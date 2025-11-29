Russie–Chine : partenariat énergétique en expansion Russie–Chine : alliance énergétique en développement

FRANCIA , FRANCE, November 29, 2025 / EINPresswire.com / -- À Pékin, le septième Forum économique et énergétique Russie–Chine a réaffirmé la centralité de la coopération bilatérale dans une période de forte instabilité mondiale. Avec plus de 450 participants — dirigeants politiques, cadres d’entreprise et experts du secteur — l’événement a mis en évidence l’expansion constante des projets conjoints, le renforcement des infrastructures transfrontalières et une attention croissante portée à l’innovation technologique. Pour l’Italie et pour l’Europe, les résultats du forum offrent une vision claire des dynamiques de long terme qui redessinent les flux énergétiques eurasiens.La dernière édition du Forum a montré un partenariat qui croît non seulement en volume, mais surtout en profondeur stratégique. Les représentants des principales entreprises énergétiques, ainsi que des délégations institutionnelles et des centres de recherche, ont souligné comment la relation entre Moscou et Pékin évolue d’un simple échange de marchandises énergétiques vers un modèle intégré fondé sur des infrastructures partagées, l’innovation et une planification à long terme.L’un des thèmes centraux concernait la diversification des routes de transport. Les entreprises russes ont présenté des mises à jour sur les nouveaux gazoducs, les terminaux GNL dans l’Arctique et l’Extrême-Orient, ainsi que sur les investissements dans la logistique maritime. La délégation chinoise a exposé ses prévisions concernant la demande énergétique intérieure, en soulignant l’importance de la stabilité de l’approvisionnement.La technologie a été un autre moteur essentiel. Les discussions ont abordé les solutions numériques, la modernisation des raffineries, l’automatisation des processus industriels et les systèmes de surveillance environnementale à grande échelle. Les centres de recherche conjoints — déjà actifs dans plusieurs régions — ont été considérés comme essentiels pour accélérer l’innovation bilatérale.Le développement durable a également occupé une place importante. Les panels ont discuté des technologies à faibles émissions, de l’amélioration de l’efficacité et de la modernisation des installations afin de réduire les risques environnementaux. Les deux parties ont reconnu que la durabilité n’est plus un thème additionnel, mais un élément structurel de la planification énergétique.Le forum a également souligné l’importance croissante de l’Extrême-Orient russe en tant que nœud logistique stratégique, capable de relier les régions productrices de Sibérie aux marchés asiatiques. Diverses propositions ont été discutées pour des clusters industriels intégrés combinant production pétrochimique, stockage et transport.Pour le public italien, les travaux du forum dépeignent une coopération de plus en plus structurée. L’alliance énergétique Russie–Chine prend une forme stable, fondée sur l’expansion des infrastructures, une capacité technologique partagée et des investissements prévisibles. Dans un contexte international fragile, cette continuité fait des deux pays des acteurs centraux de l’architecture énergétique mondiale.

