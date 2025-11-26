Livre de coloriage bilingue et livres audio bilingues pour aider enfants français à apprendre l’anglais naturellement

Anglais–français livre audio bilingue et Livre de coloriage bilingue Livre de coloriage bilingue anglais français livre audio bilingue Angeline Pompei livre audio bilingue Livre de coloriage bilingue Amazon

Nouveau coloriage bilingue aidant les enfants français à apprendre l’anglais avec des livres audio bilingues au quotidien

L’exposition quotidienne à l’anglais est essentielle. Avec les livres audio bilingues, les enfants regardent, écoutent et lisent à voix haute, et gagnent en confiance pour parler anglais” — Angeline Pompei

VALLETTA, VALLETTA, MALTA, November 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- La société The Bilingual Book Company annonce la sortie sur Amazon de Livre de Coloriage Bilingue pour Premiers Lecteurs Édition Anglais Français Livres Audio Bilingues, désormais disponible. Ce système d’apprentissage associe ce livre de coloriage à des livres audio bilingues correspondants afin de créer une expérience calme, agréable et naturelle d’apprentissage de l’anglais pour les enfants.

Chaque page du livre présente des phrases courtes et claires en anglais et en français. Le livre audio bilingue qui l’accompagne est conçu pour une écoute répétée, même en fond sonore, pendant que l’enfant colorie. Cette approche installe une immersion douce et une exposition rythmique aux intonations naturelles de l’anglais.

Les parents et les enseignants peuvent accéder à des recommandations supplémentaires sur l’utilisation du système via la rubrique d’instructions intitulée Comment utiliser les livres audio bilingues anglais français sur le site de l’entreprise. Cette page propose des directives simples et pratiques, étape par étape, pour appliquer la méthode à la maison ou en milieu scolaire.

L’accès à l’intégralité de la bibliothèque de livres audio bilingues, comprenant des milliers d’enregistrements, est disponible pour seulement 8 centimes par jour, offrant ainsi une exposition quotidienne régulière à l’anglais, bien supérieure à celle dont bénéficient la plupart des enfants hors filières immersives.

Selon le Education First English Proficiency Index EF EPI, la France a obtenu un score de 539 en 2025, au-dessus de la moyenne mondiale de 488, avec la répartition suivante

• Lecture : 555

• Compréhension orale : 524

• Expression écrite : 500

• Expression orale : 456

Bien que ce résultat dépasse la moyenne mondiale, il traduit plutôt une maîtrise modérée qu’une véritable aisance linguistique. De nombreux élèves peuvent reconnaître et comprendre l’anglais écrit, mais se sentent encore mal à l’aise lorsqu’il s’agit de le parler, faute d’une exposition quotidienne suffisante à l’anglais naturel entendu à l’oral.

Ce que proposent Angeline Pompei et The Bilingual Book Company est une méthode d’exposition quotidienne progressive qui permet aux enfants de parcourir le texte bilingue, écouter l’audio bilingue, lire à voix haute en même temps et colorier tout en absorbant l’anglais.

Ce processus multisensoriel encourage les enfants à colorier, écouter, lire et écrire, transformant l’apprentissage de la langue en une habitude quotidienne détendue et plaisante.

Chaque titre de la collection de livres audio bilingues est construit autour d’un verbe spécifique, permettant aux enfants d’intégrer de véritables structures linguistiques et le rythme naturel des phrases, plutôt que de mémoriser simplement du vocabulaire isolé. Les enfants bénéficient également de répétitions tout au long de l’écoute, un principe essentiel dans la conception des livres audio d’Angeline.

Angeline Pompei est professeure d’anglais internationale, certifiée TEFL, et a développé ce programme à partir de sa propre expérience d’apprentissage des langues, notamment lors de son immersion en espagnol au Mexique et de son apprentissage du français à Paris.

Elle présentera davantage sa méthode et ce nouveau livre lors de sa prochaine interview sur Bloomberg, où elle parlera du développement de la littératie bilingue et de l’importance d’une exposition auditive quotidienne pour l’acquisition réelle d’une langue.

