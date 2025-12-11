Fadu Bike informiert über sein aktuelles Leistungsangebot in Wien

Mitteilung über die derzeitigen Mobilitäts- und Serviceleistungen des Unternehmens

Unser Ziel ist es, Fadu Bike als einen verlässlichen Anlaufpunkt für nachhaltige urbane Mobilität in Wien zu etablieren.” — Milad Iranpour Mobarakeh, Geschäftsführer von Fadu Bike

WIEN, WIEN, AUSTRIA, December 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Fadu Bike , ein aktiver Anbieter im Bereich Fahrräder und leichter urbaner Fahrzeuge, gab bekannt, dass das Unternehmen sein Service- und Leistungsangebot in Wien und den umliegenden Regionen strukturiert vorstellt. Neben dem Vertrieb von Fahrrädern, E-Bikes, E-Scootern und Elektro-Mopeds wurde die technische Infrastruktur für Wartungs- und Unterstützungsleistungen weiter gefestigt. Der stationäre Standort befindet sich im 4. Wiener Bezirk; der Online-Vertrieb steht Kundinnen und Kunden in der gesamten Europäischen Union zur Verfügung.Laut Unternehmensangaben verfügt Fadu Bike über eine eigene Fachwerkstatt, die für regelmäßige Wartungen, umfassende Reparaturen und präzise Einstellungen verschiedener leichter Fahrzeuge ausgelegt ist. Zusätzlich zu den Werkstattleistungen wurde ein Hol- und Bringservice eingerichtet, bei dem Fahrzeuge direkt beim Kunden übernommen und nach abgeschlossener Reparatur wieder zugestellt werden. Kurzzeitmieten für E-Bikes und E-Mopeds ergänzen das bestehende Angebot.Milad Iranpour Mobarakeh, Geschäftsführer von Fadu Bike, erläutert:„Unser Ziel ist es, den Zugang zu nachhaltigen Mobilitätsoptionen für die Wiener Bevölkerung zu erleichtern. Wir möchten eine Umgebung schaffen, in der Nutzerinnen und Nutzer unkompliziert ein geeignetes Fahrzeug auswählen und zugleich auf verlässliche technische Unterstützung zurückgreifen können.“Das Unternehmen teilte mit, dass die angebotenen Modelle gemäß österreichischen Vorschriften für den Stadtverkehr, den geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie den relevanten Sicherheitsstandards ausgewählt werden. Die Bereitstellung gesetzeskonformer und technologisch aktueller Fahrzeuge sei ein fester Bestandteil des Beitrags von Fadu Bike zur Förderung nachhaltiger urbaner Mobilität.Wie das Unternehmen weiter informiert, umfasst das Sortiment eine Auswahl an City-, Mountain- und Elektrofahrrädern, die auf unterschiedliche Nutzungsanforderungen abgestimmt sind. Das technische Team sowie das Verkaufsteam begleiten Kundinnen und Kunden während des gesamten Auswahlprozesses und stellen transparente und verständliche Informationen bereit.Diese Mitteilung dient der öffentlichen Information über das aktuelle Leistungsangebot von Fadu Bike und soll den Zugang der Bevölkerung zu zuverlässigen Mobilitätslösungen verbessern. Das Unternehmen betont, dass transparente Abläufe, schnelle Reaktionszeiten und umfassende Unterstützung während der gesamten Nutzung leichter Fahrzeuge zu seinen zentralen Prioritäten gehören.Über Fadu BikeFadu Bike ist eine Marke der ABG Transport OG und seit 2022 in Wien tätig. Das Unternehmen bietet ein vollständiges Leistungsspektrum in den Bereichen Verkauf, Reparatur, Vermietung sowie Ersatzteil- und Zubehörversorgung für Fahrräder, E-Bikes, Elektro-Mopeds und E-Scooter . Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website verfügbar:Kontaktinformationen:Fadu Bike – ABG Transport OGGeschäftsführer: Milad Iranpour MobarakehE-Mail: office@fadu-bike.atTelefon: +43 (0) 1 50 50 686Adresse: Weyringergasse 37, 1040 WienWebseite: https://www.fadu-bike.at

