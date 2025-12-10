Tellusant, Inc. lanza la actualización semestral H2 2025 de su producto TelluBase

TelluBase - La base de datos subnacional de clases de consumo de Tellusant Shane Ezepik

TelluBase contiene clases de consumidores, datos socioeconómicos, económicos y demográficos de 218 países, 2600 ciudades y 2500 subdivisiones, 2000–2050.

Tomamos datos dispares y creamos una imagen coherente del mundo con series de datos únicas que no se encuentran en otro lugar del planeta. Valioso–Raro–Inimitable–Organizado.” — Shane Ezepik

BOSTON, MA, UNITED STATES, December 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Tellusant ha publicado hoy la actualización de noviembre de 2025 de TelluBase. Esta es la séptima gran actualización.El comunicado incorpora nuevos datos globales como las previsiones nacionales del Fondo Monetario Internacional para octubre de 2025, las previsiones de crecimiento económico a largo plazo del Servicio de Investigación Económica del gobierno de EE. UU., nuevos datos de las oficinas nacionales de estadística y más.Sin embargo, TelluBase no informa datos en bruto de estas fuentes. En su lugar, utiliza los datos para calcular series de datos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estos incluyen series de ingresos y franjas de edad, niveles socioeconómicos y más.Aquí tienes un ejemplo profundamente analítico de cómo se utiliza TelluBase: Oportunidades TIC subnacionales en Sudáfrica 𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘 𝗧𝗘𝗟𝗟𝗨𝗕𝗔𝗦𝗘TelluBase es la única base de datos en el mundo que desglosa los grupos de consumidores por clases y niveles de edad en países, ciudades, divisiones subnacionales y años.TelluBase se utiliza mejor en combinación con datos de productos o categorías. Combinando, por ejemplo, las ventas de categorías o marcas de terceros con el tamaño de la clase media de TelluBase, se puede evaluar rápidamente dónde están las oportunidades; cómo cambiarán con el tiempo; y cómo se comparan entre países o ciudades. El artículo académico de Tellusant " ¿Dónde en el mundo está el mercado? " comparte las técnicas.Esta base de datos única permite a los usuarios comprender y cuantificar la economía del consumidor a un nivel granular más allá de lo posible hoy en día. El usuario cuenta con la ayuda de Ask TelluBase, un módulo de IA que responde preguntas utilizando datos de TelluBase.Con TelluBase, tu perspectiva del mundo cambiará para siempre. Es realmente el mundo que nadie ha visto antes. La presentación " ¿Qué hay que hacer? " contiene ejemplos.TelluBase surge de una iniciativa iniciada en 1992 por el Dr. Staffan Canback (nuestro presidente ejecutivo). A lo largo de los años, la base de datos se ha mejorado de datos nacionales a subnacionales; desde la perspectiva histórica hacia el futuro; desde conjuntos de datos estáticos hasta interfaces web interactivas, y mucho más.𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘 𝗧𝗘𝗟𝗟𝗨𝗦𝗔𝗡𝗧Tellusant es el principal proveedor mundial de plataformas de aplicaciones para planificación estratégica y funciones relacionadas. Nuestro objetivo es ayudar a redefinir la forma en que toma decisiones con herramientas modernas y científicas de apoyo a la decisión. Contamos con una base de clientes de pago en >100 países basada en nuestras avanzadas soluciones en la nube—PoluSim, TelluBase y PACE—diseñadas para afrontar los retos estratégicos y empresariales más complejos a nivel empresarial.

Un recorrido rápido por TelluBase — La base de datos de distribución subnacional de ingresos

