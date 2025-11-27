Reisespesialisten fra Bochum ‘Tourmix Tours’: Topprangert reisearrangør 2025 og vinner av prisen ‘Fremtidens Entreprenør

Dimitrios Zachos, grunnlegger av TCM-gruppen, på sitt kontor – eksperten på skreddersydde, bærekraftige og prisbelønte Hellas-reiser. Erleben Sie das idyllische und authentische Griechenland: ein wunderschöner Dorfplatz mit Platanen, Cafés und Tavernen am Meer. Hier trinken, essen und plaudern die Menschen miteinander.

BOCHUM, GERMANY, November 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- Tourmix Tours (https://tourmix.tours), en ledende leverandør av skreddersydde og bærekraftige reiseopplevelser i Hellas med base i Tyskland, ble i 2025 kåret av Google som den best rangerte reiseleverandøren. I tillegg mottok selskapets grunnlegger, Dimitrios Zachos, den prestisjetunge tittelen «Fremtidens entreprenør», tildelt av en tidligere tysk økonomiminister. Disse utmerkelsene fremhever selskapets høye kvalitetsstandarder og innovative tilnærming, som har levert unike reiseopplevelser i over 38 år.

Selskapet retter seg mot reisende som ønsker personlig planlegging og autentiske opplevelser utenfor de vanlige turiststiene. Etter betydelig oppmerksomhet på internasjonale markeder som USA, Australia og Skandinavia, oppnådd gjennom positive tilbakemeldinger og bestillinger, lanserer Tourmix Tours nå målrettede markedsføringskampanjer i disse og andre globale regioner. Målet er å introdusere reisende over hele verden til Hellas' mangfold – med fokus på kvalitet, bærekraft og personlig service.

Hva gjør Tourmix Tours unikt?

Tourmix Tours skiller seg ut fra andre leverandører med sitt unike servicekonsept og enestående ekspertise. Selskapet tilbyr:

Skreddersydd planlegging: Hver reise tilpasses individuelt og fleksibelt til kundens ønsker. Enten det er romantisk øyhopping, kulturelle rundreiser, fottureventyr eller avslapning ved havet, designes hver reise med stor omsorg og sans for detaljer.

Personlig service: Fra den første konsultasjonen til hjemreisen står teamet hos Tourmix Tours tilgjengelig for kundene. Med flere tiårs erfaring og grundig lokalkunnskap fra grunnleggeren Dimitrios Zachos kan reisende stole på at uforutsette situasjoner, som endringer i fly- eller fergeruter, håndteres profesjonelt og raskt.

Bærekraft og autentisitet: Tourmix Tours samarbeider tett med lokale partnere for å beskytte miljøet og fremme gresk kultur. Kundene opplever Hellas ikke bare som et reisemål, men som en kulturell og naturlig perle som kan oppdages med respekt og omtanke.

Høy kundetilfredshet: Tallrike anmeldelser berømmer den «perfekte organiseringen», «uforglemmelige opplevelsene» og den «hjertelige servicen» gjennom hele reisen. Denne tilliten reflekteres også i kåringen som Googles best rangerte leverandør i 2025.

Kundestemmer: Begeistring som overbeviser

Tilfredsheten til de reisende reflekteres i mange positive tilbakemeldinger:

«Den perfekte blandingen av eventyr og avslapning – det blir ikke bedre enn dette!»

«Ukomplisert, pålitelig, unikt – den perfekte reiseplanleggeren!»

«Fra planlegging til hjemkomst: personlig, profesjonelt og uforglemmelig.»

«En ferie som overgikk alle forventninger – vi kommer tilbake!»

Disse tilbakemeldingene viser at Tourmix Tours ikke bare organiserer turer, men skaper uforglemmelige opplevelser som reisende verdsetter i lang tid.

Et blikk fremover: Ekspansjon og innovasjon

Med sin internasjonale ekspansjon og den teknologisk oppgraderte partnerportalen tourmix.tours, fokuserer Tourmix Tours på vekst og innovasjon. Målet er å nå et bredere publikum og skape et utvidet utvalg av reisealternativer gjennom samarbeid med lokale partnere.

«Med våre reiser ønsker vi å gi folk muligheten til å oppleve Hellas i all sin mangfoldighet – fra fantastiske landskap og kulturelle skatter til grekernes unike gjestfrihet. Vi legger stor vekt på kvalitet, bærekraft og autentisitet,» forklarer Dimitrios Zachos, grunnlegger av Tourmix Tours.

Tre måter å planlegge drømmeferien din med Tourmix Tours:

Planlegg og bestill selv:

Ved å bruke den brukervennlige nettsiden kan reisende lage sine egne reiseruter på fastlandet og alle øygrupper, inkludert øyhopping eller bilturer, og bestille dem i sanntid.

URL: https://Tourmix.tours

Send inn en spesialforespørsel:

Reisende kan sende inn sine ønsker og behov via et forespørselsskjema. Det erfarne teamet hos Tourmix Tours vil deretter lage en skreddersydd reiserute som oppfyller deres forventninger.

URL: https://www.Tourmix.tours/customized-island-hopping-roundtrips-tours-request/

Personlig konsultasjon:

For de som foretrekker personlig rådgivning, er teamet hos Tourmix Tours tilgjengelig via WhatsApp eller e-post for å hjelpe med å utvikle reiseplaner med ekspertanbefalinger.

E-post: info@tourmix.tours

Bedriftsoversikt (Boilerplate):

Tourmix Tours (https://tourmix.tours) er en ledende leverandør av bærekraftige og skreddersydde reiseopplevelser i Hellas. Siden 1988 har selskapet spesialisert seg på å skape autentiske reiser som respekterer miljøet og lokale samfunn, samtidig som det gir reisende en unik forbindelse til gresk kultur, natur og gjestfrihet. Med fokus på kvalitet og kundetilfredshet har Tourmix Tours etablert seg som en pålitelig partner for reisende over hele verden. I tillegg tilbyr selskapet maksimal sikkerhet ved å utstede et reisesikringsbevis som garanterer at kundemidler er fullt beskyttet i samsvar med lovkrav.

Dimitrios Zachos har med den samme avanserte teknologien utviklet både https://griechenlandabc.de som en portal for det tyskspråklige markedet og https://tourmix.tours for å møte kravene til et globalt publikum. Generelt tilbyr selskapet skreddersydde reiseopplevelser med personlig oppfølging for alle kunder. Gjennom WhatsApp-kanalene «Tourmix» og «Griechenland Reisen» får kundene reisetips, inspirasjon og oppdateringer.

Dimitrios Zachos

TCM Tourmix Tours

Phone +49-234-7732015 | E-Mail info@tourmix.tours

