Moderne Markisen für Gastronomie & Hotellerie von TEMEL

WIEN, AUSTRIA, December 8, 2025 / EINPresswire.com / -- TEMEL Planen: Professionelle Markisenlösungen für die Gastronomie – Komfort, Design und wetterfeste Qualität für moderne AußenbereicheIn der heutigen Gastronomiebranche ist ein attraktiver, gut geschützter Außenbereich längst nicht mehr nur ein „schönes Extra“, sondern ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Gäste erwarten Komfort, ein angenehmes Ambiente und Schutz vor Sonne, Wind und Regen – und genau hier setzt TEMEL Planen an. Als erfahrenes und professionelles Unternehmen im Bereich Sonnenschutz- und Planensysteme bietet TEMEL maßgeschneiderte Markisenlösungen für Restaurants, Cafés und Hotels, die Funktionalität, Design und Langlebigkeit perfekt miteinander verbinden.Maßgeschneiderte Lösungen für Gastronomie & HotellerieAuf der Grundlage jahrzehntelanger Expertise entwickelt TEMEL Planen individuelle Konzepte für Außenflächen jeder Größe. Ob kleine Caféterrasse, weitläufiger Restaurantgarten oder die Open-Air-Fläche eines Hotels – für jede Anforderung gibt es eine passende Lösung. Die Bandbreite reicht von klassischen Gelenkarmmarkisen und robusten Pergola-Systemen über moderne Lamellendächer bis hin zu Sonnensegeln, Seitenmarkisen und wetterfesten XXL-Schirmen.Das Ziel ist immer das gleiche: Gastronomen dabei zu unterstützen, ihre Außenbereiche optimal zu nutzen – nicht nur im Sommer, sondern möglichst ganzjährig. Jede Anlage wird individuell geplant, abgestimmt auf Architektur, Stil und Corporate Design des Betriebs. Die Kunden erhalten damit nicht nur Schutzsysteme, sondern einen echten Mehrwert für ihr Ambiente und ihr Geschäft.Qualität, die Gäste spüren – und Betreiber langfristig entlastetTEMEL Planen steht für hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und langlebige Konstruktionen. Die angebotenen Markisen zeichnen sich durch stabile Rahmen, wetterbeständige Stoffe und moderne Technologie aus. Kassettenmarkisen schützen das Tuch im geschlossenen Zustand vollständig vor Schmutz und Ausbleichen, während intelligente Spannsysteme eine glatte, straffe Oberfläche sicherstellen.Speziell für die Gastronomie entwickelt TEMEL wetterfeste Lösungen, die auch bei stärkerem Wind oder wechselhaftem Wetter zuverlässig funktionieren. Ergänzungen wie Windschutz, Seitenwände, Heizstrahler oder Insektenschutz verwandeln Outdoor-Flächen in gemütliche Aufenthaltsorte für jede Jahreszeit.Für Betreiber bedeutet das: weniger Wartungsaufwand, hohe Zuverlässigkeit und eine langfristige Investition in die Attraktivität der eigenen Location.Rundum-Service: Von der Planung bis zur MontageEin großer Vorteil von TEMEL Planen ist der umfassende Service. Kunden erhalten alles aus einer Hand:- Persönliche Beratung und Bedarfsanalyse- Individuelle Planung und Gestaltung inklusive Farbauswahl und Materialberatung- Professionelle Visualisierung, damit Betreiber das Endergebnis bereits im Voraus sehen- Präzise Montage vor Ort durch erfahrene Fachkräfte- Wartung und Serviceleistungen für dauerhafte FunktionssicherheitDurch diesen Komplettservice können sich Gastronomen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während TEMEL den gesamten Prozess zuverlässig übernimmt.Ein starker Partner für erfolgreiche AußenbereicheInvestitionen in hochwertige Markisen- und Sonnenschutzsysteme zahlen sich für Restaurants, Bars und Hotels schnell aus. Ein wettergeschützter Außenbereich sorgt für:- mehr Sitzplätze und höheren Umsatz- längere Nutzbarkeit der Terrasse über mehrere Jahreszeiten- mehr Komfort für Gäste- ein attraktives, professionelles Erscheinungsbild- klare Differenzierung von MitbewerbernTEMEL Planen versteht die Bedürfnisse der Gastronomie und bietet Lösungen, die sowohl praktisch als auch ästhetisch überzeugen.FazitMit seinen professionellen, individuellen und langlebigen Markisenlösungen zählt TEMEL Planen zu den führenden Anbietern für die Gastronomiebranche. Wer seine Außenfläche optimieren und den Gästen ein komfortables Ambiente bieten möchte, findet in TEMEL einen verlässlichen Partner, der jedes Projekt mit Fachkompetenz und Leidenschaft realisiert.

