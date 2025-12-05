De Madrid a Polanco: El auge de los restaurantes españoles de alta cocina en CDMX
Amaral impulsa la tendencia española en México con una alianza culinaria, nuevos arroces y su reciente Best of Award of Excellence.MEXICO CITY , MEXICO, December 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- El auge de la cocina española ha llegado a la Ciudad de México y los paladares más exigentes la están abrazando con entusiasmo.
Hallar un restaurante en Polanco que mantenga la tradición e innove ya no es casualidad, sino reflejo de una tendencia que replantea la cocina de lujo en la CDMX.
España marca el ritmo de las nuevas tendencias gastronómicas
La comida española vive uno de sus periodos más brillantes en el panorama internacional. En 2024, tres de los cinco mejores restaurantes del mundo según The World’s 50 Best Restaurants fueron españoles, consolidando al país como una potencia gastronómica.
Su evolución implica respeto por el producto, técnicas precisas y un creciente interés por la experiencia sensorial. En México, esta corriente se traduce en menús más equilibrados, cocciones lentas, fusiones con ingredientes locales y un protagonismo absoluto del maridaje.
En este contexto, el restaurante elegante Amaral es uno de los principales representantes de esta nueva ola ibérica, con su esencia mediterránea y sofisticación contemporánea.
Técnica, distinción y reconocimiento internacional de Amaral
Este 2025, Amaral celebró uno de los hitos más importantes desde su apertura en 2024, la obtención del Best of Award of Excellence (2 copas) otorgado por Wine Spectator. Un reconocimiento internacional que premia la excelencia en su carta de vinos y el equilibrio perfecto con su menú.
Así fue como Amaral se colocó dentro del selecto grupo de restaurantes en Polanco que destacan por su propuesta enológica y su atención al detalle, pilares que marcan la pauta de las tendencias actuales donde la experiencia completa importa tanto como el sabor.
El ambiente contemporáneo de Amaral y su esencia clásica
Amaral mantiene viva la tradición con visión contemporánea y espacios de gran sofisticación.
Su comedor principal ostenta techos altos, iluminación cuidadosamente distribuida, con lámparas colgantes de estilo moderno y tonos neutros que armonizan con acentos metálicos.
En la zona central se aprecia un pasillo iluminado que conduce hacia áreas más íntimas del restaurante, flanqueado por mesas vestidas en blanco y sillas tapizadas en tonos suaves, generando un ambiente contemporáneo, pero elegante.
Su atención al cliente es precisa y discreta, con personal capacitado en protocolo y sommeliers que guían la experiencia. En Amaral, todo está en sintonía, la luz, el ambiente y el servicio se combinan de forma armoniosa.
La revolución del arroz: Una colaboración que une dos mundos
Uno de los movimientos más interesantes en la gastronomía ibérica es el regreso a los orígenes. Amaral lo refleja en su reciente colaboración con Los Arroces de St. James, casa española reconocida por su maestría en este platillo icónico.
De esta alianza surge una carta exclusiva de arroces, que se ofrece adicional al menú habitual. En ella se encuentran el clásico arroz negro con calamar, el meloso con bogavante, entre otras versiones reinterpretadas con mariscos del Pacífico mexicano.
Representa esa nueva generación de propuestas que continúan la tradición española mientras dialogan con el presente gastronómico de México.
En cada plato, Amaral confirma que las tendencias en la cocina española han llegado para quedarse, y que Polanco, una vez más, se convierte en el escenario perfecto para celebrarlas.
