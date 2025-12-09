El procurador general Brown, en colaboración con legisladores estatales, propone la Ley de Protección a Trabajadores Inmigrantes

El procurador general de Washington, Nick Brown, se ha asociado con la Senadora Rebecca Saldaña (D-Seattle) y la Representante Lillian Ortiz-Self (D-Mukilteo) para proponer la Immigrant Worker Protection Act (Ley de Protección a Trabajadores Inmigrantes).

La legislación (HB 2105, SB 5852) propuesta:

Requeriría que los empleadores notifiquen a sus empleados cuando el gobierno federal solicite información sobre su eligibilidad para trabajar.

Recordaría a los empleadores que no están obligados a otorgar acceso a agentes federales de inmigración a las áreas no públicas de sus negocios, a menos que los agentes cuenten con una orden judicial.

Aseguraría que los empleadores cumplan la ley y solo compartan los datos personales de sus empleados cuando exista una citación o una orden judicial emitida por un tribunal.

“Lo que estamos viendo por parte de esta administración es una campaña de miedo que ha dejado a muchas personas con temor de ir a trabajar”, dijo Brown. “Esta ley empodera a los trabajadores para que tengan la misma información que sus jefes y la oportunidad de poner en orden sus asuntos”.

“Los trabajadores inmigrantes mantienen fuertes a nuestras comunidades y a nuestra economía. Merecen equidad, respeto y la tranquilidad necesaria para trabajar y apoyar a sus familias”, afirmó Saldaña. “Esta legislación los protege del miedo y la incertidumbre, garantizando que puedan seguir contribuyendo al desarrollo y la prosperidad de nuestro estado”.

“Los trabajadores inmigrantes mantienen fuerte la economía de Washington y merecen estabilidad y respeto en sus lugares de trabajo, especialmente cuando prácticas federales ilegales siguen afectando a familias y comunidades,” dijo Ortiz-Self. “Este proyecto de ley no solo protege a los trabajadores, sino que también brinda a los empleadores la claridad, los recursos y el apoyo que necesitan para comprender sus derechos y cumplir con sus responsabilidades según la ley estatal. La Immigrant Worker Protection Act garantiza un aviso oportuno sobre las auditorías del formulario I-9, fortalece las protecciones en el trabajo y defiende nuestro compromiso urgente de mantener a las familias de Washington seguras y unidas”.

Los inmigrantes impulsan la economía de Washington

La prosperidad de Washington no sería posible sin las contribuciones de los inmigrantes. Aunque representan apenas el 15 % de la población del estado, generan el 21 % de la producción económica, según investigaciones del Immigration Research Initiative.

El motor económico del estado prospera cuando empleadores y trabajadores operan en un entorno seguro y previsible. Sin embargo, las tácticas de las autoridades federales de inmigración han tenido un efecto desestabilizador en la economía, lo que generó caos y temor en comunidades de todo el estado.

“Como empleadora, sé que, en caso de una auditoría I-9, existen pasos que debo seguir”, indicó Ana Castro, propietaria de La Salvadorean Bakery and Restaurant en White Center. “Este proyecto de ley simplemente agrega un paso más a ese proceso y garantiza que mis trabajadores tengan la oportunidad de actualizar su documentación. Me ayudará a cumplir con la ley federal porque, en definitiva, dependo de mis empleados para mantener actualizados los registros laborales”.

“La Immigrant Worker Protection Act es un proyecto importante para el estado de Washington. Ayudará a proteger la privacidad de los trabajadores y a equilibrar las condiciones entre empleadores y empleados”, señaló April Sims, presidente del Washington State Labor Council (Consejo de Trabajo del estado de Washington). “Este proyecto de ley puede ayudar a que los trabajadores inmigrantes, y todos los trabajadores, se sientan más seguros en el trabajo y sepan qué hace su empleador con su información personal”.

“La Immigrant Worker Protection Act es fundamental para resguardar a los trabajadores y para garantizar que sepan cuándo y cómo se comparte su información”, indicó Danielle Alvarado, directora ejecutiva de Working Washington y Fair Work Center. “Los trabajadores que hayan tenido cambios en su documentación o condición legal deben tener las mismas oportunidades que los empleadores para poner en orden su documentación”.

“Hemos luchado para incluir disposiciones como estas en muchos de nuestros convenios colectivos. Sabemos que los empleadores pueden cumplir con requisitos de este tipo; muchos ya lo hacen”, afirmó Stefan Moritz, secretario y tesorero de UNITE HERE Local 8. “Si un empleador sabe con anticipación que migración federal realizará una auditoría I-9, los trabajadores también deberían recibir ese aviso para que puedan buscar asesoría legal sobre cómo responder”.

“El National Employment Law Project lidera la lucha por una economía con empleos de calidad, donde todos los trabajadores —independientemente de su condición migratoria— tengan derecho a dignidad, seguridad y trato justo en el trabajo. Cuando empleadores abusivos aplican leyes migratorias en el trabajo para tomar represalias contra trabajadores inmigrantes, esos derechos y estándares laborales se ven erosionados para todos”, explicó Marisa Díaz, directora del Immigrant Worker Justice Program (Programa de Justicia para Trabajadores Inmigrantes) del National Employment Law Project. “La Immigrant Worker Protection Act promueve empleos de calidad porque amplía las protecciones para los trabajadores y mejora su acceso a información sobre los derechos constitucionales fundamentales de empleadores y trabajadores”.

Otros estados, como California, Oregón e Illinois, han aprobado leyes similares. La Immigrant Worker Protection Act de Washington no reemplaza la obligación de cumplir con la ley federal ni con una citación o una orden judicial válida.

El compromiso del procurador general Brown con el apoyo a los trabajadores en todo Washington incluye la creación de una Worker Rights Unit (Unidad de Derechos de los Trabajadores) dentro de la Attorney General’s Office (AGO, Oficina del Procurador General), dedicada a la aplicación estricta y constante de las destacadas protecciones laborales del estado. Esta unidad protegerá a los trabajadores contra el robo de salarios y otras formas de explotación mediante la presentación de acciones legales y colaborará con otras divisiones de la AGO que se dedican a la seguridad laboral, el medioambiente y los derechos civiles.

