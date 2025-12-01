Axtel elige MCA2 de MDC como hub estratégico en McAllen, fortaleciendo el ecosistema digital y unificado de la frontera
Con esta integración, Axtel refuerza su compromiso de ofrecer infraestructura de alta disponibilidad, respaldada por una red nacional de más de 50,000 kilómetros de fibra óptica y presencia en el 90% de los parques industriales del país. La colaboración amplía las capacidades de interconexión en la región, facilitando acceso a rutas resilientes, baja latencia y una mayor diversidad de operadores.
“Esta alianza asegura que Axtel siga en el centro del ecosistema digital, no solo en McAllen, sino a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos”, afirmó Andrés Eduardo Cordovez, Director Ejecutivo de Infraestructura y Operaciones. “Estamos convencidos de que alianzas como esta son clave para construir un entorno digital más robusto, abierto y preparado para el futuro”.
“La decisión de Axtel marca el paso final en la evolución de McAllen hacia un hub de interconexión unificado”, señaló Juan Salazar, CEO de MDC Data Centers. “Con todas las redes de México convergiendo ahora en MCA2, la instalación se consolida como la plataforma más eficiente e inclusiva para la conectividad transfronteriza, donde la densidad, la neutralidad y la colaboración operativa impulsan el crecimiento de un ecosistema digital unificado”.
Esta alianza representa un avance firme hacia un ecosistema digital más abierto, colaborativo y eficiente, alineado con las necesidades actuales de operadores, empresas y plataformas digitales que demandan mayor densidad, neutralidad y escalabilidad en sus conexiones transfronterizas.
La integración de MCA2 como punto de interconexión fortalece la continuidad operativa de los servicios digitales en la frontera, mejora la capacidad transfronteriza mediante acceso directo a los diversos International Fiber Crossings de MDC y promueve la colaboración entre operadores, proveedores de nube, plataformas de contenido y empresas dentro del ecosistema digital binacional.
Asimismo, esta colaboración contribuye a consolidar el corredor digital hacia Querétaro, uno de los hubs tecnológicos emergentes más relevantes de México, ampliando el alcance de la infraestructura conjunta de Axtel y MDC hacia el corazón del país.
Acerca de Axtel Networks
Axtel Networks, una división de Axtel, es uno de los principales proveedores de infraestructura digital y servicios administrados de red en México, ofreciendo soluciones de conectividad de alta capacidad para carriers, hyperscalers y clientes empresariales en México y la región fronteriza con Estados Unidos.
Acerca de MDC Data Centers
MDC Data Centers construye ecosistemas de interconexión neutrales donde redes, proveedores de contenido y servicios en la nube se conectan en la frontera. Con instalaciones carrier-neutral en McAllen, El Paso, San Diego y próximamente en Querétaro, además de múltiples puntos de presencia adicionales a lo largo de la frontera —incluyendo Laredo, Eagle Pass y Nogales— MDC habilita conectividad de baja latencia en toda Norteamérica mediante su Border Connect Platform™. Su modelo Actively Neutral™ garantiza que cada participante —carrier, nube o red de contenido— opere en igualdad de condiciones dentro de un entorno abierto y unificado diseñado para mantener la frontera conectada y accesible para todos.
Contacto de prensa: press@mdcdatacenters.com
Julio Hernandez
MDC Data Centers
mkt@mdcdatacenters.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.