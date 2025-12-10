Une technologie québécoise qui transforme la gestion du déneigement : Dimonoff au cœur de la modernisation des villes

La signalisation dynamique de Dimonoff transforme le déneigement au Québec grâce à un contrôle centralisé, déjà éprouvé à grande échelle à Laval.

QUEBEC, CANADA, QUEBEC, CANADA, December 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Les villes du Québec cherchent des solutions concrètes pour améliorer leurs opérations hivernales, optimiser l’utilisation de leurs ressources et mieux communiquer avec les citoyens. La gestion traditionnelle du stationnement en période de déneigement atteint aujourd’hui ses limites et doit évoluer. Dans ce contexte, la signalisation dynamique contrôlée à distance, soutenue par une plateforme technologique québécoise, s’impose comme un moyen éprouvé d’amener les opérations municipales à un niveau supérieur. Dimonoff propose une solution spécialement conçue pour les réalités municipales. Grâce à sa plateforme SCMS, les villes peuvent ajuster en temps réel l’affichage de milliers de panneaux électroniques répartis sur leur territoire. Une règle de stationnement peut être modifiée instantanément selon les conditions météo, l’avancement des opérations ou les particularités d’un secteur. Cette capacité d’adaptation rapide permet d’améliorer la coordination entre les équipes, de réduire les interventions répétitives sur le terrain et d’offrir une information plus claire aux citoyens.La Ville de Laval illustre parfaitement ce que permet cette technologie lorsqu’elle est déployée à grande échelle. Avec un vaste réseau de panneaux connectés, Laval profite d’une gestion centralisée où la cohérence de l’information et la rapidité d’intervention sont nettement améliorées. Les citoyens perçoivent plus clairement les règles en vigueur et la municipalité améliore son efficacité tout en réduisant les irritants associés au déneigement. Cette expérience confirme que la signalisation dynamique n’est plus une innovation expérimentale, mais une solution pleinement mûre, fiable et adaptée à l’hiver québécois.L’un des facteurs qui facilitent l’adoption de cette technologie est l’infrastructure déjà en place dans plusieurs municipalités. Lorsqu’une ville dispose d’un réseau de gestion de l’éclairage routier, ce réseau de télécommunication peut être utilisé pour connecter les panneaux de signalisation dynamique. Cette mutualisation permet d’assurer une couverture complète du territoire et d’optimiser les investissements existants. Pour les municipalités qui ne disposent pas d’un tel réseau, Dimonoff peut s’appuyer sur d’autres technologies de communication tout aussi fiables, qu’il s’agisse de réseaux cellulaires, maillés ou d’autres options adaptées au déploiement local. Cette flexibilité assure que chaque ville, quelle que soit sa configuration technologique, peut adopter la signalisation dynamique sans contrainte majeure.Au-delà des aspects techniques, cette modernisation améliore directement la relation entre la ville et ses citoyens. Une signalisation cohérente et synchronisée avec les opérations réelles contribue à réduire les situations perçues comme injustes, évite les constats d’infraction liés à l’information obsolète et augmente la confiance envers l’administration municipale. La ville gagne en transparence, les citoyens gagnent en clarté et les équipes gagnent en efficacité.La solution Dimonoff s’intègre également dans une vision plus globale de transformation numérique municipale. Sa plateforme ouverte et sécurisée peut communiquer avec les systèmes existants, comme les ERP municipaux ou les outils de gestion des opérations urbaines. Elle constitue une base solide sur laquelle il devient possible d’ajouter progressivement de nouveaux actifs connectés, que ce soit pour la gestion des travaux, des événements, de la mobilité ou de la sécurité publique. Investir dans la signalisation dynamique devient alors un premier pas vers une véritable ville intelligente, construite de manière progressive, contrôlée et durable.Les équipes municipales ne sont pas laissées à elles-mêmes dans cette transition. Dimonoff accompagne les villes à chaque étape, de l’analyse des besoins au déploiement, en passant par la formation et le soutien continu. L’objectif est de fournir un outil simple à opérer, fiable dans le temps et suffisamment flexible pour évoluer avec la municipalité.L’hiver québécois continuera d’être exigeant, mais les villes disposent désormais de solutions modernes capables d’en réduire l’impact opérationnel. La signalisation dynamique contrôlée à distance permet de passer d’une gestion statique à une gestion agile, proactive et fortement connectée à la réalité du terrain. Avec cette technologie et avec la flexibilité de connectivité qui l’accompagne, Dimonoff offre aux municipalités un moyen concret d’améliorer l’efficacité de leurs opérations, la satisfaction des citoyens et la résilience de leurs infrastructures.

