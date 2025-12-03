Causeway poursuit son expansion en acquérant la plateforme européenne LetsBuild Aproplan

Ollie McGovern, COO, Causeway Technologies Lars Rolf Jacobsen, CEO, LetsBuild Aproplan

Causeway Technologies, fournisseur britannique de technologies pour le secteur de la construction, a racheté LetsBuild Aproplan.

Cette acquisition renforce notre engagement à optimiser le flux des informations au sein des processus de construction.” — Ollie McGovern, COO, Causeway

GERRARDS CROSS, BUCKINGHAMSHIRE, UNITED KINGDOM, December 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Causeway Technologies , fournisseur britannique de technologies pour le secteur de la construction, a racheté LetsBuild Aproplan LetsBuild Aproplan est un outil de gestion de projets de construction pour les organisations du secteur de la construction et des infrastructures. Adopté par plus de 900 clients, il aide les équipes à gérer la qualité, la sécurité et les inspections sur le terrain. Il permet de créer et de compléter des listes de contrôle, de consigner des défauts ou des problèmes avec photos à l’appui, et de générer des rapports détaillés directement depuis le site de construction.Grâce à l’acquisition de LetsBuild Aproplan, Causeway étend sa présence en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg, renforçant ainsi son implantation croissante en Europe.Le directeur des opérations de Causeway, Ollie McGovern, a déclaré :« Nous sommes ravis d’accueillir LetsBuild Aproplan au sein de Causeway. Nous partageons la même ambition : rendre l’industrie de la construction davantage connectée et axée sur l’alignement des équipes, des outils et des informations afin d’améliorer l’efficacité et la productivité dans notre secteur. Cette acquisition renforce notre engagement à optimiser le flux des informations au sein des processus de construction, en utilisant la plateforme CausewayOne pour relier l’activité sur le terrain et la prise de décision dans les bureaux, via une infrastructure data unique et cohérente. »Le PDG de LetsBuild Aproplan, Lars Rolf Jacobsen, a affirmé :« Rejoindre Causeway donne à LetsBuild Aproplan l’opportunité de se développer sur de nouveaux marchés tout en continuant d’aider les nombreux clients qui comptent sur nous aujourd’hui. Nous avons toujours eu à cœur de proposer aux équipes de construction des outils simples et fiables pour améliorer leur travail, et Causeway apporte l’envergure et l’attention nécessaires pour accélérer cette mission. En unissant notre technologie et notre expérience, nous créons une base solide pour poursuivre notre croissance et offrir des résultats encore meilleurs à notre clientèle. »Cette transaction est la sixième acquisition stratégique de Causeway depuis l’investissement significatif de Five Arrows dans l’entreprise en 2021.À propos de CausewayCauseway Technologies a été fondée en 1999 par Phil Brown, le directeur général. Basée à Buckinghamshire au Royaume-Uni, l’entreprise compte plus de 3 000 clients dans le monde entier et plus de 500 employés. Sa mission est de fournir des solutions logicielles d’entreprise et cloud pour soutenir la numérisation des industries de la construction et de la maintenance, qu’il s’agisse de consultants, d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de leurs clients, à l’échelle internationale. www.causeway.com À propos de LetsBuild AproplanLetsBuild Aproplan est une plateforme numérique de gestion de projets de construction qui modernise les workflows sur le terrain depuis 2012. Basée en Belgique, LetsBuild Aproplan propose des logiciels mobiles et cloud utilisés par des milliers d’entreprises et plus de 10 000 utilisateurs actifs dans plus de 35 pays. En remplaçant les documents remplis à la main par des outils numériques de levée des réserves, d’inspection, de gestion des documents et de conformité, LetsBuild Aproplan aide les entrepreneurs, les architectes, les ingénieurs et gestionnaires de sites à rationaliser les projets, à renforcer la qualité et la sécurité, et à livrer en temps et en heure dans le respect des budgets. www.aproplan.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.