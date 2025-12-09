La formación en neodatos de ICIC ayuda a los profesionales a mantenerse a la vanguardia en la era de la IA y DataOps

ICIC Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción - Logo curso de Administración de Empresas

La formación evoluciona con las demandas digitales y motiva a los profesionales a buscar programas que fortalezcan habilidades para proyectos basados en datos.

DELEGACIóN ÁLVARO OBREGóN, CDMX, MEXICO, December 9, 2025 / EINPresswire.com / -- El auge de la IA y DataOps impone nuevas exigencias técnicas a los profesionales de la construcción y la infraestructura. ICIC ha respondido con un sólido curso de Neodata que ofrece a ingenieros y arquitectos herramientas prácticas que apoyan la gestión moderna de proyectos. El programa se encaja dentro del ecosistema educativo más amplio de ICIC, que ha impartido más de 500.000 cursos y 16.000 certificaciones a lo largo de sus 47 años de historia.El programa de formación Neodata dura 20 horas y es ideal para directivos intermedios que desean un mayor control de los flujos de trabajo digitales. ICIC diseñó el plan de estudios para profesionales en entornos técnicos en rápida evolución, donde datos integrados, procesos automatizados y modelado preciso de costes moldean los resultados de los proyectos.ICIC refuerza su oferta con programas complementarios que apoyan el desarrollo profesional en áreas técnicas y administrativas. Estos programas incluyen el curso de Administración de Empresas y el curso de topografía, ambos alineados con las demandas del sector para una mayor capacidad analítica y operativa. La organización también ofrece un curso especializado en topografía para profesionales que desean un dominio más profundo de los sistemas de datos de construcción. Los estudiantes también pueden ampliar sus habilidades de cálculo de costes a través del Curso de Precio Unitario en línea."Los equipos del sector se enfrentan a una complejidad creciente a medida que las herramientas de IA, las plataformas de datos en tiempo real y los gemelos digitales remodelan los ciclos de construcción. Nuestro programa de formación Neodata ofrece a los profesionales un camino práctico hacia la precisión en el control de costes, la planificación de materiales y la optimización de flujos de trabajo. Los participantes desarrollan una mayor confianza en la navegación digital, y esta confianza eleva los resultados de los proyectos en toda la organización", dijo un portavoz.ICIC continúa fortaleciendo su red nacional de formación, con programas que integran competencia en software, estándares técnicos y capacidad administrativa. El curso Neodata forma una parte central de esta estrategia porque contribuye a decisiones más seguras, un control financiero más estricto y una mejor colaboración entre los equipos de campo y los supervisores de proyecto."La adopción de la IA se está acelerando en ingeniería y arquitectura. Las organizaciones buscan talento que entienda la estructura de datos, valide la información rápidamente y produzca entradas fiables para los modelos de proyecto. Nuestro programa de formación Neodata posiciona a profesionales para puestos de alto impacto. El programa también apoya a las empresas que desean madurez digital sin perder velocidad operativa", explicó el portavoz.Los profesionales que buscan una ventaja competitiva en un sector impulsado por IA pueden acceder al catálogo completo de programas de ICIC a través de sus centros nacionales de formación y plataformas online.Sobre la empresa:ICIC ofrece una amplia gama de cursos que imparten las habilidades necesarias a los aspirantes a trabajadores en el sector de la construcción. Para saber más, visita https://icic.org.mx/

Maestro Dual Contratista - Formar Construir y Transformar

