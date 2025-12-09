Le secteur français de l’emballage triomphe au European Carton Excellence Award 2025

ECEA winners on stage Cartonboard packaging Awards Gala attendees

Les marques françaises et leurs partenaires ont dominé l'European Carton Excellence Award (ECEA) 2025, remportant les meilleurs honneurs.

PARIS, FRANCE, December 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Les grandes marques françaises et leurs partenaires de transformation d'emballages ont dominé l'European Carton Excellence Award ( ECEA ) 2025, en obtenant les meilleurs honneurs dans les catégories clés.Organisées chaque année par Pro Carton , l'Association européenne des fabricants de carton et de cartonnage et par l'Association européenne des fabricants de carton (ECMA), ces récompenses représentent la reconnaissance la plus prestigieuse de l'excellence de l'emballage en Europe, avec des candidatures jugées par un jury international indépendant composé d'experts du secteur. Ces victoires confirment la position de leader de la France dans le secteur européen de l'emballage carton, alliant excellence créative, fonctionnalité supérieure et engagement environnemental exemplaire.Gagnant de la catégorie Boissons : Hine Ball CognacCe coffret cadeau premium en édition limitée pour Thomas Hine & Co réinvente les emballages de spiritueux avec une approche durable et interactive remarquable. Convertie par Smurfit WestRock en carton fabriqué par Holmen Board and Paper, cette solution mono-matière entièrement recyclable se distingue par son ingéniosité technique : un montage intérieur rotatif visible à travers une fenêtre sans plastique offre une expérience visuelle attrayante à 360 degrés avec les verres à l'intérieur, tout en permettant transport à plat afin d’optimiser la logistique.Gagnant de la catégorie Épicerie salée: Pack Cassegrain 3x1/2Van Genechten Packaging a remporté ce prestigieux prix pour Bonduelle en remplaçant les films thermo-rétractables en plastique par une solution stable et entièrement recyclable de conditionnement de boîtes de conserve en carton 100 % recyclé fabriqué par RDM Group. Une innovation qui répond aux exigences de durabilité de la marque Cassegrain tout en assurant une performance optimale dans les commerces qui empilent les packs de boites de conserves.Gagnant de la catégorie Aliments réfrigérés : PAVÉ D'AFFINOIS Mini l'Original 4x30grVan Genechten Packaging s’est également distingué dans le segment des produits réfrigérés avec cet emballage qui excelle dans la protection et la présentation des fromages à pâte molle français en rayon réfrigéré, démontrant la maîtrise technique requise pour répondre aux exigences de la chaîne du froid. Cette conception remplace les emballages en filet plastique traditionnels généralement utilisés en rayon par du carton fabriqué par Stora Enso.Prix Gold de la catégorie Boissons : Martell Cognac Noblige LE25Ce coffret à spiritueux de luxe, transformé par Van Genechten Packaging en carton fabriqué par RDM Group et Stora Enso, a été célébré pour sa fusion magistrale de l'artisanat français traditionnel avec l'esthétique asiatique contemporaine. L’utilisation de techniques d’impression avancées, dont l’estampage à froid, dans un format entièrement recyclable, illustre l’excellence technique française et se démarque en rayon auprès des consommateurs.Prix Gold Emballage général : Calendrier de l'Avent Le Petit Vapoteur 2024Le convertisseur français, Posson Packaging, a été reconnu pour cette structure de calendrier de l'Avent haut de gamme à deux tiroirs élaborée, conçu avec du carton en fibre vierge fabriqué par FOLBB Group. Son architecture haut de gamme et son engagement en faveur d'une fabrication 100 % carton démontrent la capacité des transformateurs français à créer des emballages sophistiqués tout en respectant les principes d’éco-conception.« Ces résultats exceptionnels à l'ECEA 2025 démontrent la force extraordinaire de l'innovation française dans l'emballage carton », a déclaré Winfried Muehling, Directeur Marketing et Communication de Pro Carton. « Ce qui distingue vraiment ces lauréats, c'est la collaboration transparente qui s'opère sur l'ensemble de la chaîne de valeur, des fabricants de carton aux transformateurs et propriétaires de marques. Les entreprises françaises ont montré que la durabilité et l'excellence d’une conception haut de gamme allaient de pair, établissant ainsi de nouvelles références pour le secteur européen de l'emballage. Nous sommes impatients de voir d’autres conceptions exceptionnelles en 2026 ! »Veuillez consulter le site Web de Pro Carton pour voir les 2025 gagnants, ici : https://www.procarton.com/awards/

