Causeway zet zijn groei voort met de Europese overname van LetsBuild Aproplan

Ollie McGovern, COO, Causeway Technologies Lars Rolf Jacobsen, CEO, LetsBuild Aproplan

Causeway Technologies, een Britse aanbieder van bouwtechnologie, heeft LetsBuild Aproplan overgenomen.

Deze overname versterkt onze inzet om de informatiestroom in het bouwproces te verbeteren” — ollie McGovern, COO, Causeway Technologies

GERRARDS CROSS, BUCKINGHAMSHIRE, UNITED KINGDOM, December 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Causeway Technologies , een Britse aanbieder van bouwtechnologie, heeft LetsBuild Aproplan overgenomen.LetsBuild Aproplan is een tool voor het beheer van werkzaamheden op de bouwplaats voor bedrijven in de bouw- en infrastructuursector. Deze tool, gebruikt door ruim 900 klanten, maakt het voor teams eenvoudiger om kwaliteit, veiligheid en inspecties op de werkplek te beheren. Gebruikers kunnen checklists aanmaken, problemen met foto’s documenteren en uitgebreide rapporten direct ter plaatse opstellen.Door de overname van LetsBuild Aproplan vergroot Causeway zijn aanwezigheid in België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg en verstevigt zijn groeiende aanwezigheid in Europa.Ollie McGovern, COO van Causeway, zegt hierover:"We heten LetsBuild Aproplan van harte welkom bij Causeway. We delen een gezamenlijke visie voor een beter verbonden bouwsector, met focus op het samenbrengen van teams, tools en data om de efficiëntie en productiviteit te vergroten. Deze overname versterkt onze inzet om de informatiestroom in het bouwproces te verbeteren, door het CausewayOne-platform te benutten om bouwplaatsactiviteiten en backoffice-besluiten te verbinden via één gezamenlijk, centraal netwerk."Lars Rolf Jacobsen, CEO van LetsBuild Aproplan, zegt hierover:"Samen met Causeway kan LetsBuild Aproplan nieuwe markten verkennen en tegelijkertijd de vele klanten blijven ondersteunen die nu op ons vertrouwen. Ons doel is altijd geweest bouwteams eenvoudige, betrouwbare tools te bieden die hun werk verbeteren, en Causeway biedt de middelen en focus om die ambitie te versnellen. Door onze technologie en ervaring te combineren ontstaat een sterk platform voor verdere groei en nog betere resultaten voor onze klanten.”Dit is de zesde strategische overname van Causeway sinds Five Arrows in 2021 een substantiële investering in het bedrijf heeft gedaan.Over CausewayCauseway Technologies werd in 1999 opgericht door algemeen directeur Phil Brown. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Buckinghamshire (Verenigd Koninkrijk) ondersteunt nu wereldwijd meer dan 3.000 klanten en beschikt over meer dan 500 werknemers die enterprise- en cloudsoftware leveren ter bevordering van de digitalisering in de bouw- en infrastructuursector, inclusief consultants, aannemers, leveranciers en hun klanten. www.causeway.com Over LetsBuild AproplanLetsBuild Aproplan, een digitaal platform voor bouwmanagement, moderniseert sinds 2012 de werkzaamheden op de bouwplaats. Vanuit het Belgische hoofdkantoor wordt de mobiele en cloudsoftware gebruikt door duizenden bedrijven en meer dan 10.000 actieve gebruikers in meer dan 35 landen. Door handmatige processen te vervangen door digitale systemen voor het registreren van gebreken, inspecties, documentbeheer en compliance, ondersteunt LetsBuild Aproplan aannemers, architecten, ingenieurs en facility managers bij het efficiënter uitvoeren van projecten, het verhogen van kwaliteit en veiligheid en het tijdig en binnen budget leveren van projecten. www.aproplan.com

