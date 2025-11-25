Las presiones pospandemia remodelan los baños comerciales en todo el mundo

Excel Dryer Sistema de lavabo

Encuesta global revela mayores protocolos de higiene, más funciones sin contacto y mayor necesidad de espacio.

EAST LONGMEADOW, MA, UNITED STATES, November 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Excel Dryer, Inc. se asoció con MetrixLab, un líder global en investigación de mercado que opera en 90 países, para realizar una encuesta internacional sin precedentes que examina cómo la era pospandémica está redefiniendo las expectativas de los baños comerciales. El estudio se centró en las perspectivas de arquitectos y diseñadores de interiores, actores clave en el diseño de baños, la selección de materiales y la especificación de sistemas de secado de manos. También analizó las necesidades de propietarios de negocios, administradores de instalaciones y consumidores en Estados Unidos, Europa y Asia.LOS ARQUITECTOS Y DISENADORES SENALAN TRES CAMBIOS CLAROSEn todas las regiones, los profesionales de arquitectura y diseño de interiores informaron un nivel casi universal de acuerdo sobre los principales cambios observados en los baños comerciales desde la pandemia:1. Aumento de los protocolos de limpieza2. Mayor demanda de funciones sin contacto3. Mayor necesidad de espacio para apoyar el distanciamiento socialEstos cambios reflejan expectativas más altas en cuanto a higiene, eficiencia operativa y confianza del usuario, elementos que ahora son estándares esenciales en los entornos comerciales.LO QUE MAS IMPORTA AL ESPECIFICAR SOLUCIONES DE SECADO DE MANOSAl seleccionar tecnología de secado de manos para nuevas construcciones o renovaciones, los arquitectos y diseñadores identificaron sus tres prioridades principales:1. Estética visual2. Desempeño higiénico3. Funcionamiento sin contactoEsta priorización refleja la tendencia del sector hacia diseños integrados y minimalistas, así como estándares de higiene elevados. Según el estudio, los arquitectos y diseñadores coinciden en que, en comparación con las toallas de papel, los secadores de manos sin contacto son más higiénicos, más sostenibles y requieren significativamente menos mantenimiento.LOS CONSUMIDORES QUIEREN DISPOSITIVOS SIN CONTACTO, Y SE LEVAN LAS MANOS MAS QUE NUNCALa encuesta también reveló un cambio importante en el comportamiento del público: el 75% de los consumidores en EE. UU. ahora se lava las manos hasta 10 veces al día, un gran aumento con respecto a las normas previas a la pandemia. Este nivel de frecuencia amplifica los costos y el impacto ambiental asociados con las toallas de papel, multiplicando la mano de obra, los desechos, las necesidades de mantenimiento y la huella de carbono.En contraste, el 89% de los consumidores a nivel mundial prefiere los secadores de manos sin contacto, lo que indica una amplia aceptación y preferencia por métodos automáticos e higiénicos de secado.UNA TENDENCIA GLOBAL HACIA SOLUCIONES DE BANOS HIGIENICAS Y SOSTENIBLESLos hallazgos entre más de 4,000 participantes demuestran que la limpieza e higiene de los baños son las principales preocupaciones en todo el mundo. De hecho, el 100% de los encuestados coincidió en que un baño sucio refleja negativamente en un negocio, y el factor que más contribuye a un baño “sucio” se identificó como toallas de papel en el piso o botes de basura desbordados.Estos conocimientos refuerzan la necesidad de soluciones de secado de manos confiables, higiénicas y sostenibles capaces de soportar un mayor uso y expectativas más elevadas.Acerca de Excel Dryer, Inc.Excel Dryer es una empresa de propiedad y operación familiar que revolucionó la industria con la invención del secador de manos XLERATOR, que estableció un nuevo estándar de rendimiento, confiabilidad y satisfacción del cliente. Durante más de 50 años, Excel ha fabricado soluciones de secado de manos de origen estadounidense que son confiables, rentables, seguras y sostenibles. Respaldados por el mejor servicio al cliente, los productos de Excel Dryer pueden adquirirse a través de una red establecida de representantes y distribuidores en todo el mundo. Obtenga más información sobre Excel Dryer en exceldryer.com.###

Encuesta Global de Higiene de Manos: Arquitectos y Diseñadores de Interiores

