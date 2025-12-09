HAPE E MUSEO DEI BAMBINI LECCE LANCIANO UN’ESPERIENZA STEM UNICA NEL SUD ITALIA
DENTRO L’ESPERIENZA STEM
La collaborazione porta nel museo due dei sistemi STEM più avanzati di Hape:
Quadrilla Engineering System — Un sistema di piste in legno premiato a livello internazionale che insegna gravità, accelerazione, sequenze e logica strutturale mentre i bambini progettano e perfezionano le proprie costruzioni.
Circuit Lab — Un’introduzione pratica all’elettronica che permette ai bambini di sperimentare con interruttori, connettori e componenti semplici per comprendere come l’energia scorre in un circuito.
I sistemi saranno presenti nelle postazioni rotanti, nei laboratori per famiglie e nelle aree di gioco scientifico.
L’IMPEGNO DI HAPE PER L’APPRENDIMENTO STEM
Fondata sulla convinzione che i bambini apprendano meglio attraverso la scoperta, Hape è uno dei maggiori produttori al mondo di giocattoli educativi sostenibili e di alta qualità. Presente in oltre 60 Paesi, l’azienda è riconosciuta per l’innovazione nel design e per esperienze di gioco aperto che supportano lo sviluppo cognitivo, fisico ed emotivo.
UN LUOGO DOVE LE IDEE GLOBALI INCONTRANO LE FAMIGLIE
Il Museo dei Bambini Lecce è diventato uno dei musei per l’infanzia in più rapida crescita in Italia, riunendo famiglie locali e internazionali per esplorare scienza, creatività e problem-solving. Il museo sta diventando sempre più un motivo per cui le famiglie visitano Lecce, rafforzando la reputazione della città come destinazione family-friendly.
«L’approccio di Hape all’apprendimento si allinea naturalmente con la nostra missione», afferma Crina Bordas, Direttrice Esecutiva del Museo dei Bambini Lecce. «Insieme offriamo alle famiglie un nuovo modo di vivere la scienza, sviluppare le prime competenze ingegneristiche e creare un legame più profondo con il mondo tecnico.»
Press Office
Museo dei Bambini Lecce
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
TikTok
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.