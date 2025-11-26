eXp Realty Lanceert in Nederland en Breidt zijn “Makelaars-First” Wereldwijde Platform Uit

LONDON, UNITED KINGDOM, November 26, 2025 / EINPresswire.com / -- In een competitieve Nederlandse markt kunnen topmakelaars slimmer opschalen, meer inkomsten genereren en zonder grenzen opereren via het wereldwijde platform van eXp.eXp Realty, ’s werelds grootste onafhankelijke makelaarsorganisatie en een kernonderneming van eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), start officieel haar activiteiten in Nederland op 27 november, waarmee het de zevende internationale uitbreiding van 2025 markeert. Het bedrijf zet zijn snelle groei in Europa voort met een wereldwijd platform dat is ontworpen voor high-performance makelaars die meer vrijheid, meer slagkracht en meer groeipotentie willen.In tegenstelling tot veel markten waar het model van eXp verouderde systemen vervangt, vertegenwoordigt Nederland een ander soort kans: een volwassen, professioneel vastgoedlandschap waarin topmakelaars op zoek zijn naar manieren om hun bedrijf uit te breiden, voorbij de lokale grenzen. Aangezien veel Nederlandse makelaars werken met meertalige, grensoverschrijdende en expat klanten, biedt eXp een platform dat lokale autonomie combineert met wereldwijde infrastructuur - waaronder internationale doorverwijzingen, AI-native tools, moderne training en gediversifieerde inkomstenstromen.“Dit is een markt van professionals die slim, capabel en al succesvol zijn,” zegt Felix Bravo, Managing Director, eXp Realty International. “Ze hoeven niet gered te worden — ze moeten worden vrijgelaten. eXp geeft ze dat voordeel: betere economie, betere infrastructuur en een wereldwijd platform om op eigen voorwaarden hun business te bouwen.”De lancering wordt geleid door Frank Rohlof, een gerespecteerde naam in het Nederlandse luxe vastgoed segment. Met meer dan 25 jaar ervaring in makelaardij, projectontwikkeling en financiering staat Rohlof bekend om het coachen van topmakelaars, het sluiten van complexe deals en het helpen opschalen van succesvolle vastgoedbedrijven.“Al jaren werk ik samen met topmakelaars, ontwikkelaars en instellingen in het hele land, en ik zie steeds dezelfde trend: getalenteerde professionals lopen tegen een plafond aan binnen modellen die niet met hen zijn meegegroeid,” zegt Frank Rohlof, Country Director voor eXp Nederland.“Met eXp bieden we serieuze makelaars een slimmere manier om te groeien - één die hen onafhankelijk laat blijven, internationaal laat uitbreiden en naadloos toegang geeft tot een wereldwijd netwerk, zonder de controle op te geven. "Dit is een bedrijfsmodel dat is gebouwd voor professionals die klaar zijn voor meer.”De officiële lancering wordt gevierd op 27 november in Capital C in Amsterdam, waar het nationale en internationale team van eXp samenkomt. Een avond voor de Nederlandse makelaars en professionals uit de hele regio. Nederland sluit zich aan bij Turkije, Peru, Japan, Ecuador, Zuid-Korea en Roemenië als het zevende land dat in 2025 wordt toegevoegd aan het wereldwijde netwerk van eXp — onderdeel van de 2030-visie van het bedrijf om actief te zijn in 50 landen en het meest makelaars gerichte businessmodel ter wereld te bieden.Wat eXp biedt aan Nederlandse makelaars• Geen franchisevergoedingen, kantoorkosten of kantoorbeperkingen• Een eerlijk beloningsmodel met aandelen, omzetdeling en een kostenplafond• Een AI-native platform voor leadgeneratie, marketing en klantbetrokkenheid• Een realtime wereldwijd netwerk voor kennis, doorverwijzingen en teamopbouw• Ondersteuning voor bedrijfsontwikkeling via live training, mentorschap en technologische toolsNederlandse makelaars die hun carrière en/of bedrijf willen uitbreiden en wereldwijd willen verbinden verwijzen we graag naar www.expnederland.com EINDEOver eXp World Holdings, Inc.eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (het “Bedrijf”) is de holdingmaatschappij van eXp Realtyen SUCCESSEnterprises. eXp Realty is de grootste onafhankelijke makelaarsorganisatie ter wereld, met meer dan 83.000 makelaars in 29 landen. Als cloud-based, makelaars gericht vastgoedkantoor biedt eXp Realty makelaars toonaangevende commissieverdelingen, omzetdeling, aandelenparticipaties en een wereldwijd netwerk dat hen in staat stelt bloeiende business op te bouwen. Meer informatie over eXp World Holdings, Inc.: expworldholdings.com SUCCESSEnterprises, met als kern SUCCESSmagazine, is sinds 1897 een vertrouwd merk in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Als onderdeel van het eXp-ecosysteem biedt het makelaars waardevolle middelen om hun vaardigheden te versterken, hun bedrijf te laten groeien en langdurig succes te behalen. Meer informatie over SUCCESS: success.com Veilige haven en toekomstgerichte verklaringenDit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen weerspiegelen de huidige verwachtingen van het Bedrijf en zijn management, maar omvatten bekende en onbekende risico’s en onzekerheden die de daadwerkelijke resultaten wezenlijk kunnen beïnvloeden. Deze verklaringen omvatten onder andere opmerkingen over internationale expansie, beschikbaarheid van aandelen programma's en deelname aan of voordelen van het platform, de tools, het beloningsmodel of de aandelen programma's van het bedrijf. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken, zijn onder andere schommelingen in de vastgoedmarkt, veranderingen in makelaars behoud of -werving, het vermogen van het Bedrijf om succesvol internationaal uit te breiden, concurrentiedruk, regelgevende wijzigingen en andere risico’s die van tijd tot tijd worden beschreven in de SEC-dossiers van het Bedrijf, waaronder de meest recent ingediende kwartaalrapportage (Form 10-Q) en jaarverslagen (Form 10-K). Het Bedrijf neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen bij te werken, behalve zoals wettelijk vereist.Contact ProperPRAlex PericliM: 07979 262393T: 0207 856 0185E: alex@properpr.co.ukProperPR

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.