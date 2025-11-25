Lavetir annonce l’expansion de sa collection pour la saison des fêtes

PARIS, FRANCE, November 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Lavetir , une boutique en ligne de référence spécialisée dans les robes de mariage et les tenues de cérémonie, est ravie d’annoncer l’élargissement de ses collections emblématiques à l’approche des fêtes de fin d’année. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, sa vaste palette de couleurs et son offre de tailles inclusives, Lavetir s’impose comme une destination de confiance pour les mariées, demoiselles d’honneur et élégantes invitées en France et au-delà.Dans le but de permettre à chaque femme de se sentir belle et confiante, Lavetir propose une large sélection de robes de mariée, robes de demoiselle d’honneur , tenues pour mère de la mariée et robes de soirée. Les créations soigneusement élaborées par la marque allient élégance intemporelle et style contemporain, offrant à chaque cliente la possibilité de trouver la tenue idéale pour les moments les plus importants. Qu’il s’agisse d’une cérémonie romantique, d’une fête de mariage joyeuse ou d’un événement de soirée prestigieux, Lavetir présente des modèles conçus pour sublimer toutes les morphologies et tous les styles.L’inclusivité constitue l’un des piliers majeurs de Lavetir. La boutique propose plus de 70 couleurs et une remarquable gamme de tailles allant du 28 au 62, permettant à chaque cliente de trouver une pièce qui reflète véritablement son style personnel sans aucun compromis. Pour enrichir davantage l’expérience client, Lavetir offre un service gratuit de retouche et de confection sur mesure — un atout précieux garantissant un ajustement parfait et confortable. Ce service a fait de Lavetir un choix incontournable pour les mariées et groupes de robes de demoiselle d’honneur à la recherche de looks coordonnés, personnalisés et raffinés.La collection phare de robes de demoiselle d’honneur de la marque — réputée pour ses silhouettes élégantes, ses tissus de haute qualité et sa large sélection de couleurs — demeure l’une des offres les plus appréciées de Lavetir. Conçues pour flatter toutes les silhouettes, ces robes sont particulièrement prisées des mariées souhaitant créer une esthétique harmonieuse et sophistiquée pour leur cortège. Les clientes peuvent découvrir l’ensemble de la collection dans la rubrique « Robes de demoiselle d’honneur » du site Lavetir.Lavetir est ravie d’annoncer que son très attendu événement Black Friday est désormais en cours. Du 23 novembre au 2 décembre, les clientes peuvent profiter d’une réduction de 25 % sur les robes pour mère de la mariée, les robes de demoiselle d’honneur et les robes de soirée. Cette promotion limitée constitue une occasion exceptionnelle de découvrir les collections raffinées de Lavetir à des prix exclusifs. Que ce soit pour préparer un mariage en 2026 ou pour trouver une tenue élégante pour les célébrations de fin d’année, les clientes peuvent bénéficier d’une qualité, d’un style et d’une valeur incomparables.Citation de la fondatrice / directrice : “Chez Lavetir, nous croyons que chaque femme mérite de se sentir confiante et belle lors de chaque occasion spéciale. Ce Black Friday, nous sommes ravis d’offrir à nos clientes une manière élégante et accessible de célébrer l’amour et le style.”En plus de son catalogue varié, Lavetir s’engage à offrir une expérience d’achat en ligne simple et agréable. Le site propose une navigation intuitive, des descriptions détaillées des produits et un service client réactif pour accompagner les clientes tout au long de leur parcours. Une livraison rapide, des paiements sécurisés et une politique de retour conviviale renforcent encore la position de Lavetir comme leader fiable de la mode nuptiale en ligne.Lavetir invite ses clientes, partenaires médias et professionnels du mariage à découvrir l’intégralité de ses collections et à célébrer cette saison festive avec élégance.Pour toute demande d’information ou de presse, veuillez contacter :

