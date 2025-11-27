OSCAR GENERALE DIVENTA ISPIRAZIONE PER AZIENDE, PROFESSIONISTI E NUOVE GENERAZIONI

OSCAR GENERALE LA STORIA DI UN SOGNO REALIZZATO DIVENTA ISPIRAZIONE PER AZIENDE, PROFESSIONISTI E NUOVE GENERAZIONI

MILAN, ITALY, ITALY, November 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- Oscar Generale, imprenditore e produttore cinematografico italiano di fama internazionale, annuncia la sua disponibilità ufficiale come Speaker Motivazionale e Keynote Speaker per eventi, conferenze e incontri formativi in Italia e nel mondo.

Nato a Rivarolo Canavese (Torino), Oscar lascia l’Italia senza denaro e senza conoscere l’inglese per inseguire un sogno: conquistare Hollywood. Dopo anni di sacrifici e lavori umili – dall’elettricista all’imbianchino – fonda la sua agenzia di management e successivamente la sua casa di produzione, Oscar Generale Productions Inc.

La sua visione imprenditoriale lo porta a diventare uno dei massimi esperti mondiali di product placement, creando sinergie tra i più importanti brand internazionali e celebrità di Hollywood come John Travolta, Richard Gere, Julia Roberts, Ben Affleck, Demi Moore, Sharon Stone e molte altre star.

Un percorso che lo consacra come “Re del Product Placement”, riconosciuto dalle principali testate internazionali, tra cui Il Sole 24 Ore e Forbes.

Parallelamente, Oscar costruisce una produzione cinematografica solida e internazionale: come membro ufficiale della Producers Guild of America (P.G.A.), produce circa venti film con alcuni dei più grandi protagonisti del cinema mondiale, consolidando la sua reputazione nell’industria globale dell’intrattenimento.

“Credo che il successo non nasca dal punto di partenza, ma dalla determinazione con cui si sceglie di non arrendersi mai. Con passione, visione e coraggio, anche i sogni più ambiziosi diventano realtà, senza dimenticare umiltà e valori.” – Oscar Generale

TEMI AFFRONTATI NELLE CONFERENZE

Le conferenze di Oscar Generale sono esperienziali, motivazionali e ricche di contenuti pratici, maturati in oltre vent’anni di carriera internazionale tra cinema, business e relazioni istituzionali.

🔹 Motivazione e Resilienza

Come trasformare ostacoli e fallimenti in opportunità e costruire il proprio futuro da zero.

🔹 Leadership e Visione Imprenditoriale

Guidare progetti globali tra cinema, business e dinamiche internazionali.

🔹 Lavoro di Squadra ad Alto Rendimento

Coordinare team creativi e tecnici sotto pressione per raggiungere obiettivi mondiali.

🔹 Marketing e Branding nel Cinema

Il cinema come piattaforma di comunicazione strategica per i brand.

🔹 Product Placement avanzato

Best practice e casi reali da uno dei massimi esperti del settore.

🔹 Stars System e Hollywood

Codici, dinamiche e relazioni con attori, manager e studios ai massimi livelli.

🔹 Networking globale

Costruire e mantenere relazioni internazionali con brand, investitori e professionisti.

🔹 Cultura e Valori Italiani nel mondo

Etica, autenticità e identità come vantaggio competitivo nel business globale.



FORMATI DISPONIBILI

Conferenza motivazionale

Keynote speech per eventi aziendali

Intervista sul palco

Tavola rotonda

Workshop formativi (business, cinema, branding, leadership)

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.