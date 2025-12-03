Viajero Hostels: Impulsando turismo de calidad y conexiones globales en Latam.

Viajero Hostels, la cadena líder de hostales en Latinoamérica, se ha consolidado como la opción preferida para viajeros que buscan más que un simple alojamiento

CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, December 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Viajero Hostels , la cadena líder de hostales en Latinoamérica, se ha consolidado como la opción preferida para viajeros que buscan más que un simple alojamiento. La cadena ha sido reconocida por ofrecer experiencias para huéspedes que les permitan generar conexiones auténticas con otros viajeros y un servicio que permite a los huéspedes sumergirse de lleno en la cultura y esencia de cada destino. En 2023, 2024 y 2025, fue galardonada como la Mejor Cadena de Hostales en Latinoamérica por los premios Hoscars de Hostelworld, destacando su constante compromiso con la calidad y la innovación en el sector turístico.Con más de 1 millón de huéspedes anuales y presencia en 9 países, Viajero Hostels ha consolidado una expansión exitosa y estratégica a mediano plazo. A nivel global, el turismo internacional se proyecta que crecerá un 3,3% anual (globalwellnesssummit.com)hasta 2030, superando los niveles previos a la pandemia, lo que coloca a latinoamérica como un destino clave para nómadas digitales y viajeros jóvenes. Esta tendencia hace de Viajero Hostels una de las opciones más atractivas para quienes buscan una oferta de alojamiento moderno, sociable e innovador.Viajero no es solo un lugar para descansar; es un espacio donde los viajeros pueden conectar, explorar y disfrutar del destino a través de actividades Culturales, sociales, gastronómicas, sostenibles y locales como: Meet & Drink, Free Walking Tour, clases de cocina, limpiezas de playas, hasta torneos de volleyball que promueven el intercambio cultural y la integración con la comunidad local. Como comenta Santiago Jaramillo, CMO de Viajero Hostels, “Viajero Hostels va más allá de ofrecer alojamiento. Es un espacio pensado para que los viajeros se sientan parte del destino, creando recuerdos y conexiones auténticas.”Viajero Hostels anunció avances destacables en su estrategia de sostenibilidad durante el último periodo (2024–2025), consolidándose como una de las cadenas más activas en sostenibilidad en la región. El 71% de sus destinos obtuvieron certificaciones por formaciones en atención al cliente diverso, un hito que refuerza el compromiso de la marca con un servicio inclusivo y culturalmente respetuoso.La cadena también reportó que el 86 % de sus proveedores de alimentos y bebidas son locales, impulsando de forma directa las economías del territorio donde opera. En materia ambiental, Viajero Hostels gestionó más de 36 toneladas de residuos aprovechables, entre reciclables, orgánicos y aceite usado, y movilizó a más de 1.625 huéspedes en jornadas de limpieza de playas, acciones que consolidan su apuesta por una operación responsable y una cultura de consumo circular.Cada uno de los hostales de Viajero Hostels ha sido diseñado y creado conceptualmente para reflejar la cultura local de su destino. Los espacios y actividades están pensados para integrar a los viajeros con su entorno de una manera significativa, creando una experiencia que va más allá de lo habitual, asegurando que cada huésped viva el destino como un local.Viajero Hostels consolida su expansión con la apertura de 6 nuevos destinos en 2025, incluyendo 3 en Centroamérica, lo que refuerza su presencia en mercados clave en la región en Colombia, México, Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina, Panamá, Costa Rica y USA. Este crecimiento es prueba de la aceptación y demanda de su modelo de negocio, que combina calidad, sostenibilidad y experiencias inmersivas. La cadena ha experimentado un crecimiento del 25% en sus reservas anuales, consolidándose como una de las marcas más dinámicas del sector.Con un enfoque en el futuro del turismo joven, Viajero Hostels sigue marcando la pauta para los viajeros que buscan más que solo alojamiento. Alejandro Osorio, CEO de Viajero Hostels concluye: “En Viajero queremos ser la cadena de hostales más icónica del mundo. Creando experiencias que dejan un impacto positivo en nuestros viajeros y en cada lugar que llegamos”

