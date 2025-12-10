Premio Internacional Fractales del Cambio Anuncia su Tercera Entrega en Chile

Premio Internacional Fractales del Cambio

El Premio Internacional Fractales del Cambio celebra su tercera edición en Santiago, Chile, en marzo de 2026.

SANTIAGO DE CHILE, CHILE, December 10, 2025 / EINPresswire.com / -- El Premio Internacional Fractales del Cambio celebrará su tercera edición en marzo de 2026 en la ciudad de Santiago de Chile. Este galardón, otorgado por el Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado (ILEP), reconoce a individuos extraordinarios que, a través de sus acciones, generan un impacto positivo y transformador en la sociedad.Como en cada edición, 18 visionarios de diversos ámbitos, como la academia, el arte, la justicia social, el emprendimiento y la cultura, serán reconocidos por su contribución al progreso colectivo y al bienestar de sus comunidades.El acto de premiación estará acompañado por una obra exclusiva del artista mexicano Marco Zamudio, quien ha creado una pintura única titulada El Ser Fractal, que captura la esencia del premio. Con más de 35 años de trayectoria, Zamudio es considerado uno de los 20 pintores mexicanos más destacados y su obra será un emblema de la unión entre arte, conciencia y cambio social.Este evento, programado para el 28 de marzo de 2026, será una celebración de los agentes de cambio que, desde sus diferentes áreas de influencia, están haciendo historia. Los 18 galardonados representarán, con su labor, una letra en las palabras Fractales del Cambio, un símbolo de su sinergia e impacto transformador.La convocatoria para la nominación de los premiados sigue abierta. Si conoces a alguien que esté marcando la diferencia en su comunidad, puedes postularlo enviando su historia al correo: premiofractales@ilep.mxAcerca del Premio Internacional Fractales del CambioEl Premio Internacional Fractales del Cambio tiene como misión resaltar la labor de hombres y mujeres que, con su compromiso ético y su capacidad de liderazgo, inspiran cambios profundos y sostenibles. Desde su creación, el galardón ha sido entregado en dos ocasiones previas: en San José, Costa Rica, y recientemente en Madrid, España, donde se vivió un momento sumamente emotivo al escuchar las palabras que brindó Luis María Aguilar Morales, quien fue Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. La próxima entrega en Santiago de Chile consolidará este evento como un referente global para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y consciente.El nombre del premio hace referencia a los fractales, figuras geométricas que representan la expansión y la conexión, simbolizando que una acción significativa puede multiplicarse y generar cambios profundos en la sociedad. Cada galardonado es considerado un “fractal” de cambio, cuyo impacto, aunque puede comenzar de manera pequeña o local, se expande y refleja en el tejido global.Con una visión que aboga por el cambio desde lo cotidiano, el Premio Internacional Fractales del Cambio celebra el compromiso de aquellos que, a través de su vocación, transforman la educación, el arte, la ciencia, la justicia y el medio ambiente. Este premio tiene como objetivo fortalecer la cooperación y la amistad internacional, uniendo a personas que comparten el sueño de un mundo mejor.Acerca del Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado (ILEP)El ILEP es una institución de educación superior de prestigio en México, dedicada a la formación y desarrollo de líderes en diversas áreas del conocimiento. A través de sus iniciativas, como el Premio Internacional Fractales del Cambio, ILEP contribuye a la creación de una sociedad más justa, equitativa y transformadora.Para más información sobre el Premio Internacional Fractales del Cambio y la próxima ceremonia en Santiago de Chile, visita https://www.fractalesdelcambio.org/

