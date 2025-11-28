We Were Here de Fred Kuwornu entra na lista do Oscar 2026 e chega ao Brasil em turnê

Pôster oficial do documentário We Were Here. A história nunca contada da presença africana no Renascimento europeu, dirigido pelo cineasta afro-italiano Fred Kuwornu. Caption: Retrato de Juan Latino, humanista afro-hispânico do século XVI, uma das figuras históricas destacadas no documentário dirigido por Fred Kuwornu. Elenco das reconstruções históricas presentes no documentário We Were Here, que dão vida às figuras africanas representadas em obras do Renascimento europeu.

Documentário sobre a presença africana no Renascimento europeu é exibido no Brasil com a presença do diretor italiano Fred Kuwornu.

Resgatar a presença africana no Renascimento é reafirmar histórias que foram silenciadas e reconhecer o papel essencial dessas vidas na formação cultural da Europa.” — Fred Kudjo Kuwornu

NEW YORK, NY, UNITED STATES, November 28, 2025 / EINPresswire.com / -- O documentário We Were Here. A história nunca contada da presença africana no Renascimento europeu, dirigido pelo cineasta afro-italiano Fred Kudjo Kuwornu, acaba de entrar oficialmente na lista de obras consideradas pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences para concorrer ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Documentário. O reconhecimento confirma a relevância de um projeto que, desde sua apresentação na sexagésima Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza sob a curadoria de Adriano Pedrosa, diretor do MASP, tem despertado grande interesse no campo das artes visuais, da história da arte e do cinema internacional.Nascido e criado em Bolonha, filho de mãe italiana e pai ganês, o cineasta afro-italiano Fred Kudjo Kuwornu construiu sua formação entre a Itália e os Estados Unidos, onde vive desde 2013 e onde fundou a produtora Do The Right Films, sediada em Nova York. Antes de iniciar sua trajetória autoral, colaborou com o reconhecido cineasta norte-americano Spike Lee no filme Miracle at St. Anna, experiência que influenciou profundamente sua visão artística e sua atenção às narrativas da diáspora africana. TRAILER O documentário investiga em profundidade a presença africana no Renascimento europeu, frequentemente apagada das narrativas tradicionais. Entre as figuras centrais apresentadas no filme está Alessandro de’ Medici, primeiro duque de Florença e personagem histórico de ascendência africana representado em pinturas do período. O filme também destaca São Benedito, santo negro profundamente venerado e amplamente conhecido no Brasil, especialmente em comunidades católicas e afro-brasileiras, além de ser figura de devoção na Itália e em diversos países da América Latina.Outro personagem fundamental é Juan Latino, humanista afro-hispânico do século XVI, cuja trajetória acadêmica e literária revela dimensões pouco exploradas da vida intelectual europeia da época. O documentário inclui ainda representações de embaixadores africanos, soldados negros a serviço de cortes europeias, artesãos, músicos, pintores e diversas figuras afrodescendentes presentes em obras renascentistas que, ao longo dos séculos, tiveram suas histórias invisibilizadas ou simplificadas.A pesquisa conduzida por Kuwornu combina pinturas e documentos de arquivo, depoimentos de historiadores, análises de especialistas e cenas gravadas em vários países europeus, reconstruindo narrativas essenciais para compreender o papel das comunidades africanas na formação cultural da Europa. O resultado é uma obra visual poderosa que propõe uma nova forma de olhar para o Renascimento e para os intercâmbios culturais que moldaram o continente.Após sua estreia na Bienal de Veneza, We Were Here tem circulado amplamente pela América do Norte e pela América Latina. Em 2025, o documentário foi exibido em universidades, museus e instituições culturais nos Estados Unidos, Canadá e vários países latino-americanos. No Brasil, onde o cineasta afro-italiano se encontra atualmente em turnê, o filme já passou por Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte, integrando debates, encontros culturais e atividades dedicadas à memória afrodescendente e às artes visuais.A presença de Kuwornu no Brasil reforça o diálogo entre as tradições culturais brasileiras e os temas centrais do documentário, principalmente pela devoção a São Benedito e pela relevância da herança africana na formação histórica do país. As exibições no Brasil fazem parte de um circuito internacional que incluirá atividades na Europa em 2026, com apresentações previstas na Itália, Portugal, França, Alemanha, Reino Unido e Países Baixos.A inclusão do documentário na lista oficial de obras consideradas para o Oscar 2026 marca uma etapa decisiva em seu percurso, destacando seu impacto no debate global sobre memória, identidade e representações históricas. A obra já estabeleceu mais de setenta parcerias com universidades e instituições culturais, consolidando sua importância no campo das humanidades e dos estudos sobre a diáspora africana.Para mais informações, materiais de imprensa, datas da turnê e oportunidades de colaboração, visite o site oficial do projeto:Contato para imprensaDo The Right FilmsNova YorkEmail: info@dotherightfilms.nyc

