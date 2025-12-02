México y la desigualdad salarial: por qué personas con el mismo título ganan sueldos distintos
CUAUHTéMOC, MEXICO, December 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- México es uno de los países con mayor desigualdad salarial dentro de un mismo nivel jerárquico. Factores como industria, complejidad operativa, tamaño de empresa, madurez tecnológica, riesgo operativo y especialización generan diferencias significativas, incluso para roles idénticos.
Cristina Diéguez, Managing Director en Robert Walters comenta: “La desigualdad salarial en México no es solo una distancia entre niveles de ingreso alto y bajo: también se manifiesta dentro de los mismos puestos, con diferencias que pueden duplicar o triplicar el ingreso dependiendo de la empresa.”
De acuerdo al estudio de Remuneración de Robert Walters, un gerente de operaciones en manufactura ligera puede ganar $70,000, mientras que un gerente de operaciones en manufactura automotriz puede ganar $180,000 o más.Un jefe de contabilidad en una empresa pequeña puede recibir $45,000, mientras que uno en un corporativo global puede llegar a $120,000.
Cinco factores explican la desigualdad salarial en México
1. Diferencias profundas entre industrias
Las industrias mejor pagadas en México son:
1. Tecnología / Software
2. Energía y Oil & Gas
3. Farmacéutica
4. Automotriz / Aeroespacial
5. Servicios financieros
Industrias con salarios más bajos:
• Retail
• Logística básica
• Hospitalidad
• Manufactura ligera
La diferencia salarial puede ser del 300% entre industrias.
2. Tamaño de empresa y complejidad organizacional
Mientras un gerente en una empresa pequeña gestiona 20 personas, un gerente en un corporativo global puede liderar 200, manejar presupuestos multimillonarios y recibir auditorías internacionales.
• Empresa pequeña: salario limitado por presupuesto
• Empresa mediana: competitiva pero sin estructura global
• Gran corporativo: salarios altos, bonos, stock options, planes de carrera
3. Nivel de especialización técnica del rol e inglés
La diferencia se explica por certificaciones, regulaciones, auditorías y responsabilidad sobre seguridad del producto. Alfredo Araneda, Senior Director en Robert Walters Latinoamérica agrega: “El dominio del inglés es fundamental en roles técnicos debido a que gran parte de la documentación, estándares internacionales y comunicación con equipos globales se realiza en este idioma. Contar con habilidades lingüísticas en inglés no solo facilita el acceso a información clave, sino también mejora la colaboración en entornos multiculturales y amplía las oportunidades de desarrollo profesional.”
4. Riesgo operativo, regulatorio y financiero
Roles con alta exposición al riesgo (CISO, CFO, Directores de planta, Tax Director, Compliance) tienen salarios superiores por las implicaciones legales y operativas del puesto.
5. Madurez tecnológica y estructura digital
Las empresas digitales o en plena transformación pagan más por talento especializado en:
• Data
• Seguridad
• Automatización
• BI
• Arquitectura tecnológica
Cómo esta desigualdad impacta al mercado laboral
1. Migración de talento hacia empresas grandes o sectores mejor pagados
2. Rotación alta en empresas medianas y pequeñas
3. Brecha de productividad entre sectores
4. Fuga de talento técnico hacia mercados extranjeros
5. Competencia salarial desigual que limita crecimiento en pymes
¿Qué pueden hacer las empresas mexicanas?
• Invertir en capacitación y certificaciones que aumenten el valor del talento interno
• Ajustar salarios en roles estratégicos aunque los presupuestos sean limitados
• Crear planes reales de carrera
• Diseñar modelos de compensación total, no solo salario base
• Comunicar expectativas, alcance del rol y oportunidades
