Cenas de fin de año con elegancia contemporánea: La propuesta de Lilōu en Polanco

Lilōu, el restaurante para eventos sociales del Presidente InterContinental, celebra la temporada de fin de año con elegancia contemporánea

Lilōu celebra la temporada decembrina con cenas de fin de año, fondues para compartir y una carta de vinos reconocida internacionalmente.

MEXICO CITY , MEXICO, December 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Entre luces, brindis y un diseño contemporáneo, Lilōu se prepara para cerrar el año con un menú que promete resaltar la creatividad que lo caracteriza desde su apertura en 2023.A pocos días de iniciar la temporada de fiestas decembrinas, el restaurante para eventos sociales ubicado en el Presidente InterContinental México, invita a disfrutar las cenas de fin de año familiares, corporativas y sociales con glamour, alta gastronomía y momentos compartidos.¿Qué esperar de una cena de fin de año en Lilōu?Lilōu propone disfrutar con todos los sentidos para cerrar el año. Para empezar, el interior del restaurante muestra cómo la elegancia de la simplicidad se puede complementar con guiños artísticos, con tonos neutros, texturas naturales y una iluminación que envuelve.Cada rincón está pensado para inspirar la calma. Sus espacios de estilo europeo, sofisticación contemporánea y servicio impecable, se entrelazan con una propuesta de platillos de temporada que invitan a celebrar los logros del año entre copas y buena compañía.Así, el restaurante abre sus puertas a grupos empresariales y sociales que buscan un ambiente distinguido donde se cuide la originalidad en cada plato. Su equipo culinario sorprenderá (como suele hacerlo) con ingredientes frescos y presentaciones bien cuidadas y deliciosas.Lilōu cierra el año con su primer Best of Award of Excellence 2 copasEn este 2025, Lilōu obtuvo por primera vez el Best of Award of Excellence dos copas por la revista Wine Spectator, un reconocimiento internacional que distingue su sobresaliente carta de vinos y la fidelidad con que cada etiqueta acompaña la propuesta de su menú.Además de figurar entre los restaurantes para festejar cumpleaños más elegantes de la capital mexicana, el reconocimiento reafirma su compromiso con ofrecer cenas donde la gastronomía y el arte del vino se entrelazan con maestría.Experiencias compartidas con la nueva carta de fonduesLilōu estrenó una carta de fondues para compartir. Quesos selectos, acompañamientos artesanales y una curaduría de vinos tintos y blancos se integran en un ritual perfecto para grupos y celebraciones.Inspirado en la hospitalidad europea, el concepto busca generar momentos íntimos, donde la conversación fluya entre aromas y sabores cuidadosamente diseñados.Polanco despide el año con elegancia contemporáneaEl equilibrio entre diseño, ambiente y propuesta gastronómica ha hecho que Lilōu sea elegido para realizar eventos corporativos y sociales en Polanco.Su equipo convoca a reservar con anticipación para disfrutar de un fin de año lleno de sabor, vino y momentos inolvidables.En cada copa, platillo y detalle, Lilōu aplaude el cerrar ciclos con buen gusto. Este diciembre, el restaurante invita a dejar que la elegancia contemporánea de Polanco marque el último brindis del año.

