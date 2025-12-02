it.com Domains diventa registrar accreditato del registro italiano .IT, ampliando le opportunità per le aziende italiane
ROMA, ITALY, December 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- it.com Domains, la società che gestisce l'estensione di dominio di terzo livello .it.com in rapida crescita, che attualmente conta oltre 130.000 domini registrati, ha annunciato oggi di essere diventata ufficialmente un registrar accreditato del dominio di primo livello nazionale italiano .IT. L'accreditamento rafforza il ruolo dell'azienda nell'ecosistema digitale italiano e consolida il suo impegno a sostenere le aziende italiane nella loro espansione a livello nazionale e internazionale.
L'Italia rimane uno dei contesti imprenditoriali più dinamici d'Europa, con oltre 5 milioni di imprese attive nel 2024. Anche l'ecosistema dell'innovazione continua a crescere: nel 2024 l'Italia conta oltre 14.000 startup e PMI innovative. Le aziende italiane sono anche sempre più attive a livello internazionale, con esportazioni nazionali che hanno raggiunto i 626 miliardi di euro nel 2023. Man mano che queste aziende crescono oltre i confini nazionali, diventa essenziale la necessità di strategie di dominio che funzionino sia a livello locale che globale.
È qui che la combinazione di .IT e .it.com offre un vantaggio unico: .IT rafforza l'identità italiana e la credibilità di un'azienda sul territorio nazionale, mentre .it.com aggiunge il suffisso .com, familiare a livello internazionale, garantendo un chiaro riconoscimento all'estero ed evitando la perdita di traffico che spesso si verifica quando gli utenti digitano istintivamente .com. Insieme, le due estensioni creano una presenza del marchio più forte e a prova di futuro per le aziende che si espandono nei mercati globali.
Entrando a far parte della rete di registrar .IT, it.com Domains diventa parte della consolidata comunità di domini italiana, che comprende i principali provider, società di hosting e centinaia di agenzie con radici locali al servizio delle imprese italiane. L'accreditamento rafforza anche i rapporti con i partner industriali italiani e consente a it.com Domains di espandere le sue integrazioni in tutto il Paese, mentre si prepara a una più ampia disponibilità e a iniziative promozionali per .it.com.
La strategia dell'azienda posiziona .it.com come un complemento naturale di .IT, offrendo un pratico pacchetto di protezione del marchio che garantisce coerenza tra i mercati. Per le aziende italiane, l'abbinamento di .IT con .it.com aiuta a garantire l'identità in Italia, evitando al contempo la perdita di traffico all'estero. Per le aziende globali che entrano in Italia, .it.com offre un'immediata riconoscibilità con un segnale italiano integrato direttamente nel nome di dominio. L'approccio combinato soddisfa le esigenze di startup, aziende tecnologiche, esportatori e marchi internazionali che cercano chiarezza, memorabilità e fiducia.
it.com Domains sta già collaborando con i suoi numerosi partner registrar in Italia e continua a lavorare per coinvolgere i principali provider del Paese come parte della sua strategia di crescita a lungo termine.
Informazioni su it.com Domains
La società it.com Domains LLC è l'operatore ufficiale del registro dei domini .it.com che offre domini con il suffisso .it.com, ad esempio yourname.it.com. Sta inoltre pianificando di diventare un Registry Services Provider (RSP) nel prossimo ciclo di nuovi gTLD previsto dall'ICANN per il 2026.
Con sede a Londra, it.com Domains si impegna a promuovere l'adozione e l'uso affidabile dello spazio di dominio *.it.com in tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://get.it.com.
