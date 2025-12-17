Be Fit introduceert innovatief personalisatieplatform voor duurzame drinkflessen en shakebekers

Chrome Logo from Be Fit

AMSTERDAM, NETHERLANDS, December 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Het Nederlandse merk Be Fit Originals kondigt de lancering aan van een vernieuwd personalisatieplatform waarmee consumenten en bedrijven eenvoudig duurzame RVS drinkflessen en shakebekers kunnen personaliseren. De introductie markeert een nieuwe stap in de missie van het merk om duurzaamheid en individuele expressie te combineren in dagelijkse lifestyleproducten.Het platform stelt gebruikers in staat om via een intuïtieve online tool hun naam, logo of boodschap toe te voegen op hoogwaardige RVS drinkwaren. Dankzij geavanceerde graveer- en printtechnieken kunnen zowel kleine als grote oplages snel en milieuvriendelijk worden geproduceerd.“Wij zien personalisatie niet als luxe, maar als een manier om bewuste keuzes tastbaar te maken,” zegt een woordvoerder van Be Fit. “Met dit nieuwe systeem willen we het makkelijker maken om producten te laten aansluiten bij iemands identiteit of merkverhaal.”Het initiatief sluit aan bij een bredere trend waarin consumenten toenemend belang hechten aan duurzaamheid en langdurig hergebruik. Be Fit speelt hierop in met producten die volledig lekvrij, BPA-vrij en vervaardigd zijn uit food-grade roestvrij staal.Naast de uitbreiding van het personalisatiesysteem breidt Be Fit ook zijn assortiment uit met nieuwe categorieën sportaccessoires en kleding. Deze focus op een integrale lifestyle-aanpak versterkt de positie van het merk binnen de Europese fitness- en duurzaamheidsmarkt.Meer informatie over de personalisatiemogelijkheden is te vinden op:Over Be Fit OriginalsBe Fit Originals is een Nederlands merk gespecialiseerd in duurzame RVS drinkflessen, shakebekers en sport essentials. Sinds de oprichting streeft het bedrijf ernaar om kwaliteit, functionaliteit en persoonlijke expressie te verenigen. Be Fit richt zich op zowel particuliere als zakelijke klanten met op maat gemaakte producten die bijdragen aan een actieve en bewuste levensstijl.

