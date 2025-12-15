Grupo Certified Origins da la bienvenida a Jaencoop como socio

Una alianza única une dos de las culturas de aceite de oliva más influyentes del mundo para llevar aceite de oliva virgen extra a más hogares en todo el planeta

REUS, SPAIN, December 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Certified Origins , líder global en aceite de oliva virgen extra de alta calidad y en programas alimentarios trazables, se enorgullece de dar la bienvenida a Jaencoop , una de las cooperativas agrícolas más grandes de España, como accionista de Certified Origins Ibérica (CO IBE), su filial en España.Con este hito, Certified Origins reafirma su papel como la única empresa de aceite de oliva en el mundo cuyos accionistas incluyen cooperativas de agricultores tanto de España como de Italia - dos naciones con largas y ricas tradiciones olivareras, a menudo percibidas como competidoras, que ahora están unidas por valores compartidos.Esta colaboración refuerza la misión de Certified Origins: ampliar el alcance de alimentos saludables, deliciosos y auténticos a la mayor cantidad de personas posible mediante programas de marca privada fiables y transparentes que apoyan a los agricultores, protegen el origen y ofrecen una calidad en la que los minoristas y consumidores de todo el mundo pueden confiar.Al unirse a Grup Unió y Almazaras de la Subbética, Jaencoop pasa a formar parte de un colectivo sin igual en España:— 58 cooperativas— 50.000 agricultores miembros— 49 almazaras— 14 plantas de embotellado— 150–200 millones de kilogramos de producción anual de aceite de olivaEsta unión reúne al norte y al sur de España, ampliando la única alianza cooperativa de su tipo en el país y fortaleciendo la voz de miles de familias agricultoras que dedican su vida a producir aceite de oliva virgen extra de alta calidad."Gracias a la consolidada alianza con Certified Origins, seguiremos llevando lo mejor del aceite de oliva español a los lineales más respetados del mundo”, señaló Fernando Córcoles, CEO de Jaencoop. “Su compromiso con la calidad, la transparencia y el respeto por el trabajo de los agricultores españoles ha permitido que nuestros aceites lleguen a mercados que realmente valoran la autenticidad. Hoy, como accionistas, estamos orgullosos de continuar esa misión juntos, elevando a nuestros agricultores, nuestra cultura y la excelencia del aceite de oliva español."Desde la creación de CO IBE en 2018, Certified Origins y Jaencoop han trabajado codo con codo, promoviendo programas de aceite de alta calidad y ampliando el alcance global de los aceites producidos por agricultores españoles e italianos.Su colaboración ha impulsado la innovación, abierto nuevos mercados internacionales y contribuido a fortalecer la cultura del aceite de oliva en todo el mundo. La incorporación formal de Jaencoop como accionista reconoce no solo su importancia estratégica, sino también la fortaleza de los valores compartidos y del trabajo en equipo.“Bienvenidos, welcome to Jaencoop, es un honor crecer juntos”, afirmó Lely Moreno, directora de Certified Origins Ibérica. “Esta alianza confirma nuestra convicción de que cuando España e Italia colaboran, en lugar de competir, la cultura global del aceite de oliva se vuelve más fuerte. Nos enorgullece construir ese puente.”Con el apoyo de cooperativas propiedad de agricultores, Certified Origins continúa invirtiendo en abastecimiento responsable, programas de sostenibilidad y sistemas de trazabilidad que protegen la autenticidad desde el olivar hasta la botella.La incorporación oficial de Jaencoop ampliará aún más la capacidad de la cadena de suministro en España, potenciará la innovación de productos y respaldará un crecimiento estratégico con los principales socios minoristas del mundo.Este hito sienta las bases para un futuro de cooperación más profunda, sostenibilidad y valor tanto para productores como para consumidores.Como parte del Grupo Certified Origins , miles de agricultores obtienen acceso a nuevos mercados, una demanda a largo plazo y oportunidades justas para mostrar la excelencia de sus aceites, mientras que los consumidores reciben aceite de oliva virgen extra auténtico y de alta calidad respaldado por total transparencia.Juntos, Certified Origins y Jaencoop refuerzan un modelo en el que la colaboración es más fuerte que la competencia, donde los agricultores están en el centro de la cadena de suministro y donde la calidad y la autenticidad definen el éxito.Certified Origins es un proveedor internacional de aceite de oliva virgen extra, especializado en soluciones de marca privada y venta al por mayor, con trazabilidad completa y estándares de calidad certificados. La empresa obtiene aceites de oliva premium directamente de cooperativas mediterráneas y fincas familiares, combinando tradición con rigurosos controles (certificación ISO + trazabilidad por blockchain) desde el olivar hasta la estantería.Con presencia global en Europa, Norteamérica y otros mercados, Certified Origins suministra aceites de oliva auténticos y productos de despensa a minoristas de todo el mundo.Jaencoop es una cooperativa líder de aceite de oliva en Andalucía, España, formada por decenas de almazaras y miles de olivicultores, y reconocida internacionalmente por su calidad e innovación. El grupo gestiona extensos olivares (millones de olivos) y produce aceites bajo múltiples marcas y denominaciones, manteniendo altos estándares de seguridad alimentaria y calidad certificada mediante extracción mecánica y controles estrictos.Jaencoop es ampliamente considerada una de las mayores cooperativas productoras de aceite de oliva del mundo, conocida por combinar tradición con producción moderna y por exportar a diversos mercados globales.

