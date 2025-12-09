Mit der Bandscheibenprothese C Disc verstärkt Cousin Surgery sein Portfolio an mobilitätserhaltenden Implantaten

C Disc : Selbstzentrierung und Begrenzung extremer Bewegungen

Cousin Surgery erweitert sein Sortiment an Produkten für die Wirbelsäulenchirurgie durch die Übernahme von C-Disc.

„Unser Ziel war es schon immer, Chirurg:innen die besten Lösungen für den Erhalt der Mobilität ihrer Patient:innen anzubieten.”” — François Henin, CEO von Cousin Surgery

VERWICQ, NORD, FRANCE, December 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cousin Surgery, ein bedeutender Anbieter von implantierbaren Medizinprodukten, erweitert sein Sortiment an Produkten für die Wirbelsäulenchirurgie durch die Übernahme von C-Disc, der ersten reversen zervikalen Bandscheibenprothese mit dualem Rotationszentrum. Das innovative Design und die exklusiven biomechanischen Eigenschaften dieses Implantats ermöglichen es Chirurg:innen, die Beweglichkeit der Halswirbelsäule ihrer Patienten zu erhalten und zu kontrollieren.

C-Disc bietet eine wichtige Alternative zur Wirbelsäulenfusion und stellt einen bedeutenden technologischen Fortschritt dar, der eine Vielzahl von chirurgischen Indikationen abdeckt.

C-Disc ist eine natürliche Ergänzung des von Cousin Surgery entwickelten Implantatportfolios für die Wirbelsäulenchirurgie – mit demselben Ziel: Chirurg:innen dabei zu unterstützen, die Mobilität ihrer Patienten zu erhalten.

C-Disc ist eine zervikale Bandscheibenprothese, die für die Behandlung von Bandscheibendegeneration und verschiedenen Instabilitäten der Halswirbelsäule (Bandscheibenvorfall, Bandscheibenprotrusion mit Spinalkanalstenose und leichter bis mäßiger Spondylarthrose) indiziert ist.

C Disc wurde entwickelt, um die zervikale Beweglichkeit der Patienten zu erhalten und zu kontrollieren und gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit für Chirurg:innen während der Implantation zu gewährleisten.

C-Disc: fortschrittliche Technologie zur Erhaltung der Patientenmobilität

C-Disc wurde von zwei internationalen klinischen und wissenschaftlichen Experten entworfen und entwickelt:

- Dr. med. Jean-Philippe Lemaire, Facharzt für Orthopädie und Pionier auf dem Gebiet der Bandscheibenprothesen

- Prof. (em.) François Lavaste, emeritierter Professor an der Arts et Métiers Paris Tech, Spezialist für Biomechanik

C Disc profitiert somit von umfangreicher klinischer Erfahrung und der einzigartigen wissenschaftlichen Expertise des George Charpak Institute of Human Biomechanics.

Das innovative Design bietet biomechanische Eigenschaften, die auf dem Markt einzigartig sind und die Mobilität der Patienten erhalten.

Kugelgelenk-Design mit mobilem Polyethylen-Kern

Die Prothese verfügt über einen beweglichen Kern aus hochdichtem Polyethylen (HDPE), der sich den physiologischen Bewegungen der Halswirbelsäule anpasst: Flexion/ Extension, Seitneigung, Rotation und Translation.

Selbstzentrierung und Begrenzung extremer Bewegungen

Das Design des Implantats beinhaltet ein duales Rotationszentrum, das eine optimale Selbstzentrierung der Prothese gewährleistet und übermäßige Bewegungen begrenzt.

Sichere Platzierung

Die C-Disc Prothese bietet auch eine Innovation hinsichtlich der Platzierung: Sie wird vormontiert mit einem Einweg-Implantationsinstrument geliefert, das einen optimalen Halt und ein Umpositionieren des Implantats ohne Trennung ermöglicht.

"Made in France" – Exzellenz in der Herstellung

C-Disc Prothesen werden vollständig in Frankreich gefertigt und montiert. Sie profitieren von einzigartigem Know-how in der Herstellung von Hightech-Wirbelsäulenimplantaten.

Ziel: Vervollständigung des Implantatsortiments für die Wirbelsäulenchirurgie

Die Einführung der C-Disc Prothese erweitert das Angebot von Cousin Surgery im Bereich Wirbelsäule und Mobilitätserhalt, insbesondere durch Alternativen zur Fusion:

- Intraspine: Vorrichtung für den interspinalen Raum mit laminarer Stützfunktion, die die Biomechanik der Lendenwirbelsäule berücksichtigt.

- Bdyn: Implantat für die posteriore dynamische Stabilisierung bei Wirbelsäulendegeneration und/oder Instabilität.

C-Disc ist bereits in mehreren europäischen Märkten (Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien) erhältlich. Die internationale Einführung wird sich anschließend auf Vietnam, Korea, Taiwan und Mexiko konzentrieren.

„Unser Ziel war es schon immer, Chirurg:innen die besten Lösungen für den Erhalt der Mobilität ihrer Patient:innen anzubieten. Mit C Disc ergänzen wir unsere Expertise im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie um eine innovative Alternative im zervikalen Segment.”

François Henin, CEO von Cousin Surgery

Über Cousin Surgery

Cousin Surgery wurde 1995 gegründet und ist heute ein international führender Anbieter von implantierbaren Medizinprodukten. Das hochinnovative Unternehmen hat sich dank seiner langen industriellen Tradition ein einzigartiges Know-how im Bereich implantierbarer Textilien angeeignet.

Mit 150 Mitarbeitern und einem prognostizierten Umsatz von 40 Millionen Euro entwickelt, produziert und vertreibt Cousin Surgery eine breite Palette von Lösungen für die Chirurgie und Endoskopie. Die Wirbelsäulenchirurgie macht etwa 25 % des Geschäfts aus und verzeichnet ein sehr starkes Wachstum.

Regulatorische Hinweise

- C Disc ist ein Medizinprodukt der Klasse II b (MDD-Zertifizierung), das exklusiv von Cousin Biotech vertrieben wird.

- Ceraver ist der Legalhersteller. Die CE-Konformität wurde von der benannten Stelle GMED (0459) gemäß der MDD-Richtlinie 93/42/EWG überprüft.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.