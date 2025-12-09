'Il Sentiero della Felicità. Vivi Villa Claudia!': Villa Claudia lancia una nuova esperienza di Wedding Open Day

Wedding Open Day - Villa Claudia Teano

Wedding Open Day “Il Sentiero della Felicità. Vivi Villa Claudia!”: il 25 gennaio 2026 Villa Claudia presenta un’esperienza dedicata a coppie e professionisti.

Abbiamo voluto creare una giornata che appartenga alla Campania” — Carmine Tammaro, proprietario di Villa Claudia

SAN MARCO, CASERTA, ITALY, December 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Villa Claudia annuncia un evento esperienziale dedicato al matrimonio per l’intera giornata del 25 gennaio 2026

Villa Claudia, una delle location per eventi più riconoscibili di San Marco di Teano, annuncia un’esperienza speciale di un’intera giornata dedicata alle coppie promesse spose e ai professionisti del settore wedding di Teano, Caserta, della Campania e della più ampia community wedding italiana.

L’evento, intitolato “Il Sentiero della Felicità. Vivi Villa Claudia!”, si terrà il 25 gennaio 2026, dalle 10:30 alle 20:00.

Per Coppie & Professionisti del Wedding – Villa Claudia Showcase

Sono invitate coppie, wedding planner, fotografi, videografi, designer e altri rappresentanti del settore.

La prima parte della giornata sarà una free flow experience: gli ospiti potranno arrivare in qualunque momento ed esplorare la proprietà seguendo la Mappa del “Sentiero della Felicità”. Il percorso comprende il Giardino Cerimoniale, gli Angoli Foto, l’Area Piscina, il Patio e l’elegante Sala Ricevimenti, con piccole sorprese lungo il cammino.

All’ora di pranzo inizierà il programma guidato e la presentazione ufficiale.

Il programma guidato e la presentazione includeranno:

Momenti bridal fashion curati da designer italiani

Una presentazione dedicata alle potenzialità della villa per i matrimoni

Il taglio della torta per concludere la giornata

Una Celebrazione del Territorio

L’obiettivo dell’evento è presentare il pieno potenziale di Villa Claudia per i matrimoni, rafforzare le connessioni con i professionisti locali e promuovere Teano come destinazione wedding emergente in Campania.

Carmine Tammaro, proprietario di Villa Claudia, sottolinea lo spirito dell’iniziativa:

“Abbiamo voluto creare una giornata che appartenga alla Campania – un’esperienza calda, aperta e accogliente, in cui coppie e professionisti possano sentirsi a casa e scoprire i nostri spazi in modo rilassato e autentico.”

La partecipazione è gratuita. La preregistrazione è consigliata per tutti gli ospiti.

