Gstarsoft booth on BIM World Munich 2025 Gstarsoft on BIM World Munich 2025 Gstarsoft logo

Gstarsoft stärkt seine Präsenz in Europa mit einem dynamischen Auftritt auf der BIM World Munich und bekräftigt sein langfristiges Engagement für seine Kunden

„Die Kompatibilität der Plattform mit bestehenden Werkzeugen reduziert Umstellungsbarrieren erheblich. Unser Team kann neue Workflows einführen, ohne laufende Projekte zu beeinträchtigen.“” — Johann Schmidt, Projektleiter

MUNICH, GERMANY, December 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Mit einer äußerst erfolgreichen Teilnahme an der BIM World Munich 2025 demonstriert Gstarsoft sein umfassendes Portfolio an industriellen Softwarelösungen vor einem internationalen Publikum und unterstreicht seinen strategischen Fokus auf den europäischen Markt. Die Veranstaltung, die am 26.–27. November im ICM – International Congress Center Messe München stattfand, begrüßte rund 8.000 Fachbesucher und präsentierte mehr als 250 Aussteller. Der Messestand von Gstarsoft diente als zentrale Anlaufstelle für Live-Demonstrationen und zeigte die nahtlose Integration der 2D-CAD-, 3D-CAD-, BIM- und Cloud-Plattformen des Unternehmens, die großes Interesse bei Architekten, Ingenieuren und Baufachleuten weckte.Mr. Xiang Lu, Gstarsoft CEO erklärte: „Unsere globale Strategie basiert darauf, leistungsstarke und kompatible CAD/BIM-Lösungen bereitzustellen, die sich an die vielfältigen Anforderungen der Märkte anpassen – und damit weltweit eine nachhaltige digitale Transformation unterstützen.“INTERAKTIVE PRÄSENTATIONEN UND PRODUKT-HIGHLIGHTSDie Besucher des Gstarsoft-Stands erhielten einen direkten Einblick, wie das neu vorgestellte Produktportfolio des Unternehmens eine vollständige End-to-End-Lösung für Design, Kollaboration und Nachhaltigkeitsanforderungen bietet:• GstarCAD 2026: Die Teilnehmenden testeten die beeindruckenden Leistungssteigerungen der neuesten Version, darunter 40 % schnelleres Öffnen von Dateien und bis zu 20 % schnellere Kernoperationen. Die vollständig erneuerte moderne Benutzeroberfläche sowie leistungsstarke APIs für die Entwicklung branchenspezifischer Anwendungen stießen auf großes Interesse. GstarCAD 2026 verbindet Spitzenleistung mit einer stabilen, anpassbaren Plattform für professionelle Industrieworkflows.• ARCHLine.XP/GstarBIM: Die Demo präsentierte diese etablierte europäische BIM-Lösung, die Architekten und Innenarchitekten seit Jahrzehnten unterstützt – mit einer leistungsfähigen, stabilen, proprietären BIM-Engine sowie der Unterstützung wichtiger Formate wie IFC, RVT und DWG. ARCHLine.XP/GstarBIM zeigte eindrucksvoll, weshalb es für viele europäische Büros die bevorzugte, zuverlässige BIM-Lösung ist.• GstarCAD 365: Diese cloudbasierte Plattform ermöglichte Live-Kollaborationen und Echtzeit-Synchronisation über verschiedene Geräte hinweg – ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, die komplexe, internationale Projekte steuern und reibungslose Datenflüsse benötigen.Der praxisnahe Ansatz ermöglichte es den Besuchern, nicht nur Funktionen zu sehen, sondern die Leistungsfähigkeit der ganzheitlichen Gstarsoft-Lösungen unmittelbar zu erleben.KEYNOTE UND FÜHRUNGSIMPULSEIn seiner Keynote „CAD & BIM Integrated Solution: Empowering Energy-Efficient Design Workflows“ betonte Richard Li, CEO der BIM Business Unit von Gstarsoft, die Bedeutung integrierter Werkzeuge für nachhaltiges Bauen. „Die Zukunft des digitalen Designs liegt in der Verbindung von CAD-Präzision und BIM-Datenintelligenz, um Materialverschwendung und Energieverbrauch zu reduzieren.“ Diese strategischen Aussagen wurden durch Mini-Präsentationen am Messestand unterstützt, bei denen die nahtlose Interoperabilität von GstarCAD und ARCHLine.XP/GstarBIM live demonstriert wurde.BEKENNTNIS ZUM EUROPÄISCHEN MARKTGstarsoft bekräftigte sein langfristiges Engagement für Europa – einen Markt, dessen BIM-Volumen voraussichtlich von 800 Mio. € (2024) auf 1,48 Mrd. € (2029) wachsen wird (Quelle: SNS insider report in 2025). Das Unternehmen plant verstärkte Investitionen in:• Lokale Unterstützung: Aufbau von Schulungsprogrammen und Ressourcen entsprechend europäischen Standards, einschließlich EU-Green-Deal-Anforderungen.• Erweiterung des Ökosystems: Intensivierte Zusammenarbeit mit europäischen Vertriebspartnern zur Verbesserung von Produktzugang und reaktionsstarkem, hochwertigem technischem Support.• Talentförderung: Kostenlose Workshops und Toolkits zur Weiterbildung in Cloud-Kollaboration und KI-gestütztem Design. William Wang, Director of Overseas Sales, erklärte: „Wir unterstützen aktiv die berufliche Weiterentwicklung der europäischen AEC-Community. Unser Ziel ist es, ihnen Technologien an die Hand zu geben, die kreative Ideen in realisierbare Projekte verwandeln.“BRANCHENVALIDIERUNG UND GLOBALE REICHWEITEDie Lösungen von Gstarsoft genießen weltweit das Vertrauen zahlreicher Industrieunternehmen – ein Beleg für ihre außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit.Auf der Messe bemerkte Johann Schmidt, Projektleiter in einem deutschen Ingenieurbüro:„Die Kompatibilität der Plattform mit bestehenden Werkzeugen reduziert Umstellungsbarrieren erheblich. Unser Team kann neue Workflows einführen, ohne laufende Projekte zu beeinträchtigen.“Diese Rückmeldungen spiegeln die zunehmende Bedeutung von OpenBIM-Standards und digitalisierten Bauprozessen wider.Mit seinem Auftritt auf der BIM World Munich 2025 positioniert sich Gstarsoft als zentraler Akteur der digitalen Transformation in der Bauindustrie. Durch die Kombination aus leistungsstarker Software und kundenorientiertem Ansatz ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, Europas Weg zu intelligenteren und nachhaltigeren Bauprozessen zu unterstützen.Über GstarsoftDie 2001 gegründete Gstarsoft Co., Ltd. ist ein führender Anbieter forschungsorientierter industrieller Software. Mit der Mission „Customer-centric – making design more efficient, collaboration smoother, and value sustainable“ verfolgt das Unternehmen das Ziel, ein weltweit führender, innovationsgetriebener Softwareanbieter zu werden.Das Produktportfolio umfasst 2D-CAD, 3D-CAD, BIM sowie cloudbasierte CAD-Lösungen. Gstarsoft ist heute in mehr als 110 Ländern vertreten und zählt über 100 Millionen Nutzer weltweit.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.