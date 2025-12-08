10 Jahre ROCKET ROONEY: Wiens Pyro-Profi feiert Jubiläum und zündet die nächste Stufe seiner Erfolgsgeschichte

WIEN, AUSTRIA, December 8, 2025 / EINPresswire.com / -- ROCKET ROONEY , einer der führenden Anbieter für Feuerwerk in Wien und Umgebung, feiert sein 10-jähriges Bestehen. Seit einem Jahrzehnt steht das Unternehmen für hochwertige Pyrotechnik, persönliche Beratung und sichere, eindrucksvolle Feuerwerkserlebnisse – von privaten Feiern über Firmenevents bis hin zu spektakulären Silvester-Shows.Gegründet mit der Vision, Feuerwerk für alle Anlässe einfach, sicher und professionell verfügbar zu machen, hat sich ROCKET ROONEY in den vergangenen zehn Jahren zu einer festen Größe in der Wiener Eventlandschaft entwickelt. Wer heute „Feuerwerk kaufen in Wien“ sucht, stößt unweigerlich auf das umfangreiche Angebot und den persönlichen Service von ROCKET ROONEY.„Unser Ziel war von Anfang an, Menschen unvergessliche Momente zu schenken – mit Feuerwerk, das begeistert und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards erfüllt“, erklärt der Gründer von ROCKET ROONEY. „Dass wir nun unser 10-jähriges Jubiläum feiern dürfen, verdanken wir vor allem unseren treuen Kundinnen und Kunden, die unsere Leidenschaft für Pyrotechnik teilen.“Breites Sortiment für jeden AnlassZum Jubiläum unterstreicht ROCKET ROONEY nochmals, wofür das Unternehmen seit Jahren steht: eine außergewöhnlich breite Produktauswahl und professionelle Beratung. Im Sortiment finden sich klassische Raketen, Bengalfeuer, Lichterbilder und eigens zusammengestellte Feuerwerk-Sets, die sowohl optisch als auch technisch überzeugen.Ob kleine Gartenfeier, Hochzeit, Firmenjubiläum oder große öffentliche Veranstaltung – ROCKET ROONEY bietet für jedes Event das passende Konzept. Kunden können sich auf Produkte verlassen, die in Österreich zugelassen sind, streng kontrolliert werden und in puncto Qualität, Effekte und Leistung auf hohem Niveau liegen. Die detaillierte Beratung durch erfahrene Pyrotechniker stellt sicher, dass Umfang, Effektauswahl und Zünddauer genau zum jeweiligen Anlass passen.Online bestellen – sicher und bequemEin weiterer Erfolgsfaktor der vergangenen zehn Jahre: die einfache und schnelle Bestellung. Über den Online-Shop können Kundinnen und Kunden bequem von zu Hause aus ihr Feuerwerk auswählen, in den Warenkorb legen und mit gängigen Zahlungsmethoden – etwa PayPal – sicher bezahlen.ROCKET ROONEY liefert nicht nur innerhalb Wiens, sondern auch nach Niederösterreich und sorgt dafür, dass alle Bestellungen rechtzeitig beim Kunden eintreffen. Die schnelle Bearbeitung der Bestellungen und die zuverlässige Logistik sind gerade in den Spitzenzeiten rund um den Jahreswechsel ein wesentlicher Grund für die hohe Kundenzufriedenheit.Mehr als nur Feuerwerk: Ganzheitliche Unterstützung für EventsIn den vergangenen zehn Jahren hat ROCKET ROONEY sein Leistungsspektrum konsequent ausgebaut. Denn bei großen Events geht es längst nicht mehr nur um das Feuerwerk selbst. Stromversorgung, Sicherheit, Beleuchtung und Notstromlösungen spielen eine immer größere Rolle.Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet ROCKET ROONEY eng mit dem Partner Elektro-Zentrum – Ihrem Elektriker Notdienst Wien zusammen. So werden professionelle Elektroinstallationen, Notstromversorgung und sicherheitsrelevante Komponenten optimal auf die Pyrotechnik abgestimmt. Veranstalter erhalten damit eine umfassende Betreuung aus einer Hand – von der Planung über die Abstimmung der Effekte bis zur technischen Umsetzung vor Ort.„Viele unserer Kunden kommen zunächst zu uns, weil sie ein besonderes Feuerwerk möchten“, so der Gründer weiter. „Im Gespräch zeigt sich dann schnell, dass auch Fragen zur Stromversorgung, Sicherheit oder Notbeleuchtung bestehen. Durch unsere Kooperation mit Elektro-Zentrum können wir hier vollumfänglich unterstützen und Events gesamtheitlich begleiten.“Jubiläum als Startschuss für die nächsten 10 JahreAnlässlich des 10-jährigen Jubiläums plant ROCKET ROONEY besondere Aktionen für Stammkunden und Neukunden – von attraktiven Paket-Angeboten bis hin zu individuell konzipierten Feuerwerkshows für besondere Events. Ziel ist es, den Dank für ein Jahrzehnt Vertrauen zurückzugeben und gleichzeitig die Weichen für die Zukunft zu stellen.Im Fokus stehen dabei weiterhin:1. Höchste Qualität und Sicherheit bei allen Feuerwerksprodukten2. Persönliche, individuelle Beratung durch erfahrene Pyrotechniker3. Einfache, sichere Online-Bestellung mit schneller Lieferung4. Unterstützung bei Großveranstaltungen, inklusive Strom, Sicherheit und Notstrom in Kooperation mit Elektro-ZentrumKontakt und BeratungKunden, die ein außergewöhnliches Feuerwerk für Silvester, ein Firmenjubiläum, eine Hochzeit oder ein anderes besonderes Ereignis planen, können ROCKET ROONEY telefonisch oder per E-Mail erreichen. Das Team nimmt sich Zeit für eine ausführliche Beratung, klärt Fragen zu Zulassung, Sicherheit und Effektwahl und unterstützt von der ersten Idee bis zur fertigen Show.ROCKET ROONEY – seit 10 Jahren Ihr Experte für Feuerwerk in Wien und Niederösterreich.Unvergessliche Momente, professionelle Abwicklung und Pyrotechnik, die begeistert – gestern, heute und in Zukunft.

