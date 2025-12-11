YWO Giới Thiệu Ứng Dụng Di Động Mới: Quản Lý Hồ Sơ, Tài Khoản và Ví YWO Mọi Lúc, Mọi Nơi

YWO Trading Platform YWO Trading Application YWO Trading Platform

YWO – đơn vị dẫn đầu trong giải pháp môi giới số đa giấy phép

COMOROS, December 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- chính thức ra mắt ứng dụng di động hoàn toàn mới. Ứng dụng “YWO Portal” hiện đã có mặt trên Google Play và Apple App Store, mang đến trải nghiệm truy cập cổng thông tin khách hàng YWO nhanh chóng, an toàn và linh hoạt ngay trên thiết bị di động.

Không chỉ là một ứng dụng: Đây là cổng quản lý tài khoản toàn diện của bạn

Ứng dụng di động YWO giúp khách hàng chủ động kiểm soát toàn bộ hồ sơ và tài khoản của mình, đưa sức mạnh của nền tảng số YWO vào đúng lòng bàn tay. Người dùng có thể:

Hoàn tất toàn bộ quy trình mở tài khoản và xác minh danh tính KYC – từ đăng ký đến xác thực.

- Mở, đóng và quản lý tất cả các loại tài khoản YWO như Ignite30, Zero Spread, CENT, Standard, và cả tài khoản demo chỉ với vài thao tác.

- Truy cập Ví YWO để nạp – rút – chuyển tiền tức thì, an toàn và minh bạch tuyệt đối.

- Nhận thông báo đẩy thời gian thực về tin tức quan trọng, cảnh báo bảo mật và biến động thị trường.

- Cập nhật hồ sơ cá nhân và theo dõi mọi hoạt động tài khoản ngay trong ứng dụng, đảm bảo toàn quyền kiểm soát.

Thiết kế cho mọi giai đoạn trong hành trình khách hàng

Với giao diện trực quan và công nghệ bảo mật hàng đầu, ứng dụng giúp khách hàng thao tác mượt mà từ lúc onboarding, quản lý nguồn vốn, chuyển đổi giữa các loại tài khoản cho đến theo dõi từng giao dịch. Ứng dụng được tối ưu cho sự ổn định và tốc độ vượt trội, mang đến sự tự tin tuyệt đối cho cả người dùng mới và nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.

Ignite30 và hơn thế nữa: Kích hoạt ưu đãi ngay lập tức

Nhân dịp ra mắt ứng dụng di động, tất cả khách hàng đủ điều kiện có thể mở tài khoản Ignite30 ngay trong app và kích hoạt bonus giao dịch 30% cho mọi khoản nạp theo quy định chương trình. Từ bước đăng ký đến nhận bonus đều được thực hiện hoàn toàn trong môi trường bảo mật của ứng dụng.

Sức mạnh công nghệ – nằm gọn trong túi bạn

“Tại YWO, công nghệ là công cụ trao quyền cho khách hàng. Ứng dụng này không phải là một nền tảng giao dịch – đây chính là trung tâm quản lý toàn bộ hệ sinh thái YWO của bạn,” ông Daniel Abdel Malak, Giám đốc Marketing YWO, chia sẻ.

“Dù là quy trình kỹ thuật số, giao dịch ví an toàn hay thông báo tức thời, ứng dụng mới thể hiện cam kết của chúng tôi về minh bạch, đổi mới và đặt khách hàng làm trọng tâm.”

YWO tiếp tục giữ vững định hướng trao quyền cho người dùng, minh bạch và tuân thủ, phù hợp hoàn toàn với tiêu chuẩn của FSCA và MISA. Ứng dụng di động YWO đặt ra chuẩn mực mới về cách các nhà môi giới hiện đại hỗ trợ khách hàng trong kỷ nguyên số.

