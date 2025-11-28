Devoratorii de Marketing lansează servicii complete pentru creșterea magazinelor online, optimizate pentru AI

Devoratorii de Marketing lansează servicii complete pentru creșterea magazinelor online

O soluție completă pentru eCommerce, creată pentru brandurile care urmăresc conversii superioare, vizibilitate în AI și o creștere sustenabilă.

CLUJ, ROMANIA, November 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Devoratorii de Marketing anunță un pachet dedicat magazinelor online, conceput să rezolve problema traficului cu conversii slabe și vizibilității reduse în Google și în motoarele de răspuns AI.Serviciile reunesc audit strategic, optimizare pentru AI (AEO), performance marketing integrat și automatizări de retenție pentru rezultate măsurabile.Multe magazine au trafic, dar nu au o viziune coerentă asupra funnelului:atragere → conversie → retenție → recurență.Devoratorii de Marketing propun un audit al prezenței digitale alcătuit dintr-o analiză a websiteului, canale media, Google Business, marketplace-uri și presă digitală Aceasta este urmată de implementări strategice, precum arhitectură de site optimizată, conținut conversațional și pagini structurate semantic pentru a fi înțelese de AI și motoarele de căutare.Campaniile plătite sunt coordonate pe Google, Meta și TikTok, cu remarketing bazat pe segmente RFM pentru maximizarea ROAS. Pe partea de retenție, se implementează fluxuri automatizate pentru coș abandonat, onboarding, oferte personalizate și programe de fidelizare. Măsurarea performanței se face prin metrici relevante eCommerce: ROAS, CLV, AOV și RFM, susținute de dashboard-uri interactive și raportare lunară orientată pe decizii.Devoratorii de Marketing activează de peste 14 ani în piața eCommerce în România, Italia, Spania, Germania, cu sedii în Cluj și Milano. Abordarea este personalizată, nu pe pachete standard — fiecare strategie pornește de la realitatea magazinului.Caz real: Creștere accelerată pentru un brand fashion în România și ItaliaUn client din zona fashion premium ne-a cerut un plan integrat pentru a-și crește vânzările online în ambele piețe, fără dublarea bugetului.Am livrat:- SEO conversațional optimizat pentru expresii comerciale și căutări vocale- Campanii Google Ads + Meta + SEO/AEO cu creativ adaptat cultural- Email flows automatizate pentru recuperare coș, recomandări și fidelizare- Pagini de categorie optimizate pentru AI OverviewsRezultate în 4 luni: vizitati site-ul Devoratoriidemarketing.ro pentru a vedea studiile de caz.Devoratorii de Marketing este o agenție specializată în eCommerce, oferind servicii full-funnel: audit strategic, SEO/AEO, campanii plătite integrate, automatizări și raportare pentru decizii.Misiunea: Transformarea traficului în clienți profitabili, adaptat la era inteligenței artificiale.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.