Mobiliare emite bonos senior por US$500 millones en su exitoso debut en los mercados internacionales de capital

GUATEMALA CITY, GUATEMALA, November 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- Mobiliare Real Estate Solutions, empresa dedicada al desarrollo, propiedad, administración y arrendamiento de bienes raíces en nueve países de América Latina, anunció el cierre de la emisión por un monto total de US$500 millones en bonos senior no garantizados con una tasa del 6.75% y vencimiento en 2032 (los “Bonos”), en una transacción exenta de registro conforme a la Regla 144A y el Reglamento S bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus enmiendas (la “Ley de Valores”). Los Bonos, garantizados por varias de las subsidiarias operativas de Mobiliare, se listarán en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX-ST) bajo el símbolo MOBLMC, y recibieron calificaciones de Ba1 por Moody’s y BB+ por Fitch Ratings, las más altas otorgadas a una empresa con sede en Guatemala.

Mobiliare destinará los ingresos netos de la emisión a (i) refinanciar la mayor parte de su deuda existente y (ii) respaldar su crecimiento mediante una estrategia de diversificación disciplinada y no especulativa, sustentada en contratos de arrendamiento a largo plazo con inquilinos multinacionales y un sólido marco financiero.

“Esta transacción marca un hito fundamental en la evolución de Mobiliare como compañía inmobiliaria regional,” señaló Guillermo Montano, Chief Executive Officer de Mobiliare. “Agradecemos el interés de 160 inversionistas de Norteamérica, EMEA, América Latina y Asia-Pacífico en nuestra compañía y la oportunidad de presentarles directamente a más de 60 de ellos. Esto refleja la confianza de inversionistas de alta calidad en nuestros fundamentos y fortalece nuestra capacidad para ofrecer activos de nivel institucional que respalden las operaciones de nuestros clientes en los mercados en expansión de América Latina.”

La colocación de los Bonos fue liderada por Bank of America Securities y J.P. Morgan. Clifford Chance US LLP actuó como asesor legal estadounidense de Mobiliare en la transacción.

Los Bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores ni bajo ninguna ley estatal de valores.

“Bank of America se honra en haber participado en esta emisión referencial histórica para Mobiliare, que representa la mayor colocación inaugural de deuda para una corporación inmobiliaria en América Latina. La recepción de Mobiliare en los mercados internacionales de capital, apenas cinco años después de su fundación, fue extraordinaria, con una demanda sólida y compuesta por inversionistas globales de altísima calidad, lo que demuestra la solidez de la historia crediticia de la compañía. Felicitaciones a todo el equipo por este debut exitoso.”

“El libro de órdenes ganó impulso a lo largo de la mañana, alcanzando sobresuscripción tras el anuncio y recibiendo múltiples órdenes de inversionistas institucionales de primera categoría.”

“Esta transacción demuestra el apetito de los inversionistas por emisiones inmobiliarias industriales de alta calidad, convirtiéndose en la primera emisión de este tipo proveniente de Centroamérica y el Caribe.”

Mobiliare Real Estate Solutions es una compañía inmobiliaria latinoamericana resultado de la consolidación de activos de varios empresarios líderes en 2020. Se especializa en la propiedad, administración, desarrollo y arrendamiento de inmuebles diseñados según las necesidades de sus clientes, mediante modelos de “build-to-suit” y “sale-and-leaseback.” La empresa tiene como clientes a corporaciones multinacionales y regionales en los sectores logístico, industrial y de servicios de nearshoring.

Al 30 de septiembre de 2025, Mobiliare contaba con US$1.24 mil millones en activos consolidados, un plazo promedio ponderado de contratos (WALT) superior a los estándares del sector, y 99.2% de sus ingresos denominados en dólares estadounidenses, provenientes de inquilinos multinacionales de primer nivel.

Mobiliare integra principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en todas sus operaciones y es reconocida regionalmente por sus estándares de desarrollo sostenible, habiendo sido designada EDGE Champion por la IFC y obteniendo una calificación de marco sostenible SQS2 (“muy bueno”) por Moody’s Ratings.

Mobiliare reafirma su compromiso de ofrecer soluciones inmobiliarias de calidad institucional, combinando excelencia operativa, crecimiento responsable e impacto medible en toda América Latina.

