une mise en bouche légère et savoureuse : les scones traditionnels, ces petits pains moelleux anglais qui accompagnent l’Afternoon Tea, sont ici proposés dans une version salée. Essayez nos scones de Noël salés, accompagnés de crème au robiola et aux Salamini Italiani alla Cacciatora AOP.Ingrédients pour 6 scones :• 230 g de farine T45• 60 g de beurre froid• 100 g de lait• 2 cuillères à café de levure instantanée pour tartes salées• 1 cuillère à café de sel• 30 g de parmesan râpé• Un tour de moulin de poivreIngrédients pour la crème :• 200 g de fromage frais (type robiola)• 8 tranches de Salamini Italiani alla Cacciatora AOP• Sel, poivre et huile d’olive extra vierge (selon votre goût)• Salade et tomates cerisesRecetteMélangez tous les ingrédients bien froids dans un robot à lames ou à la main.Formez une boule, enveloppez-la dans du film alimentaire et placez-la au réfrigérateur pendant 30 minutes.Sortez la boule du réfrigérateur et étalez-la en une couche assez épaisse (environ 2 cm).Découpez des rondelles de pâte à l’aide du fond d’un verre.Disposez les scones sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et faites-les cuire 20 minutes dans un four à 170 °C (mode chaleur tournante).Émiettez le robiola avec une fourchette, et assaisonnez-le avec de l’huile, du sel et du poivre.Ajoutez les Salamini Italiani alla Cacciatora AOP coupés en dés.Une fois que les scones auront bien refroidi, coupez-les en deux dans le sens de la hauteur et farcissez-les avec la crème de robiola aux dés de Salamini Italiani alla Cacciatora AOP préparée plus tôt, une feuille de salade et une tranche de tomates.Pour l’entrée, voici l’une des recettes les plus appréciées de la tradition italienne, revisitée avec la Mortadella Bologna IGP pour plus de gourmandise. Des couches de pâtes fraîches et de béchamel crémeuse s’alternent avec une farce délicate mais savoureuse, à laquelle la Mortadella Bologna IGP confère une identité unique. Voici notre recette de lasagnes à la Mortadella Bologna IGP.INGRÉDIENTS• 200 g de Mortadella Bologna IGP• 2 carottes• 2 branches de céleri• 1 échalote• 1 petit tube de concentré de tomates• 1/2 litre de lait• 50 g de farine• 50 g de beurre• 150 g de parmesan râpé• 250 g de pâtes fraîches aux épinards pour lasagnesRecetteÉmincez l’échalote, les carottes et le céleri, puis faites-les revenir dans une poêle avec un filet d’huile. Ajoutez la Mortadella Bologna IGP coupée en petits dés.Dissolvez le concentré de tomates dans une tasse remplie d’eau. Ajoutez le mélange aux ingrédients en train de revenir, et laissez cuire à feu doux pour que les saveurs se développent.Pour la béchamel, faites fondre le beurre dans une petite casserole. Une fois qu’il a entièrement fondu, ajoutez la farine et mélangez énergiquement à l’aide d’un fouet. Ajoutez ensuite progressivement le lait, et continuez à cuire jusqu’à ébullition, en mélangeant bien pour éviter la formation de grumeaux.Dans un plat passant au four, disposez en couches la sauce tomate à la Mortadella Bologna IGP, la béchamel, le parmesan râpé et les pâtes. Répétez les couches jusqu’à atteindre le bord du plat. Finissez avec une couche de sauce tomate, de béchamel, puis saupoudrez de parmesan et versez un filet d’huile.Placez ensuite le plat dans un four à 210 °C (mode statique), et laissez cuire environ 25 minutes. Pour obtenir une belle croûte gourmande, augmentez la température du four en mode grill pendant les 5 dernières minutes de cuisson. Nous vous conseillons de laisser le plat reposer pendant 10 minutes avant de dresser les assiettes et de servir, afin d’éviter que les lasagnes se délitent.Pour le plat principal, nous ne pouvions pas passer à côté du roi de Noël, qui tient le rôle principal dans cette recette insolite qui convient parfaitement aux grandes occasions. Le goût prononcé du Cotechino Modena IGP est adouci par la rondeur et l’acidité de la pomme.Ingrédients pour 4 personnes• 500 g de Cotechino Modena IGP précuit• 4 pommes rouges• Thym• Romarin• 1 bâtonnet de cannelle (facultatif)• 30 g de beurre• Huile d’olive extra vierge• Sel• PoivreLavez les pommes, puis coupez-les en quartiers après avoir enlevé le trognon. Dans une grande poêle, faites fondre le beurre et ajoutez un filet d’huile. Faites rissoler les pommes et ajoutez les herbes aromatiques et les épices. Salez. Éteignez le feu quand les pommes seront légèrement compotées, mais encore croquantes.Faites cuire le Cotechino Modena IGP dans son emballage en aluminium dans de l’eau bouillante pendant environ 25 minutes. Ouvrez l’emballage pour éliminer l’eau. Laissez refroidir le Cotechino Modena IGP quelques instants, puis coupez-le en tranches.Mettez les tranches de Cotechino Modena IGP dans la poêle, avec les pommes. Faites revenir pendant quelques minutes en mélangeant délicatement, puis servez.

