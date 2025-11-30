Protegiendo a los residentes de Washington de estafas y fraude benéfico en esta temporada de donaciones

Es la época de gratitud y generosidad. Sin embargo, al acercarse el Giving Tuesday (martes de donar) 2 de diciembre, es importante que los donantes se aseguren de que su generosidad benéfica a organizaciones caritativas legítimas y que se protejan de las estafas.

Mañana comienza la décima Semana de Reconocimiento sobre Fraude en Organizaciones de Caridad de Washington, durante la cual la Oficina del Procurador General del Estado de Washington y la Oficina de la Secretaria del Estado comparten información para ayudar a los residentes de Washington a evitar solicitudes de donaciones engañosas o fraudulentas. Esto forma parte de una campaña en el sitio web y en redes sociales llamada “Pausa. Revisa la Causa”.

Hacer una pausa antes de donar permite evitar donar impulsivamente y caer víctima a solicitudes que podrían ser estafas. Revisar la causa es un recordatorio para investigar, y así asegurarnos de que la organización esté exenta de impuestos y registrada como organización benéfica ante la Secretaría del Estado.

“Contribuir a la comunidad es fundamental y fortalece el tejido social de nuestro estado,” dijo el procurador general de Washington, Nick Brown. “Pero los habitantes de Washington deberían poder donar a las causas que les importan sin tener que preocuparse de que su dinero sea robado. Estos consejos ayudarán a proteger a las personas contra el fraude.”

Estafas comunes

Suplantación de identidad o estafas de impostores: Una organización utiliza un nombre que imita el de una organización benéfica reconocida o varios nombres para obtener múltiples donaciones de una misma persona.

Consejos: Solicítele a la supuesta organización benéfica su número de identificación patronal (Employer Identification Number o conocido como EIN, por sus siglas en inglés) y consulte las bases de datos de la Secretaría del Estado y del Servicio Interno de Impuestos (Internal Revenue Service o conocido como IRS, por sus siglas en inglés) para verificar su legitimidad. Busque en internet el nombre exacto de la organización benéfica reconocida y vaya directamente a su sitio web. Busque el nombre de la supuesta organización benéfica junto con las palabras «estafa», «fraude» o «legítima».

Estafas de phishing: Un estafador envía un correo electrónico o mensaje de texto que aparenta provenir de una organización benéfica legítima con enlaces a un sitio web que imita el de la organización. El estafador roba el dinero y los datos del donante.

Consejos: No haga clic en enlaces de correos electrónicos ni mensajes de texto. Visite directamente el sitio web de la organización benéfica. Debería desconfiar de organizaciones desconocidas o solicitudes de donación sin antes haberlas solicitado. Llame directamente a la organización benéfica para obtener más información.

Estafas emergentes: Un estafador crea una organización caritativa falsa en respuesta a un problema específico y solicita donaciones. Esto sucede a menudo después de un desastre natural o una tragedia, utilizando plataformas de financiación colectiva o redes sociales para recaudar fondos.

Consejos: Done a organizaciones benéficas registradas y con al menos tres años de trayectoria. Tenga cuidado al donar a través de plataformas de financiación colectiva o solicitudes en redes sociales.

Estafas utilizando diversos métodos de pago: Algunos métodos de pago conllevan riesgos y deben usarse con precaución o evitarse por completo.

Consejos: Si usa formas de pago sin contacto, asegúrese de revisar el monto en el dispositivo de la otra persona antes de pagar. A veces, un estafador aumenta el monto de la donación sin que el donante lo sepa. Evite usar métodos de pago inseguros, como tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias bancarias. No comparta información personal por teléfono.

Visite el sitio web de la procuraduría para obtener información sobre otras estafas y cómo protegerse de ellas. Reporte las infracciones y otros actos o prácticas desleales o engañosas aquí: https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm_es.aspx

Presentaciones Informativos

La Oficina del Procurador General y la Secretaría del Estado ofrecen sesiones educativas gratuitas de una hora, tanto en línea como presenciales, sobre cómo evitar el fraude en organizaciones benéficas, haga clic aquí para sesiones en inglés.

2 de diciembre

4 de diciembre

Además, si hay personas interesadas pueden solicitar una sesión educativa enviando un correo electrónico a charities@atg.wa.gov.

El Procurador General es responsable de proteger donaciones benéficas contra el despilfarro, el fraude y el abuso, supervisar dichas organizaciones y proteger a los donantes de las estafas. Entre sus funciones se incluye la aplicación de las leyes relacionadas con las organizaciones benéficas. En los últimos años, el Procurador General obtuvo una sentencia favorable de 1,4 millones de dólares contra directores de organizaciones benéficas del área de Vancouver que malversaron fondos de donantes; demandó con éxito a empresas por realizar llamadas automáticas engañosas para recaudar fondos para organizaciones benéficas ficticias; y persiguió a una organización benéfica fraudulenta que afirmaba recaudar fondos para veteranos heridos, pero que prácticamente no invertían en su atención médica.

La Semana de Reconocimiento sobre Fraude en Organizaciones de Caridad está organizada por el Panel Asesor sobre Fraude, una organización benéfica de Inglaterra y Gales, y la Comisión de Organizaciones Benéficas de Inglaterra y Gales. La promueve la Asociación Nacional de Funcionarios Estatales de Organizaciones Benéficas.

El Procurador General de Washington sirve al pueblo y al estado de Washington. Como la oficina judicial más grande de Washington, la Oficina del Procurador General brinda representación legal a todas las agencias, juntas y comisiones estatales de Washington. Además, la oficina sirve directamente a la gente al hacer cumplir las leyes de protección de los consumidores, de derechos civiles y de protección al medioambiente. La oficina también persigue el abuso de personas mayores, el fraude de Medicaid, y atiende los casos de depredadores sexuales violentos en 38 de los 39 condados de Washington.

