Youth Bio Global запускает ИИ-решение «3-Way Medical Solution» с Nazar Eye Center в Узбекистане

2025 Gangwon AI Healthcare program Value Provided to Medical Staff and Hospitals Current Limitations (manual / conventional reading)

YBG и Nazar Eye Center внедряют ИИ «3-Way Solution» в Узбекистане, обновляя оборудование для точной диагностики и снижения затрат.

Технология OptiVision OCT раскрывает свою полную ценность не как отдельный продукт, а именно в интеграции с локальными системами HIS и оборудованием.” — Джи Хо Ю, Директор ICT-подразделения Youth Bio Global

TASHKENT, UZBEKISTAN, December 8, 2025 / EINPresswire.com / -- [Декабрь 2025 г., Ташкент] — Компания Youth Bio Global (далее YBG), специализирующаяся на биомедицинских технологиях, объявила о начале стратегического сотрудничества с узбекским офтальмологическим центром Nazar Eye Center. В ноябре 2025 года стороны подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) с целью внедрения инновационной модели искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики глазных заболеваний.YBG представила в Узбекистане стратегию «3-Way интегрированного медицинского решения» (3-Way Integrated Medical Solution). Данная технология базируется на собственной разработке компании — системе анализа OptiVision OCT.■ Что такое «3-Way интегрированное решение»? Это концепция объединения ИИ-технологий YBG с существующей больничной информационной системой (HIS) и уже установленным диагностическим оборудованием (HW). Решение направлено на создание единой экосистемы «ИИ + HIS + Оборудование».Эксперты оценивают данную стратегию не просто как внедрение ИИ, а как практический шаг по локализации передовых технологий, оптимизированных для медицинской системы Узбекистана. Это позволяет максимизировать эффективность диагностики и снизить барьеры для внедрения новых технологий.Ключевые преимущества решения:1. Максимальная эффективность диагностики через интеграцию с HIS: Врачам больше не нужно использовать разные программы. Отчеты анализа ИИ, снимки высокого разрешения и история болезни пациента доступны в едином интерфейсе HIS. Это значительно сокращает время на поиск информации и повышает скорость и точность принятия врачебных решений.2. Экономическая эффективность и использование существующего оборудования: Больницам не требуется закупать дорогостоящее новое оборудование. Решение интегрируется с уже установленными аппаратами оптической когерентной томографии (ОКТ), что существенно снижает начальные инвестиции и обеспечивает устойчивость технического обслуживания.3. Вклад в цифровизацию офтальмологии Узбекистана: Внедрение стандартизированных рабочих процессов (Workflow) на базе ИИ способствует созданию национальной базы офтальмологических данных. Это соответствует государственной стратегии цифрового здравоохранения Узбекистана и может стать основой для развития больших данных (Big Data) в медицине.Представитель YBG подчеркнул: «Технология анализа OptiVision OCT раскрывает свою полную ценность не как отдельный продукт, а именно в интеграции с локальными системами HIS и медицинским оборудованием».Ранее, 28 ноября, компания провела технический семинар для офтальмологов Узбекистана, где на примерах из корейской медицинской практики была продемонстрирована необходимость внедрения ИИ для решения реальных клинических задач.Данный проект реализуется при поддержке Корпорации малого и среднего бизнеса Республики Корея (KOSME) и Технопарка Канвон (Gangwon Technopark).Компания Youth Bio Global активно расширяет свое присутствие на международной арене. Помимо Узбекистана, компания сотрудничает с больницей Камакура в рамках научного центра Shonan iPark (Япония), а также имеет офис в Бостоне (США) и получила одобрение FDA на свои медицинские изделия.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.